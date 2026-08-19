Tek şarjla 1.030 km yol kat etti: Yeni BMW iX3'ten menzil rekoru

Tek şarjla 1.030 km menzil!
Resmi Çin CLTC normlarına göre 919 km menzile sahip olan aracın testte 1.000 km barajını aşması, yalnızca büyük bir bataryadan kaynaklanmıyor. Bu başarı; BMW’nin 800V mimarisine dayanan 6. nesil yüksek voltajlı batarya teknolojisinin, yeni elektrikli tahrik sisteminin ve gelişmiş enerji yönetiminin bir sonucu.
- BMW'nin Seri 9 yüksek nikel kimyasına sahip büyük silindirik hücreli yapısı, Çin'de üretilen bir BMW modelinde ilk kez kullanılıyor.
- Modülsüz yapıda tasarlanan batarya paketi, hücreleri doğrudan muhafazaya entegre ederek yapısal fazlalıkları azaltıyor ve alan kullanımını maksimuma çıkarıyor.
- Yeni hücreler, önceki nesil eDrive sisteminde kullanılan prizmatik hücrelere kıyasla %20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.
BMW’nin bu teknolojik gövde gösterisinin arkasında, Çin pazarındaki yerli üreticilerin oluşturduğu yoğun baskı yatıyor. 2026 yılının ilk yarısında BMW Group’un Çin’deki satışları geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 gerileyerek 262.000 adede düştü. Yerel markaların uygun fiyatlı ve lüks donanımlı elektrikli modelleri karşısında BMW, 5 Serisi dâhil pek çok modelin satış fiyatında agresif indirimlere gitmek zorunda kaldı.
Bu doğrultuda Neue Klasse iX3, markanın elektrikli gelecekteki rekabet gücü için kritik bir sınav niteliği taşıyor. Chengdu Otomobil Fuarı’nda ön siparişe açılacak olan iX3'ün yanı sıra, Çin'de üretilen 2027 BMW X3 ve M3 40. Yıl Özel Serisi de fuarda boy gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: