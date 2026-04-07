    Xiaomi, kendi kendini temizleyen tıraş makinesini tanıttı

    Xiaomi, "Electric Shaver Pro Set" olarak adlandırdığı yeni erkek kişisel bakım cihazını tanıttı. Tıraş makinesi seti, uzun pil ömrü ve akıllı temizleme fonksiyonuyla dikkat çekiyor.

    Tek şarjla 95 güne kadar dayanan ve akıllı temizleme özelliğine sahip tıraş makinesini içeren erkek bakım seti Xiaomi Electric Shaver Pro Set, Çin’de 699 yuan (101 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Günlük kullanım için birden fazla bakım aparatı içeren premium bir hediye kutusu paketiyle sunuluyor.

    Xiaomi Electric Shaver Pro Set neler sunuyor?

    Xiaomi, erkek kişisel bakım setinde elektrikli tıraş makinesi ile birlikte çok fonksiyonlu kablosuz şarj tabanı, favori düzeltici ve burun kılı düzeltici sunuyor. Tüm yüz bakımı için tek bir cihaz isteyen kullanıcılar için ideal. Şarj tabanı, tıraş makinesini şarj etmekle kalmıyor, üzerine yerleştirildiğinde otomatik olarak sterilize ediyor ve hava ile kurutuyor. Bu, günlük bakımı zahmetsiz ve hijyenik hale getiriyor.

    Tıraş makinesi, geleneksel tasarımlara kıyasla daha geniş yüzey alanını kaplayan çift halkalı oluklu bıçak ağı kullanıyor. Paslanmaz çelik bıçaklar ve çapraz + ileri geri kesme sistemi ile birleştiğinde, daha hızlı ve temiz tıraş sağlıyor. Yüksek hızlı motor dakikada yaklaşık 5 milyon kesim gerçekleştirirken, akıllı çip sakal kalınlığına göre gücü ayarlıyor. Hassas ciltler için silikon bazlı mikro boncuk kaplama sürtünmeyi azaltıyor ve daha pürüzsüz kayma sağlıyor. Dahili basınç sensörü, çok fazla bastırmanızı önleyerek tahrişi azaltıyor.

    Xiaomi’nin yeni elektrikli tıraş makinesi, USB-C ile şarj oluyor ve 95 güne kadar kullanım sunuyor. Renkli ekran, pil, mod ve seyahat kilidi durumunu gösteriyor.

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

