TEİAŞ, elektrik iletim hatlarındaki hırsızlıklara karşı DAS’ı devreye aldı

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik iletim hatlarında yaşanan hırsızlık girişimlerini önlemek amacıyla Dynamic Acoustic System (DAS) adı verilen yeni nesil bir güvenlik sistemini devreye aldı. Uygulama, enerji kesintilerine yol açan müdahalelerin erken aşamada tespit edilmesini sağlayarak arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ses tabanlı izleme yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iletim hatlarından parça çalınmasının yalnızca maddi kayıplara değil aynı zamanda geniş bölgeleri etkileyen enerji kesintilerine neden olduğuna dikkat çekildi. Bu riskleri azaltmak amacıyla geliştirilen DAS’ın, iletim altyapısında sürekli ve anlık izleme imkanı sunduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör DAS kapsamında yüksek gerilim iletim hatlarına özel sensörler yerleştiriliyor. Bu sensörler, hat üzerinde oluşan sesleri doğrudan algılayarak analiz ediyor. Gelişmiş yazılım altyapısı sayesinde sistem, hatta yönelik müdahalelerde kullanılan tornavida, çekiç veya matkap gibi aletlerin çıkardığı sesleri ayırt edebiliyor.

Herhangi bir hırsızlık teşebbüsünün algılanması durumunda DAS, olayın gerçekleştiği noktanın koordinat bilgilerini eş zamanlı olarak bölgedeki TEİAŞ saha ekipleri ve ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıyor.

Türkiye genelinde devreye alındı

Aktarılanlara göre AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen DAS’ın donanım ve yazılım bileşenlerinin tamamı yerli ve milli imkanlarla üretildi. DAS sistemi, Türkiye genelinde faal durumdaki 2 bini aşkın yüksek gerilim iletim hattında kullanıma alındı. Böylece, TEİAŞ’a ait toplam 76 bin 701 kilometrelik iletim hattı için bütüncül bir güvenlik ağı oluşturuldu.

