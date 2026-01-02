TEI, 2026'ya hızlı başladı: 3 milyar dolarlık motor ihracat sözleşmesi

TEI’nin yeni siparişi, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlayacak. Hangi uçak için üretim yapılacağı açıklanmadı.
Bu siparişle birlikte TEI’nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı. Havacılık motorlarında dünyanın sayılı şirketleri arasındaki konumunu güçlendirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Alınan sipariş TEI’nin havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir” dedi.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: