Tek uçuşta 50'den fazla İHA'yı durduruyor: ABD'den yeni silah

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Tam Boyutta Gör ABD'li savunma devi Lockheed Martin, düşman İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni hava tabanlı karşı tedbir sistemi Morfius X-Rotor'ı tanıttı. Yüksek güçlü mikrodalga (High-Power Microwave - HPM) teknolojisini kullanan sistem, tek sortide 50'den fazla düşman insansız hava aracını etkisiz hale getirebiliyor.

Morfius X-Rotor’u özel kılan detaylardan birisi de görevin ardından tekrar kullanılabiliyor. Şirket, modern savaş alanlarında giderek büyüyen İHA sürüsü tehdidine karşı geliştirilen sistemin düşük operasyon maliyetiyle öne çıktığını vurguluyor.

Özel radar gerektirmiyor

Karadan fırlatılan ve yeniden kullanılabilen hava platformu Morfius X-Rotor, kinetik önleyicilerden farklı olarak hedefleri füze veya patlayıcıyla vurmuyor. Bunun yerine yönlendirilmiş elektromanyetik mikrodalga darbeleri göndererek İHA'ların elektronik bileşenlerini ve uçuş kontrol sistemlerini devre dışı bırakıyor. Bu sayede aynı anda çok sayıda hedefe müdahale edebiliyor ve özellikle koordineli sürü saldırılarında önemli avantaj sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin'e göre Morfius X-Rotor'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, özel bir atış kontrol radarı veya karmaşık sensör altyapısına ihtiyaç duymaması. Sistem, mevcut sensörler ile komuta-kontrol ağlarıyla çalışabilecek şekilde geliştirildi. Bu sayede farklı askeri birliklerin kullandığı mevcut altyapıya kolayca entegre edilebiliyor ve elektronik harp ortamlarında da esnek kullanım sunuyor.

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Morfius X-Rotor, ilk kez 2017 yılında uçuş testlerine başlayan Morfius platformunun üzerine inşa edildi. Morfius X-Rotor, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025-2028 Hızlı Karşı İHA Sistemleri Yol Haritası ile uyumlu olarak geliştirildi. Program, düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilen karşı İHA çözümlerinin en kısa sürede hizmete alınmasını amaçlıyor. Şirket, sistemin askeri üsler, birlikler ve kritik altyapıları büyük ölçekli İHA saldırılarına karşı koruyacak önemli bir kuvvet çarpanı olacağını ifade ediyor.

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