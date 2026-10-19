Tekerleğine kilit takılan BYD, üç tekerlek üzerinde yola devam etti

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Tam Boyutta Gör Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntüler, BYD’nin gelişmiş süspansiyon teknolojisinin alışılmadık bir kullanımını ortaya koydu. Videoda, Çin dışında Denza B8 adıyla pazarlanan Fang Cheng Bao Bao 8 modelinin, sol ön tekerleğine takılı metal kilide rağmen üç tekerlek üzerinde ilerlediği görülüyor.

Lianyungang kentinin Jinshan kasabasında çekildiği belirtilen görüntülerde, sarı-kırmızı renkli kilidin bulunduğu tekerlek yerden yükseltilmiş durumda. SUV, diğer üç tekerleği üzerinde yol alırken çevrede park edilmiş araçlar, yayalar ve hareket halindeki trafik dikkat çekiyor. Kilidin kim tarafından ve hangi gerekçeyle takıldığı belli değil ancak araç sahibinin bir park cezası yemiş olması muhtemel.

Kilitli tekerleği kaldırıp ilerledi

Görüntüler, BYD’nin Mayıs 2026’da tanıttığı DiSus-P Ultra hidrolik süspansiyon sistemini yeniden gündeme getirdi. Şirket, Bao 8 Flash Charge Edition ile gerçekleştirdiği testlerde aracın bir tekerleğini havaya kaldırarak diğer üçü üzerinde hareket edebildiğini göstermişti.

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BYD’nin DiSus-P Ultra sistemi nasıl çalışıyor?

DiSus-P Ultra, hidrolik mekanizmalar üzerinden aracın gövde yüksekliğini ve tekerleklerin konumunu kontrol edebiliyor. Bao 8 Flash Charge Edition’ın tanıtımında sistemin tek tekerleği kaldırma, geleneksel kriko kullanmadan tekerlek değişimine olanak sağlama ve düşük hızda üç tekerlek üzerinde ilerleme gibi işlevleri öne çıkarılmıştı.

Sistem için açıklanan değerler arasında 200 mm’ye kadar süspansiyon ayar hareketi ve tek tekerlekte 300 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği bulunuyor. BYD, mayıs ayındaki gösterilerde üç tekerlek üzerinde sürüş için azami 15 km/s hız belirtmişti. Yeni görüntülerdeki aracın da oldukça yavaş hareket ettiği görülüyor.

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Tekerleğine kilit takılan BYD, üç tekerlekle yola devam etti

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