Xiaomi, kendi kendini temizleyen tıraş makinesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Tek şarjla 95 güne kadar dayanan ve akıllı temizleme özelliğine sahip tıraş makinesini içeren erkek bakım seti Xiaomi Electric Shaver Pro Set, Çin’de 699 yuan (101 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Günlük kullanım için birden fazla bakım aparatı içeren premium bir hediye kutusu paketiyle sunuluyor.

NFC'li uzaktan kumanda: Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Xiaomi Electric Shaver Pro Set neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, erkek kişisel bakım setinde elektrikli tıraş makinesi ile birlikte çok fonksiyonlu kablosuz şarj tabanı, favori düzeltici ve burun kılı düzeltici sunuyor. Tüm yüz bakımı için tek bir cihaz isteyen kullanıcılar için ideal. Şarj tabanı, tıraş makinesini şarj etmekle kalmıyor, üzerine yerleştirildiğinde otomatik olarak sterilize ediyor ve hava ile kurutuyor. Bu, günlük bakımı zahmetsiz ve hijyenik hale getiriyor.

Tıraş makinesi, geleneksel tasarımlara kıyasla daha geniş yüzey alanını kaplayan çift halkalı oluklu bıçak ağı kullanıyor. Paslanmaz çelik bıçaklar ve çapraz + ileri geri kesme sistemi ile birleştiğinde, daha hızlı ve temiz tıraş sağlıyor. Yüksek hızlı motor dakikada yaklaşık 5 milyon kesim gerçekleştirirken, akıllı çip sakal kalınlığına göre gücü ayarlıyor. Hassas ciltler için silikon bazlı mikro boncuk kaplama sürtünmeyi azaltıyor ve daha pürüzsüz kayma sağlıyor. Dahili basınç sensörü, çok fazla bastırmanızı önleyerek tahrişi azaltıyor.

Xiaomi’nin yeni elektrikli tıraş makinesi, USB-C ile şarj oluyor ve 95 güne kadar kullanım sunuyor. Renkli ekran, pil, mod ve seyahat kilidi durumunu gösteriyor.

