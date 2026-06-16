Teknoloji devi Hisense, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı!

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Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yüksek satış rakamları yakalayan, televizyon ve klima modelleriyle öne çıkan Hisense, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığını duyurdu. FIFA Dünya Kupası 2026’nın resmi sponsorlarından Hisense’in yenilikçi TV modelleri ve klimaları Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hisense’den yapılan açıklamada ilk etapta yaşam alanlarına sinematik konfor sunan televizyonları ve üstün iklimlendirme performansı sağlayan akıllı klima modelleriyle Türkiye’deki tüketicinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçladığı ifade edildi.

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ULED TV’ler geliyor!

Hisense, televizyon tarafında QLED ve MiniLED modelleri ile rekabet edecek. Hisense, Mini LED teknolojisini yüksek sayıda karartma bölgesi, yüksek parlaklık ve yapay zeka ile birleştirerek ULED MiniLED televizyonlar geliştirdi. 2026 model TV'ler ile birlikte ULED teknolojisi Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak. OLED’lere karşı uygun fiyatlı alternatif olarak pazardaki yerini alacak. ULED MiniLED TV’ler yüksek görüntü kalitesine ek olarak 165 Hz oyun modu, 2.1.2 çok kanallı Surround ses sistemi ve yansıma önleyici katmanlarıyla dikkat çekiyor.

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Türkiye’de yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan VODEB, şunları söyledi:

“Hisense olarak, ‘Hayatı Aydınlatan Yenilikler’ global marka vizyonumuzu şimdi Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hisense olarak teknolojiyi günlük yaşamı kolaylaştıran samimi çözümlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerde kusursuz kalite ve kullanıcı odaklılığı merkeze alarak teknolojide rasyonel çözümler arayan bilinçli tüketicilere hitap ediyoruz. Özellikle 100 inç ve üzeri televizyon segmentindeki küresel sevkiyat liderliğimizle Türkiye’de ev sineması standartlarını yukarı taşımayı, sessiz performanslı ve yüksek enerji tasarruflu akıllı klimalarımızla da yaşam alanlarının konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, dinamik yapısıyla bizim için sadece yeni bir pazar değil; ileri teknolojimizi ve uzun vadeli güven vizyonumuzu tüketicilerle buluşturacağımız en önemli odak noktalarımızdan biri olacak”

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Teknoloji devi Hisense, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı!

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