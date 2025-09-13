Tek şarj ile 260 km menzil sunan elektrikli bisiklet: Navee SP01

Tur tutkunlarına hitap ediyor
SP01, 1.000 watt’lık orta motoru ve 160 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. Bu sayede pedal desteği ile 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Bununla birlikte bisikletin Avrupa’daki kullanımını sınırlayan düzenlemeler, motor gücünü 250 watt ve hızı 25 km/s ile sınırlandırıyor.
Off-road deneyimini konforlu hale getiren Suntour süspansiyon çatal ve Schwalbe Super Moto-X lastiklerle gelen e-bisikletin diğer teknik özellikleri arasında 11 vitesli Shimano dişliler, dört pistonlu Magura hidrolik disk frenler, alaşımlı düz gidon ve Selle Royal sele bulunuyor. Toplam ağırlık ise 35 kilogram. Şu anda Navee, SP01'in fiyat ve satış detayları hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Bisikletin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili bilgiler ilerleyen dönemde paylaşılacak.
hayret vagbotlar çamur atmamış...