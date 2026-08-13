Tek şarjla 275 kilometre giden elektrikli bisiklet

Performansta iddialı
Bisikletin temelini Cube’un C:62 monokok karbon kadrosu oluşturuyor. 27,3 kilogram ağırlığındaki bisikletin süspansiyon sisteminde önde Fox 34 Float AWL, arkada ise Fox Float Rhythm R amortisör bulunuyor. Her iki tarafta da 100 mm hareket mesafesi sunan sistem, bozuk zeminlerde daha fazla konfor vadediyor. Sürüş pozisyonunu değiştirmek isteyen kullanıcılar için de ayarlanabilir gidon ve dropper sele borusu üründe yer alıyor.
eMTB+ modu, eMTB ve Race modlarının çalışma karakterini birleştirerek pedal gücüne göre daha dinamik destek sağlıyor. Sistem uygun koşullarda 750 W'a kadar anlık güç sunabiliyor.
Motoru besleyen 800 Wh Bosch PowerTube batarya, akıllı BMS yönetimiyle çalışıyor. Sürüş koşullarına ve seçilen destek seviyesine bağlı olarak destekli menzil yaklaşık 50 ila 275 kilometre arasında değişiyor.
Dört pistonlu frenlerle destekleniyor
Frenleme görevini ise dört pistonlu hidrolik Shimano BR-MT420 disk frenler üstleniyor. Hem ön hem de arka tekerlekte 203 mm çapında fren diskleri kullanılıyor.
Cube, modelin arazi kabiliyetlerini artırsa da Nuride Hybrid One11’i ağır dağ bisikleti kullanımı için tasarlamıyor. Bisiklet Kategori 2 sınıfında yer alıyor ve bu nedenle yaklaşık 15 santimetreden daha yüksek atlayışlara uygun görülmüyor.
Cube Nuride Hybrid One11’in Avrupa’daki liste fiyatı 4.499 euro olarak açıklandı.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Carbon-frame-120-Nm-and-800-Wh-Cube-unveils-versatile-e-bike.1367376.0.html https://www.cube.eu/de-de/cube-nuride-hybrid-one11-hpc-slx-800-goldenbrown-n-black/1110600 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: