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    Tek başına iki ayda yaptı, Steam'de bir haftada 10 milyon dolar kazandı

    Steam'in ilham veren başarı hikâyelerine bir yenisi daha eklendi. Tek bir oyun geliştiricisi tarafından iki ay gibi kısa bir sürede yapılan Meccha Chameleon, Steam'de fırtınalar estiriyor.

    Tek kişinin iki ayda yaptığı oyun Steam'de bir haftada 10 milyon dolar kazandı Tam Boyutta Gör
    Özellikle bağımsız (indie) oyunlar için sektörü kökten değiştiren Steam, son derece küçük çaplı oyunların büyük başarı hikâyelerine imza atmasına vesile olmaya devam ediyor. Bunun son örneği de kısa süre önce çıkan Meccha Chameleon oldu.

    "lemorion_1224" kullanıcı adlı bir oyun geliştiricisinin iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdiği Meccha Chameleon, Steam'de daha ilk haftasında 2 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun şu anda 4.99 dolardan satıldığı göz önüne alındığında, bu sadece bir haftada yaklaşık 10 milyon dolarlık bir hasılat anlaına geliyor. Steam'in yüzde 30'luk kesintisini hesaba kattığımızda bile geriye etkileyici bir meblağ kalıyor. Üstelik bu daha ilk hafta.

    Meccha Chameleon, Yeni Nesil Bir Saklambaç Oyunu Olarak Tanımlanıyor

    Daha önce Fortnite için de benzer konseptler hazırlayan "lemorion_1224"ün bu yeni projesi, dijital ortamda oynanan "yeni nesil bir saklambaç oyunu" olarak tanımlanıyor. Arkadaşlarla birlikte oynanan Meccha Chameleon'da oyuncular Paint benzeri bir arayüz kullanarak karakterlerini boyuyor ve böylece arka plandaki renklerin arasına karışarak arkadaşlarından saklanmaya çalışıyor.

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