TEİAŞ, elektrik iletim hatlarındaki hırsızlıklara karşı DAS’ı devreye aldı

Ses tabanlı izleme yapılacak
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iletim hatlarından parça çalınmasının yalnızca maddi kayıplara değil aynı zamanda geniş bölgeleri etkileyen enerji kesintilerine neden olduğuna dikkat çekildi. Bu riskleri azaltmak amacıyla geliştirilen DAS’ın, iletim altyapısında sürekli ve anlık izleme imkanı sunduğu belirtildi.
Herhangi bir hırsızlık teşebbüsünün algılanması durumunda DAS, olayın gerçekleştiği noktanın koordinat bilgilerini eş zamanlı olarak bölgedeki TEİAŞ saha ekipleri ve ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıyor.
Türkiye genelinde devreye alındı
Aktarılanlara göre AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen DAS'ın donanım ve yazılım bileşenlerinin tamamı yerli ve milli imkanlarla üretildi. DAS sistemi, Türkiye genelinde faal durumdaki 2 bini aşkın yüksek gerilim iletim hattında kullanıma alındı. Böylece, TEİAŞ'a ait toplam 76 bin 701 kilometrelik iletim hattı için bütüncül bir güvenlik ağı oluşturuldu.