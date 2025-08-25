Giriş
    TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarında final etabı başladı!

    TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın final etabı başladı. En hızlı, en verimli, en yenilikçi ve en yerli araçlar ödüllendirilecek.

    TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarında final etabı başladı! Tam Boyutta Gör
    17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul öncesinde çeşitli yarışmaların final heyecanı yaşanıyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın final etabı başladı.

    2005 yılında başlayan ve daha sonra TEKNOFEST kapsamına alınan Efficiency Challenge, gençlerin yerli teknolojiler kullanarak geliştirdiği elektrikli araçlarla yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyor. Bu seneki yarışmada uluslararası kategoride 433 takım arasından, 53 takım (40 elektromobil, 13 hidromobil) finale yükseldi. Liseler kategorisinde ise 411 takım arasından, 25 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

    Efficiency Challenge, yalnızca en hızlı değil, aynı zamanda en verimli, en yerli ve en yenilikçi araçları ödüllendiriyor. Yarışmada Uluslararası kategoride hem Elektromobil hem de Hidromobil alt kategorilerinde dereceye giren birincileri 250 bin TL, ikincileri 200 bin TL, üçüncüleri 150 bin TL; Lise kategorisinde ise, birincileri 200 bin TL, ikincileri 150 bin TL, üçüncüleri de 120 bin TL para ödülü bekliyor. Gençler için bir okul niteliği taşıyan bu yarış, Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerinde yetişmiş insan kaynağına ve milli vizyonuna büyük katkı sağlıyor.

    24–31 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleşen final müsabakaları sonucunda bu senenin kazananları belli olacak. Kazanan takımlar 17-21 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

