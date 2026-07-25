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    Neuralink'ten çığır açan başarı: Felçli hastalar düşünerek tekerlekli sandalyeyi sürdü

    Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, felçli bireylerin tekerlekli sandalyelerini yalnızca düşünceleriyle yönlendirmesini sağlayan beyin implantını tanıttı.

    Tekerlekli sandalyeyi düşünceyle kontrol eden çip geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın kurduğu ABD merkezli nöroteknoloji şirketi Neuralink, felçli bireylerin tekerlekli sandalyelerini yalnızca düşünceleriyle yönlendirmesini sağlayan beyin implantını tanıttı. Şirketin devam eden PRIME klinik çalışmasında yer alan katılımcılar, sandalyeyi ileri-geri hareket ettirmenin yanı sıra yönlendirme ve koltuk ayarlarını da zihinleriyle gerçekleştirdi.

    Neuralink, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, N1 adı verilen beyin implantını kullanan katılımcıların tekerlekli sandalyeleri herhangi bir fiziksel kumanda kullanmadan kontrol ettiğini duyurdu. Yaklaşık 23 milimetre çapındaki implant, istemli hareketlerin planlandığı motor korteks bölgesine yerleştiriliyor.

    Beyin sinyalleri dijital komutlara dönüşüyor

    Şirketin geliştirdiği sistem, felçli bireyler fiziksel olarak hareket edemese bile beyindeki hareketle ilişkili nöronların ürettiği elektriksel sinyalleri gerçek zamanlı olarak kaydediyor. Yapay zeka destekli makine öğrenimi modeli bu sinyalleri dijital komutlara çevirerek önce ekrandaki sanal bir imleci, ardından da tekerlekli sandalyenin kontrol sistemini yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar sandalyeyi ileri ve geri hareket ettirebiliyor, sağa ve sola döndürebiliyor, hatta koltuğun oturma ve sırt açısını ayarlayabiliyor.

    Denemelerde katılımcılar, tekerlekli sandalyeye monte edilen kameradan gelen canlı görüntüyü ekranda izleyerek hem bina içindeki koridorlarda hem de dış mekanlarda güvenli şekilde ilerledi. Neuralink'e göre kullanıcı imleci yukarı hareket ettirdiğinde sandalye ileri, aşağı hareket ettirdiğinde geri gidiyor. İmleç sağa veya sola kaydırıldığında yön değiştiriliyor. İmleç merkezin ne kadar dışına itilirse sandalye de o kadar hızlı hareket ediyor.

    Şirket, sistemde güvenliği artıran önemli bir özellik bulunduğunu da belirtti. Kullanıcı dikkatini bıraktığında sanal imleç otomatik olarak merkez konumuna dönüyor. Böylece tekerlekli sandalye önce yavaşlıyor, ardından tamamen duruyor. Bu mekanizma, istem dışı hareket riskini azaltmayı amaçlıyor.

    Binin üzerinde elektrot kullanılıyor

    N1 implantı toplam 1.024 elektrottan oluşuyor. Elektrotlar, insan saçından daha ince 100'den fazla esnek iplik üzerine yerleştiriliyor. Bu iplikler, Neuralink'in geliştirdiği özel cerrahi robot tarafından yüksek hassasiyetle beyne yerleştiriliyor ve çevre dokuların zarar görmesi en aza indiriliyor.

    Neuralink, gösterimin ticari bir ürün tanıtımı olmadığını ve teknolojinin halen araştırma aşamasında bulunduğunu vurguladı. Şirket, sistemin daha geniş çapta kullanılabilmesi için ek klinik testlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

    Ocak 2024'te başlayan PRIME çalışmasının ilk gönüllüsü Noland Arbaugh olmuştu. Şirketin paylaştığı son verilere göre 22 Haziran itibarıyla dünya genelinde 26 kişiye N1 implantı yerleştirildi. Ayrıca İngiltere'de yürütülen GB PRIME çalışmasına da yedi hasta dahil edildi.

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