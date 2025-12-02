Tekerlek başına 1.000 beygir güç sunan hub motor tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Mercedes'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Yasa, kısa süre önce eksenel akılı (axial flux) elektrik motoruyla güç yoğunluğu rekorunu kırmıştı. Şirket, bu teknolojinin tekerlek içi (hub) motor şeklindeki gerçek bir uygulamasını tanıttı. Şu anki prototip, tekerlek başına 1.000 beygire kadar güç üretebiliyor. Bu teknoloji gelişmeye devam ederse, gelecekte piyasadaki en güçlü ve en hızlı elektrikli araçların yolu açılabilir.

Yasa, mobilite alanında farklı bir konuma sahip çünkü 1820’lere dayanan geleneksel motor tasarımlarını modern malzemeler ve bileşenlerle yeniden yorumlayarak gerçek anlamda kompakt eksenel akı motorları üretmeyi başardı. Bu motorlar, bir tekerleğin içine sığacak kadar küçük boyutlara sahip olabiliyor.

Bugüne kadar çoğu elektrikli araçta kullanılan klasik radyal motorlara alternatif olan bu yapı, Yasa sayesinde yalnızca uygulanabilir olmakla kalmadı, birçok açıdan daha da üstün olduğu görüldü. Temmuz ayında şirket, prototip eksenel akılı motoru saha testlerinden geçtikten sonra güç yoğunluğunda resmi olmayan bir dünya rekoru kırdığını açıkladı. 13,1 kg’lık bir motordan 550 kW güç elde edildi. 42 kW/kg'lık bu değer, sektördeki ortalamanın iki katı olan bir güç yoğunluğuna karşılık geliyor.

Şirket, Ekim ayında daha da hafif (12,7 kg) bir motorla yaptığı yeni testlerde bu rekoru tekrar kırdı. Daha güçlü bir dinamometrede gerçekleştirilen denemelerde motor, kısa süreli olarak 750 kW (1000 beygir) güç zirvesine ulaştı. Bu da önceki teste göre %40 artış ve 59 kW/kg yoğunluk anlamına geliyor.

Yasa CEO’su Joerg Miska’ya göre bu değer, şu an piyasadaki en gelişmiş radyal akı motorlarının performans yoğunluğunun üç katı. Yaklaşık altı hafta sonra ise YASA, bu rekor kıran motoru dünyanın ilk “kütle-nötr” tekerlek içi motor sistemi haline getirerek gerçek bir güç aktarma organına dönüştürdü.

Tekerlek içi motorlar elektrikli araçları kökten değiştirebilir

Tam Boyutta Gör Bu uygulama hala prototip seviyesinde olsa da eksensel akılı bir tekerlek içi motorun sunduğu potansiyel görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Yasa’ya göre şu andaki prototip, tekerlek başına 750 kW üretme kapasitesine sahip. Bu da her bir tekerlekte 1000 bhp’ye yakın güç anlamına geliyor. Bugün üç motorlu performans odaklı elektrikli araçların toplam gücü bile bu seviyelere ancak ulaşıyor.

Tahrik sisteminin kalbinde ise YASA’nın geliştirdiği 15 kg ağırlığında, 1500 kW kapasiteli yeni nesil çift inverter bulunuyor. Bu inverter, 100 kW/kg yoğunluğu ile güncel 50–70 kW/kg standartlarının çok üzerine çıkıyor. YASA’nın kurucusu ve CTO’su Tim Woolmer şöyle açıklıyor: “Tekerlek içi motorlar hem en büyük zorluk hem de en büyük fırsat. Ancak bugüne kadar mevcut teknolojiler çok ağırdı, yeterince tork üretemiyordu ve güç bakımından yetersizdi. Bizim geliştirdiğimiz bu yeni konsept, tekerlek içine yerleştirilebilecek kadar kompakt, güçlü ve hafif. Dünyanın ilk kütle-nötr tekerlek içi motoru ve tekerlek başına 750 kW güç sağlayabiliyor.”

YASA ayrıca bu motor sisteminin geri kazanım (rejeneratif frenleme) kabiliyeti sayesinde arka frenlerin küçültülebileceğini, hatta tamamen ortadan kalkabileceğini belirtiyor. Teknoloji henüz erken aşamada olsa da şirket bunun pazara çıkacağı günü şimdiden hedefliyor. Sistem hem ölçeklenebilir hem de maliyet avantajı sunacak şekilde tasarlanmış durumda.

YASA, tekerlek içi güç aktarma sisteminin gelişimine dair yeni bilgileri 2026 yılında paylaşmayı planlıyor.

