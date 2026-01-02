Giriş
    TEI, 2026'ya hızlı başladı: 3 milyar dolarlık motor ihracat sözleşmesi

    TEI ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın ilk büyük ihracat başarısı TEI'den geldi. Şirket yurt dışından 2,95 milyar dolarlık ihracat siparişi aldı.

    TEI'den 3 milyar dolarlık motor ihracat sözle Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2026 yılına havacılık alanında dev ihracat haberiyle giriş yaptı. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), yurt dışından 2,95 milyar dolarlık sipariş aldı.

    TEI’nin yeni siparişi, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlayacak. Hangi uçak için üretim yapılacağı açıklanmadı.

    Bu siparişle birlikte TEI’nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı. Havacılık motorlarında dünyanın sayılı şirketleri arasındaki konumunu güçlendirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Alınan sipariş TEI’nin havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir” dedi.

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

