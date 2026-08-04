Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TEKNOFEST Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını açıyor: Neler olacak?

    20-23 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'da insansız deniz araçları yarışmaları, donanma gemileri, savunma sanayii stantları ve sanal gerçeklik deneyimleri teknoloji meraklılarını bekliyor.

    TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 başlıyor: Neler olacak? Tam Boyutta Gör
    Denizcilik, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in denizcilik ve su ürünlerine yönelik etkinliği TEKNOFEST Mavi Vatan, bu sene 20-23 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını ziyaretçilere açacak. Festivalde insansız deniz ve su altı araçlarından donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden savunma sanayii stantlarına kadar çok sayıda etkinlik teknoloji meraklılarını bekliyor.

    TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği dört gün sürecek. Festivaldeki sergi alanında denizcilik teknolojileri, savunma sanayii ürünleri ve gençlerin geliştirdiği yenilikçi projeler bir araya gelecek. İnsansız deniz ve su altı araçlarından donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden savunma sanayii stantlarına kadar çok sayıda etkinlik teknoloji meraklılarını bekliyor.

    Festivalde ziyaretçileri neler bekliyor?

    • Yerli ve milli denizcilik ürünleri
    • Donanma gemisi ziyaretleri
    • SAT ve SAS gösterileri
    • İnsansız su altı araçları yarışmaları
    • İnsansız deniz araçları yarışmaları
    • Su altı roket yarışmaları
    • Deniz ve havacılık gösterileri
    • Sanal gerçeklik (VR) deneyim alanları
    • Denizcilik temalı etkinlikler
    • Denizcilik tarihi deneyim alanları

    Gemiler ziyaretçilere açılacak

    Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki çeşitli gemiler de ziyaretçilere açılacak. Katılımcılar, donanma platformlarını yakından inceleme fırsatı yakalarken denizcilik tarihini anlatan özel deneyim alanlarını da gezebilecek. Ayrıca SAT, SAS ve deniz havacılık birliklerinin gösterileri de ziyaretçileri bekliyor.

    TEKNOFEST Mavi Vatan’da, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen üç yarışmanın final etabı gerçekleşecek. Bu yarışmalarda gençlerin geliştirdiği projeler büyük ödül için rekabet edecek.

    • İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
    • Su Altı Roket Yarışması
    • İnsansız Deniz Aracı Yarışması

    Geçen yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği; yerli ve milli deniz araçları, su altı teknolojilerine uzanan zengin içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük bir heyecan oluşturmuştu. Bu sene 20-23 Ağustos tarihlerinde denizcilik ve teknoloji meraklılarını Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda buluşturacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google pixel 10 pro xl no frost buzdolabı kaç dakika çalışır kaç dakika durur tescil kaydında yer alan motor numarası araç üzerinde okunabilir durumda değildir seres 3 peugeot 3008 en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum