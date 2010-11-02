Turkcell TeknoFikir yarışmasında büyük ödül 15 bin TL ve PAF stajı

Turkcell ile iş fikirleri yarışıyor, gençlerin hayalleri gerçek oluyor

Üniversite öğrencilerinin hayallerini ve yeteneklerini yarıştıracağı, gerçek bir iş modelinin hazırlık ve sunum deneyimlerini yaşayabileceği Turkcell TeknoFikir yarışması için başvurular başladı. Yarışmada dereceye giren ekipler Turkcell?den 15 bin TL para ödülünün yanı sıra staj hakkı, eğitim ve iPad 3G kazanacak.

Türkiye?nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ve etkin girişimcileri desteklemek amacıyla kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Endeavor Türkiye, ülkemizde geliştirilen mobil iş fikirlerinin sayısını artırmak, gençlerin fikirlerini başarılı iş modellerine dönüştürmek ve ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir fikir yarışması düzenliyor.

Mobil teknolojilerin kullanıldığı iş fikirlerinin ve iş planlarının yarışacağı Turkcell TeknoFikir?e Türkiye?de ve KKTC?de bulunan üniversitelerde 2010 - 2011 öğretim yılı kaydını gerçekleştirmiş tüm öğrenciler katılabiliyor. Yarışmacılar Müzik, TV & Video, Spor, Eğitim, Lokasyon Tabanlı Uygulamalar, Seyahat Planlayıcısı, Sosyal Oyunlar, Mobil Finansal Servisler , Bilgi/Haber Servisleri olmak üzere toplam 10 kategoriden herhangi birinde günlük yaşamda değer katacak iş fikri ile başvuru yapabiliyor. ?Turkcell?in teknolojisini kullanan en iyi iş fikri benim? diyen öğrenciler proje ekiplerini oluşturarak takım halinde http://turkcellpartner.com adresi üzerinden 22 Kasım?a kadar başvuru yapabiliyor.

?Yaratıcı gençleri geleceğe hazırlıyoruz?

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

?Sürekli yenilik peşinde koşan, değişim ve farklılaşmaya inanan, insana değer veren Turkcell kendi ekosistemiyle büyüyen bir şirket. Bu ekosistemin odağında, yeni fikirler, inovasyon, üniversite öğrencileri ve girişimciler var. Amacımız gençlerin iyi fikirlerine değer katmak, onları geleceğe hazırlamak ve fikri olan herkesi ortak bir platformda toplamak. Turkcell TeknoFikir yarışmasını da bu doğrultuda atılmış önemli adımlarımızdan biri. Üniversiteli gençlerimiz TeknoFikir ile mobil hayallerini hayata geçirme olanağı bulacak, gerçek iş yaşamı süreçlerini deneyimleyecek, üstelik bunu yaparken iş dünyasının önde gelen deneyimli akıl hocaları ile birlikte çalışma fırsatı bulacak. Turkcell olarak gençlere yol göstermeye ve yaratıcı fikirleri desteklemeye devam edeceğiz.?

Büyük ödül 15 bin TL ve PAF stajı

22 Kasım?da başvuruların tamamlanmasının ardından finale kalmaya hak kazanan 20 ekip www.turkcellteknofikir.com adresi üzerinden açıklanacak. Finalistler iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 10 akıl hocası ile birlikte projelerini geliştirerek iş hayatını yakından tanıma fırsatı bulacak. Türkiye?nin en yaratıcı mobil iş fikirleri 9 Ocak?taki Büyük Finalde ortaya çıkacak.

Turkcell TeknoFikir yarışmasında birinci olan ekip 15 bin TL para ödülünün yanı sıra 2011 yılında Turkcell ve grup şirketlerinde PAF staj programına doğrudan katılım hakkı kazanacak ve kariyerlerine parlak bir başlangıç yapacak. İkinci ve üçüncü olan ekipler Turkcell Akademi Sertifikalı Turkcell Ürün Yönetimi eğitimi ile uzman girişimci olma yolunda önemli bir adım atacak.

Jüri özel ödülüne layık görülen ekip üyeleri ise zaferlerini birer iPad 3G ile taçlandıracak!

Endeavor Türkiye ve Turkcell işbirliği ile Global Girişimcilik Haftası kapsamında 11 Kasım Perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi?nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlikle yarışma süreci tüm detaylarıyla paylaşılacak ve öğrencilere başarılı girişimciler ve Turkcell ekipleriyle biraraya gelme fırsatı sunulacak. Bu etkinlik ve yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.turkcellteknofikir.com adresinden ulaşılabiliyor.

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