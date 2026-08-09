Tekirdağ sahillerinde robot cankurtaranlar göreve başladı

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Tam Boyutta Gör Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde insansız cankurtaran araçlarını hizmete aldı. Uzaktan kumandayla kontrol edilen bu araçlar, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere mümkün olduğunca kısa sürede ulaşarak su üzerinde kalmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Tekirdağ'da kullanılmaya başlanan insansız cankurtaran araçları, kıyıda bulunan eğitimli cankurtaran operatörleri tarafından uzaktan kontrol ediliyor. Araçların temel amacı, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye doğrudan bir cankurtaran göndermeden önce hızlı şekilde olay noktasına ulaşarak kişiye su üzerinde kalmasını sağlayacak ilk desteği vermek. Böylece profesyonel cankurtaranın olay yerine ulaşması için gereken süre boyunca kişinin güvenli şekilde su üzerinde kalmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip araçlar, yalnızca sakin deniz koşullarında değil, dalgalı sularda da görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Uzaktan kumanda ile yönlendirilebilmeleri sayesinde kıyıdaki operatör, aracın konumunu ve hareketlerini kontrol ederek tehlikedeki kişiye doğru ilerlemesini sağlayabiliyor. Bu da özellikle kıyıdan uzaklaşmış veya dalgalar nedeniyle normal yöntemlerle ulaşılması daha uzun sürebilecek kişilere müdahalede önemli bir avantaj sağlayabilir.

Müdahale süresi 120 saniyeden 20 saniyeye düşüyor

Sistemin en dikkat çekici tarafı ise müdahale süresinde sağladığı belirtilen düşüş. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre standart yüzme mesafesinde bir cankurtaranın tehlikedeki kişiye ulaşması yaklaşık 120 saniye sürerken, insansız cankurtaran araçlarıyla bu süre 20 saniyeye kadar indirilebiliyor. Bu da ilk müdahale süresinin yaklaşık 6 kat kısalması anlamına geliyor.

Sistem dron destekli gözlem sistemiyle birlikte çalışıyor

Tekirdağ'da devreye alınan sistem yalnızca uzaktan kumandalı araçlardan oluşmuyor. Belediye tarafından verilen bilgilere göre insansız cankurtaran araçları, dron destekli gözlem sistemi ve kıyıda görev yapan eğitimli cankurtaran operatörleriyle koordineli şekilde çalışıyor. Dronların kullanılması, sahilin ve deniz yüzeyinin daha geniş bir alanının havadan takip edilmesine imkan sağlıyor. Böylece tehlikeli bir durumun daha erken fark edilmesi ve insansız cankurtaran aracının olay noktasına yönlendirilmesi mümkün hâle geliyor. Burada insansız araç ile dronun farklı görevleri bulunuyor. Dron daha çok gözetleme ve olayın tespit edilmesi aşamasında kullanılırken, insansız cankurtaran aracı doğrudan tehlikedeki kişiye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirmek üzere kullanılıyor.

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Yaz sezonu boyunca üç ilçede görev yapacak

Gerçekleştirilen tatbikatlarda başarılı sonuçlar verdiği belirtilen insansız cankurtaran araçları, yaz sezonu boyunca Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerindeki belirlenen sahillerde görev yapacak. Araçların özellikle mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere yoğun kullanılan sahil noktalarında kullanılması planlanıyor.

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