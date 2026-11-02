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    Teknoloji devleri yapay zeka için 3 trilyon dolar daha harcayacak

    Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon ve Oracle’ın yapay zeka altyapısı için gelecek yıllara yönelik harcama taahhütleri 3 trilyon doları aştı. Alphabet’in taahhütleri 1 trilyon doları geçti.

    Teknoloji devleri yapay zeka için 3 trilyon dolar daha harcayacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka altyapısı için veri merkezi yatırımlarını hızlandıran Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon ve Oracle’ın gelecek yıllara yönelik harcama taahhütleri 3 trilyon doları geçti. Alphabet’in tek başına 1 trilyon doları aşan taahhüdü bulunuyor. Üstelik bu gelecek planları, halihazırda istenen getiriyi sağlayamayan yatırımlar altında hazırlanıyor. Amazon ve Intel tarafından gelen haberler nedeniyle sektörde 1 trilyon dolardan fazla değer silindi. Ancak şirketler, güçlü yatırımlar yapmayı sürdürecek.

    Alphabet ve Meta’nın harcama taahhütleri hızla büyüyor

    Yapay zeka alanındaki rekabet, teknoloji devlerini veri merkezleri, enerji altyapısı ve sunucu ekipmanlarına devasa bütçeler ayırmaya yöneltiyor. Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon ve Oracle’ın açıkladığı gelecek dönem harcama taahhütleri toplamda 3 trilyon doları aşmış durumda.

    Teknoloji devleri yapay zeka için 3 trilyon dolar daha harcayacak Tam Boyutta Gör

    Bu taahhütler arasında veri merkezi kiraları, binalar, enerji tedariki ve teknik ekipman alımları bulunuyor. Harcamaların bir kısmı kısa vadede gerçekleşirken bazı sözleşmeler onlarca yıla yayılan yükümlülükler içeriyor.

    En büyük taahhüt ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’ten geliyor. Şirketin teknik ekipman, enerji ve kiralama anlaşmalarını kapsayan toplam taahhütleri 1 trilyon doları aştı. Bu tutar, bir yıl önce açıklanan seviyenin yaklaşık sekiz katına karşılık geliyor.

    Meta da gelecek dönem harcamalarında büyük bir artış bildirdi. Şirketin taahhütleri 800 milyar doları aşarken bu tutarın yarısından biraz azı henüz başlamamış veri merkezi kiralarından oluşuyor. Söz konusu kiraların ödemeleri 30 yıla kadar uzanabiliyor.

    Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşü tartışılıyor

    Teknoloji devleri yapay zeka için 3 trilyon dolar daha harcayacak Tam Boyutta Gör

    Öte yandan teknoloji sektöründeki en önemli tartışmalardan biri, yapay zeka için yüz milyarlarca dolar harcanan veri merkezlerinin ne ölçüde kârlılık sağlayacağı. Alphabet ve Meta gibi tarihin en kârlı şirketleri bile yeni altyapı yatırımları nedeniyle serbest nakit akışlarının negatife dönmesiyle karşı karşıya kaldı.

    Açıklanan taahhütlerin tamamı doğrudan veri merkezleriyle ilgili değil. Meta’nın harcamaları arasında Reality Labs bölümündeki tüketici donanımı ürünleri de bulunuyor. Alphabet ve Amazon ise içerik lisanslarına yönelik planlanan harcamalarını da açıklamalarına dahil ediyor.

    Şirketlerin en güncel finansal raporlarına göre gelecek dönemlere ait kira taahhütleri toplam 1,3 trilyon dolara, diğer satın alma taahhütleri ise 1,9 trilyon dolara ulaşıyor.

    Microsoft’un verileri diğer şirketlerden farklı olarak haziran sonunda tamamlanan mali yılın yıllık raporundan alınırken diğer rakamlar şirketlerin en son finansal raporlarına dayanıyor. Oracle, yapay zeka veri merkezi yatırımları nedeniyle serbest nakit akışı negatife dönen ilk büyük şirket olmuştu. Şirket, bu haftanın başında gerçekleştirdiği yatırımcı sunumunda 2028 yılında yeniden pozitif serbest nakit akışına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. En büyük devler arasında sadece Microsoft, AI yatırımları sonrası nakit akışında pozitifte kalmayı başarmıştı.

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