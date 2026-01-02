TEI, 2026'ya hızlı başladı: 3 milyar dolarlık motor ihracat sözleşmesi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye, 2026 yılına havacılık alanında dev ihracat haberiyle giriş yaptı. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), yurt dışından 2,95 milyar dolarlık sipariş aldı.

TEI’nin yeni siparişi, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlayacak. Hangi uçak için üretim yapılacağı açıklanmadı.

Bu siparişle birlikte TEI’nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı. Havacılık motorlarında dünyanın sayılı şirketleri arasındaki konumunu güçlendirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Alınan sipariş TEI’nin havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir” dedi.

