Tekatron, ilk tekerlekli insansız kara aracını tanıttı

SavunmaSanayiST’nin haberine göre Tekatron tarafından tamamen şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem, modern savaş ortamlarında ihtiyaç duyulan hızlı intikal, esnek görev uyumu ve seri üretim gereksinimlerine cevap verecek şekilde tasarlandı.
Tek platformda çoklu görev kabiliyeti
Fuarda sergilenen versiyonda kamikaze dron entegrasyonu ve silah sistemi dikkat çekerken, aynı gövdenin lojistik destek, keşif-gözetleme ve farklı taktik saha görevlerine göre yeniden yapılandırılabildiği aktarıldı.
Tekatron Genel Müdürü Rıdvan Özdemir, yaptığı açıklamada şirketin daha önce dört farklı paletli İKA geliştirdiğini belirtirken yeni dönemde ilk olarak 4×4 modeli lanse ettiklerini ancak ardından 6×6 insansız kara aracının da geleceğini söyledi.
Araç, 55 kilometre/saat azami hıza ulaşabiliyor. Operasyonel menzil tarafında ise platformun 100 kilometrenin üzerinde görev menzili sunduğu belirtiliyor. Sistem ayrıca göreve bağlı olarak 10 saat ile 72 saat arasında operasyon süresi sağlayabiliyor.
Teknik verilere göre aracın toplam ağırlığı 500 kilogram seviyesinde bulunurken, 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor. Platformun boyutları ise 2300 mm uzunluk, 1600 mm genişlik ve 1000 mm yükseklik olarak açıklandı.
Yeni nesil İKA’nın arazi performansı da dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Platformun 31 derece (%60) eğim tırmanma kapasitesine sahip olduğu, ayrıca 16 derece (%30) yan eğimde hareket edebildiği belirtildi. Araç aynı zamanda 300 mm dikey engel aşma, 600 mm hendek geçiş kapasitesi ve 350 mm yerden yükseklik değerleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapabilecek şekilde geliştirildi.
Kontrol tarafında ise hem kablolu hem de kablosuz kullanım desteği bulunuyor. Haberleşme altyapısında RF ve 4G/LTE bağlantı seçenekleri yer alıyor. Araç kara, demir yolu, deniz ve hava yoluyla taşınabiliyor. Ayrıca CH-47 tipi ağır yük helikopterleriyle hem iç hem dış yük olarak nakledilebildiği bilgisi paylaşıldı.
Tekatron W-UGV I tekerlekli İKA özellikleri
- Platform Ağırlığı: 500 kg
- Boyutlar (U x G x Y): 2300 mm x 1600 mm x 1000 mm
- Faydalı Yük Kapasitesi: 300 kg
- Azami Hız: 55 km/s
- Dikey Engel Aşma Kapasitesi: 300 mm
- Hendek Geçiş Kapasitesi: 600 mm
- Yerden Yükseklik: 350 mm
- Operasyonel Menzil: 100 km üzeri
- Görev Süresi: 10-72 saat