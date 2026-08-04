TEKNOFEST Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını açıyor: Neler olacak?

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği dört gün sürecek. Festivaldeki sergi alanında denizcilik teknolojileri, savunma sanayii ürünleri ve gençlerin geliştirdiği yenilikçi projeler bir araya gelecek. İnsansız deniz ve su altı araçlarından donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden savunma sanayii stantlarına kadar çok sayıda etkinlik teknoloji meraklılarını bekliyor.
Festivalde ziyaretçileri neler bekliyor?
- Yerli ve milli denizcilik ürünleri
- Donanma gemisi ziyaretleri
- SAT ve SAS gösterileri
- İnsansız su altı araçları yarışmaları
- İnsansız deniz araçları yarışmaları
- Su altı roket yarışmaları
- Deniz ve havacılık gösterileri
- Sanal gerçeklik (VR) deneyim alanları
- Denizcilik temalı etkinlikler
- Denizcilik tarihi deneyim alanları
Gemiler ziyaretçilere açılacak
Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki çeşitli gemiler de ziyaretçilere açılacak. Katılımcılar, donanma platformlarını yakından inceleme fırsatı yakalarken denizcilik tarihini anlatan özel deneyim alanlarını da gezebilecek. Ayrıca SAT, SAS ve deniz havacılık birliklerinin gösterileri de ziyaretçileri bekliyor.
TEKNOFEST Mavi Vatan’da, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen üç yarışmanın final etabı gerçekleşecek. Bu yarışmalarda gençlerin geliştirdiği projeler büyük ödül için rekabet edecek.
- İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
- Su Altı Roket Yarışması
- İnsansız Deniz Aracı Yarışması
Geçen yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği; yerli ve milli deniz araçları, su altı teknolojilerine uzanan zengin içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük bir heyecan oluşturmuştu. Bu sene 20-23 Ağustos tarihlerinde denizcilik ve teknoloji meraklılarını Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda buluşturacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: