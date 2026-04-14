    Tedarik krizi büyüyor: Samsung Display Çin'de frene bastı

    Samsung Display'in Çin'deki sevkiyatları Nisan ayında durma noktasına geldi. Sipariş iptalleri ve stok sıkıntısı, pazarda fiyat artışlarını tetiklemeye başladı.

    Samsung'un ekran ve panel teknolojileri bölümü Samsung Display, Çin pazarında beklenmedik bir tedarik kriziyle karşı karşıya. Sektör kaynaklarına göre şirketin Nisan ayına ait tüm panel siparişleri iptal edildi ve yeni sevkiyatlar tamamen durduruldu. Bu durum, özellikle distribütör tarafında ciddi bir stok baskısı yaratmış durumda.

    Tedarik krizi fiyatları artırıyor

    Paylaşılan detaylara göre Samsung'da ayın başında gecikmelerle kendini gösteren tedarik sorunları, kısa sürede daha büyük bir krize dönüştü. Nisan sevkiyatları için "sıfır stok" bilgisi paylaşılırken, dağıtım kanalları yalnızca mevcut envanterle ilerlemek zorunda kalıyor. Bu durum, Çin genelinde ekran paneli tedarik zincirinin geçici olarak kilitlenmesine yol açtı.

    Krizin etkisi doğrudan distribütörlere yansımış durumda. Hanlinhui ve Samsung Pengtai gibi büyük dağıtım ortaklarının yeni ürün tedarik edemediği, yalnızca elde kalan stokları eritmeye çalıştığı belirtiliyor. Özellikle çevrimdışı satış kanallarında ürün bulunabilirliği hızla düşerken, bazı sevkiyatların sınırlı şekilde yeniden başlamasına rağmen destek ve sübvansiyonların kaldırıldığı paylaşıldı.

    Kötü haber şu ki, arzın daralması fiyatlara da yansımaya başladı. Gelen bilgilere göre panel fiyatlarında yaklaşık 100 yuan (yaklaşık 15 dolar) seviyesinde artış görülüyor. Bu da kısa vadede hem üreticiler hem de son kullanıcı tarafında maliyet baskısının artabileceğine işaret. Şu aşamada krizin arkasındaki nedenler netleşmiş değil. 

    Eğer tedarik akışı kısa sürede normale dönmezse, bu durum yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayıp küresel ekran paneli fiyatlarını da etkileyebilir. Ancak yaşanan gelişmeler, üretim ya da lojistik tarafında daha derin bir sorunun olabileceğini düşündürüyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

