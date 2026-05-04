TEKNOFEST Mavi Vatan'ın tarihi ve yeri açıklandı

Tam Boyutta Gör T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’in denizcilik ve su altı teknolojileri üzerine düzenlenen özel etkinliği TEKNOFEST Mavi Vatan’ın bu seneki tarihi ve yeri açıklandı. T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 etkinliği 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen deniz gösterileri, Türk donanmasının yeni ürünleri, insansız deniz araçları, denizicilik etkinlikleri ve sanal deneyim alanları bulunacak. Ayrıca TEKNOFEST kapsamındaki İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yarışmaları gerçekleştirilecek. Genç yetenekler hünerlerini sergileyecek.

TEKNOFEST 2026 festivaline ise bu sene Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek festivale herkes ücretsiz olarak katılabilecek. TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yazılım odaklı yarışmaların başvuruları devam ediyor ancak diğer yarışmaların başvuruları tamamlandı.

