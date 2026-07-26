Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tek uçuşta 50'den fazla İHA'yı durduruyor: ABD'den yeni silah

    Lockheed Martin, İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni silahını tanıttı. Mikrodalga teknolojisini kullanan sistem, klasik önleme yöntemlerinden farklı çalışma prensibiyle dikkat çekiyor.

    Tek uçuşta 50'den fazla İHA'yı durduruyor: ABD'den yeni silah Tam Boyutta Gör
    ABD'li savunma devi Lockheed Martin, düşman İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni hava tabanlı karşı tedbir sistemi Morfius X-Rotor'ı tanıttı. Yüksek güçlü mikrodalga (High-Power Microwave - HPM) teknolojisini kullanan sistem, tek sortide 50'den fazla düşman insansız hava aracını etkisiz hale getirebiliyor.

    Morfius X-Rotor’u özel kılan detaylardan birisi de görevin ardından tekrar kullanılabiliyor. Şirket, modern savaş alanlarında giderek büyüyen İHA sürüsü tehdidine karşı geliştirilen sistemin düşük operasyon maliyetiyle öne çıktığını vurguluyor.

    Özel radar gerektirmiyor

    Karadan fırlatılan ve yeniden kullanılabilen hava platformu Morfius X-Rotor, kinetik önleyicilerden farklı olarak hedefleri füze veya patlayıcıyla vurmuyor.  Bunun yerine yönlendirilmiş elektromanyetik mikrodalga darbeleri göndererek İHA'ların elektronik bileşenlerini ve uçuş kontrol sistemlerini devre dışı bırakıyor. Bu sayede aynı anda çok sayıda hedefe müdahale edebiliyor ve özellikle koordineli sürü saldırılarında önemli avantaj sağlıyor.

    Tek uçuşta 50'den fazla İHA'yı durduruyor: ABD'den yeni silah Tam Boyutta Gör
    Lockheed Martin'e göre Morfius X-Rotor'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, özel bir atış kontrol radarı veya karmaşık sensör altyapısına ihtiyaç duymaması. Sistem, mevcut sensörler ile komuta-kontrol ağlarıyla çalışabilecek şekilde geliştirildi. Bu sayede farklı askeri birliklerin kullandığı mevcut altyapıya kolayca entegre edilebiliyor ve elektronik harp ortamlarında da esnek kullanım sunuyor.

    Morfius X-Rotor, ilk kez 2017 yılında uçuş testlerine başlayan Morfius platformunun üzerine inşa edildi. Morfius X-Rotor, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025-2028 Hızlı Karşı İHA Sistemleri Yol Haritası ile uyumlu olarak geliştirildi. Program, düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilen karşı İHA çözümlerinin en kısa sürede hizmete alınmasını amaçlıyor. Şirket, sistemin askeri üsler, birlikler ve kritik altyapıları büyük ölçekli İHA saldırılarına karşı koruyacak önemli bir kuvvet çarpanı olacağını ifade ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiyat performans güneş gözlüğü 1.5 milyona alınacak arabalar havacılık elektrik ve elektroniği maaş whatsapp kamera ayarları honda civic 1.6 i-vtec

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum