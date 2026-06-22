Uygun fiyatlı Nothing Phone (4b) geliyor: Tek kameralı olacak!

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Nothing, sosyal medyada "(b)" markasını taşıyan yeni cihazının tanıtımını yapmaya başlamıştı. Bu tanıtım, şirketin bu yıl yeni CMF telefon çıkarmayacağını onaylamasının ardından geldi. Görünüşe göre yakında Nothing Phone (4b) modeli ile tanışacağız.

Nothing’in alt markası CMF, bu sene yeni model sunmayacak 21 sa. önce eklendi

Nothing Phone (4b) yakında tanıtılacak

Tanıtım görseli, Nothing'in Nothing Phone 4b'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını, mevcut 4a ve 4a Pro serisinin yanında yeni bütçe dostu ya da alt orta sınıf model sunabileceğini gösteriyor. Tanıtım görselinin başlığı "(b)usted" bu teoriye destek veriyor.

Çizimde gösterilen telefon, birkaç tanıdık Nothing tasarım öğesini içeriyor. Nothing’in imzası olan şeffaf arka panelde iç detaylar ve tek arka kamera olduğu görülüyor.

Bu durum, Nothing'in son zamanlarda artan bellek ve RAM fiyatları nedeniyle CMF Phone 2 Pro'nun halefi için planlarını iptal ettiğini doğrulamasının ardından dikkat çekici.

Nothing'in kurucu ortağı Akis Evangelidis, mevcut özellikleriyle CMF Phone 2 Pro gibi özellikte bir telefonu piyasaya sürmenin maliyetinin yaklaşık 30.000-35.000 Rs (yaklaşık 317 - 370 dolar) olacağını, bunun da markanın hedeflediği segmentin çok üzerinde olduğunu söylemişti.

Bu arada Nothing’in iki yeni telefonun (Pokémon'dan ilham alan "Jumpluff" ve "Blastoise" kod adlarıyla biliniyor) geleceği biliniyor. Mevcut CMF telefon projelerinin ana Nothing markasına kaydırıldığı iddia ediliyor. Bu iddia doğruysa, yeni tanıtılan cihaz, Nothing telefonu olarak yeniden doğmuş eski CMF projelerinden biri olabilir. Her halükarda Nothing Phone 4b uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

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