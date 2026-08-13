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    Tek şarjla 275 kilometre giden elektrikli bisiklet

    Cube, yeni Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX 800 elektrikli bisikletini tanıttı. Uzun mesafeli sürüşlere odakla model, 120 Nm tork ve 275 km’ye kadar destekli menzil sunuyor.

    Tek şarjla 275 kilometre giden elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Cube, uzun mesafeli turlardan zorlu arazi sürüşlerine kadar geniş bir kullanım alanı hedefleyen yeni Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX 800 Crossbar modelini tanıttı. Güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken elektrikli bisiklet, uygun koşullarda 275 kilometreye kadar destekli menzil sunuyor.

    Performansta iddialı

    Bisikletin temelini Cube’un C:62 monokok karbon kadrosu oluşturuyor. 27,3 kilogram ağırlığındaki bisikletin süspansiyon sisteminde önde Fox 34 Float AWL, arkada ise Fox Float Rhythm R amortisör bulunuyor. Her iki tarafta da 100 mm hareket mesafesi sunan sistem, bozuk zeminlerde daha fazla konfor vadediyor. Sürüş pozisyonunu değiştirmek isteyen kullanıcılar için de ayarlanabilir gidon ve dropper sele borusu üründe yer alıyor.

    Tek şarjla 275 kilometre giden elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisikletin güç ünitesinde Bosch Performance Line CX Generation 5 motor kullanılıyor. 250 W güce sahip motor, 120 Nm maksimum tork üretiyor. urbo modunda maksimum destek seviyesi yüzde 600'e ulaşırken yeni eMTB+ modu da sistemin özellikleri arasında yer alıyor.

    eMTB+ modu, eMTB ve Race modlarının çalışma karakterini birleştirerek pedal gücüne göre daha dinamik destek sağlıyor. Sistem uygun koşullarda 750 W'a kadar anlık güç sunabiliyor.

    Motoru besleyen 800 Wh Bosch PowerTube batarya, akıllı BMS yönetimiyle çalışıyor. Sürüş koşullarına ve seçilen destek seviyesine bağlı olarak destekli menzil yaklaşık 50 ila 275 kilometre arasında değişiyor.

    Dört pistonlu frenlerle destekleniyor

    Tek şarjla 275 kilometre giden elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Cube, aktarma sisteminde 12 vitesli Shimano bileşenlerine yer veriyor. Arkada ise Shimano XT ShadowPlus 12 vitesli aktarıcı görev yapıyor. Sistemde zinciri korumaya yardımcı olan kompakt bir zincir muhafazası da bulunuyor.

    Frenleme görevini ise dört pistonlu hidrolik Shimano BR-MT420 disk frenler üstleniyor. Hem ön hem de arka tekerlekte 203 mm çapında fren diskleri kullanılıyor.

    Cube, modelin arazi kabiliyetlerini artırsa da Nuride Hybrid One11’i ağır dağ bisikleti kullanımı için tasarlamıyor. Bisiklet Kategori 2 sınıfında yer alıyor ve bu nedenle yaklaşık 15 santimetreden daha yüksek atlayışlara uygun görülmüyor.

    Cube Nuride Hybrid One11’in Avrupa’daki liste fiyatı 4.499 euro olarak açıklandı.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Carbon-frame-120-Nm-and-800-Wh-Cube-unveils-versatile-e-bike.1367376.0.html https://www.cube.eu/de-de/cube-nuride-hybrid-one11-hpc-slx-800-goldenbrown-n-black/1110600
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