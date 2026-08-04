TEKNOFEST Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını açıyor: Neler olacak?

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Tam Boyutta Gör Denizcilik, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in denizcilik ve su ürünlerine yönelik etkinliği TEKNOFEST Mavi Vatan, bu sene 20-23 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını ziyaretçilere açacak. Festivalde insansız deniz ve su altı araçlarından donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden savunma sanayii stantlarına kadar çok sayıda etkinlik teknoloji meraklılarını bekliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği dört gün sürecek. Festivaldeki sergi alanında denizcilik teknolojileri, savunma sanayii ürünleri ve gençlerin geliştirdiği yenilikçi projeler bir araya gelecek. İnsansız deniz ve su altı araçlarından donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden savunma sanayii stantlarına kadar çok sayıda etkinlik teknoloji meraklılarını bekliyor.

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Festivalde ziyaretçileri neler bekliyor?

Yerli ve milli denizcilik ürünleri

Donanma gemisi ziyaretleri

SAT ve SAS gösterileri

İnsansız su altı araçları yarışmaları

İnsansız deniz araçları yarışmaları

Su altı roket yarışmaları

Deniz ve havacılık gösterileri

Sanal gerçeklik (VR) deneyim alanları

Denizcilik temalı etkinlikler

Denizcilik tarihi deneyim alanları

Gemiler ziyaretçilere açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki çeşitli gemiler de ziyaretçilere açılacak. Katılımcılar, donanma platformlarını yakından inceleme fırsatı yakalarken denizcilik tarihini anlatan özel deneyim alanlarını da gezebilecek. Ayrıca SAT, SAS ve deniz havacılık birliklerinin gösterileri de ziyaretçileri bekliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan’da, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen üç yarışmanın final etabı gerçekleşecek. Bu yarışmalarda gençlerin geliştirdiği projeler büyük ödül için rekabet edecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Su Altı Roket Yarışması

İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Geçen yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği; yerli ve milli deniz araçları, su altı teknolojilerine uzanan zengin içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük bir heyecan oluşturmuştu. Bu sene 20-23 Ağustos tarihlerinde denizcilik ve teknoloji meraklılarını Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda buluşturacak.

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