Tek şarj ile 260 km menzil sunan elektrikli bisiklet: Navee SP01

Tam Boyutta Gör Elektrikli scooter dünyasının “Rolls-Royce”u olarak anılan Navee, yüksek performanslı uzun menzilli yeni elektrikli bisiklet modeli SP01’i Berlin’de düzenlenen IFA 2025’te tanıttı. Tur odaklı olan Navee SP01, özellikle uzun yolculuk ve bisikletle keşif meraklılarına hitap ediyor.

Tur tutkunlarına hitap ediyor

SP01, 1.000 watt’lık orta motoru ve 160 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. Bu sayede pedal desteği ile 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Bununla birlikte bisikletin Avrupa’daki kullanımını sınırlayan düzenlemeler, motor gücünü 250 watt ve hızı 25 km/s ile sınırlandırıyor.

Tam Boyutta Gör 1.440 mAh kapasiteli downtube bataryaya sahip olan SP01, düşük pedal destek modunda 260 km’ye kadar menzil sunuyor ve tam şarj süresi yaklaşık 4 saat olarak öngörülüyor. Bu yüksek batarya performansı bisikletle uzun süreli yolculuk deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bataryanın çıkarılabilir yapıda olduğunu da belirtelim. Ek olarak arka kısımda yer alan kargo bölmesi de bu amaca hizmet ediyor.

Off-road deneyimini konforlu hale getiren Suntour süspansiyon çatal ve Schwalbe Super Moto-X lastiklerle gelen e-bisikletin diğer teknik özellikleri arasında 11 vitesli Shimano dişliler, dört pistonlu Magura hidrolik disk frenler, alaşımlı düz gidon ve Selle Royal sele bulunuyor. Toplam ağırlık ise 35 kilogram. Şu anda Navee, SP01’in fiyat ve satış detayları hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Bisikletin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili bilgiler ilerleyen dönemde paylaşılacak.

