Tek şarjla 1.030 km yol kat etti: Yeni BMW iX3'ten menzil rekoru

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Tam Boyutta Gör BMW, Çin pazarındaki kan kaybını durdurmak ve elektrikli araç rekabetinde öne geçmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil mimarisinin ilk meyvesini sahneye çıkarıyor. Markanın Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilen yeni iX3, düzenlenecek Chengdu Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdiği gerçek yol testinde kırılması güç bir menzil rekoruna imza attı.

Tek şarjla 1.030 km menzil!

Tam Boyutta Gör Bir BMW mühendisi tarafından Shenyang’daki üretim tesisinden Pekin’deki Ar-Ge merkezine kadar sürülen iX3 50L xDrive prototipi, yol boyunca hiç şarj edilmeden tam 1.030 kilometre katetti. Araç varış noktasına ulaştığında bataryasında hâlâ %5'lik enerji kalmıştı.

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Resmi Çin CLTC normlarına göre 919 km menzile sahip olan aracın testte 1.000 km barajını aşması, yalnızca büyük bir bataryadan kaynaklanmıyor. Bu başarı; BMW’nin 800V mimarisine dayanan 6. nesil yüksek voltajlı batarya teknolojisinin, yeni elektrikli tahrik sisteminin ve gelişmiş enerji yönetiminin bir sonucu.

BMW'nin Seri 9 yüksek nikel kimyasına sahip büyük silindirik hücreli yapısı, Çin'de üretilen bir BMW modelinde ilk kez kullanılıyor.

yapısı, Çin'de üretilen bir BMW modelinde ilk kez kullanılıyor. Modülsüz yapıda tasarlanan batarya paketi, hücreleri doğrudan muhafazaya entegre ederek yapısal fazlalıkları azaltıyor ve alan kullanımını maksimuma çıkarıyor.

Yeni hücreler, önceki nesil eDrive sisteminde kullanılan prizmatik hücrelere kıyasla %20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce Qinghai Gölü çevresindeki gerçek yol koşullarında 805 km mesafe kat eden modelin son 1.030 km’lik rekoru, uç sınırların test edildiği özel bir sürüşle elde edildi.

BMW’nin bu teknolojik gövde gösterisinin arkasında, Çin pazarındaki yerli üreticilerin oluşturduğu yoğun baskı yatıyor. 2026 yılının ilk yarısında BMW Group’un Çin’deki satışları geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 gerileyerek 262.000 adede düştü. Yerel markaların uygun fiyatlı ve lüks donanımlı elektrikli modelleri karşısında BMW, 5 Serisi dâhil pek çok modelin satış fiyatında agresif indirimlere gitmek zorunda kaldı.

Bu doğrultuda Neue Klasse iX3, markanın elektrikli gelecekteki rekabet gücü için kritik bir sınav niteliği taşıyor. Chengdu Otomobil Fuarı’nda ön siparişe açılacak olan iX3'ün yanı sıra, Çin'de üretilen 2027 BMW X3 ve M3 40. Yıl Özel Serisi de fuarda boy gösterecek.

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Tek şarjla 1.030 km yol kat etti: Yeni BMW iX3'ten menzil rekoru

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