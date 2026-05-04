TEKNOFEST Mavi Vatan'ın tarihi ve yeri açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen deniz gösterileri, Türk donanmasının yeni ürünleri, insansız deniz araçları, denizicilik etkinlikleri ve sanal deneyim alanları bulunacak. Ayrıca TEKNOFEST kapsamındaki İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yarışmaları gerçekleştirilecek. Genç yetenekler hünerlerini sergileyecek.
TEKNOFEST 2026 festivaline ise bu sene Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek festivale herkes ücretsiz olarak katılabilecek. TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yazılım odaklı yarışmaların başvuruları devam ediyor ancak diğer yarışmaların başvuruları tamamlandı.