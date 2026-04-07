Xiaomi, kendi kendini temizleyen tıraş makinesini tanıttı

Xiaomi Electric Shaver Pro Set neler sunuyor?
Tıraş makinesi, geleneksel tasarımlara kıyasla daha geniş yüzey alanını kaplayan çift halkalı oluklu bıçak ağı kullanıyor. Paslanmaz çelik bıçaklar ve çapraz + ileri geri kesme sistemi ile birleştiğinde, daha hızlı ve temiz tıraş sağlıyor. Yüksek hızlı motor dakikada yaklaşık 5 milyon kesim gerçekleştirirken, akıllı çip sakal kalınlığına göre gücü ayarlıyor. Hassas ciltler için silikon bazlı mikro boncuk kaplama sürtünmeyi azaltıyor ve daha pürüzsüz kayma sağlıyor. Dahili basınç sensörü, çok fazla bastırmanızı önleyerek tahrişi azaltıyor.
Xiaomi'nin yeni elektrikli tıraş makinesi, USB-C ile şarj oluyor ve 95 güne kadar kullanım sunuyor. Renkli ekran, pil, mod ve seyahat kilidi durumunu gösteriyor.
