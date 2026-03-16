Yapay zeka emisyonları artırdı: Teknoloji devleri karbon telafisi satın alıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, teknoloji devlerinin karbon kredisi alımlarını da rekor seviyelere taşıdı. Amazon, Google, Meta ve Microsoft, 2022’de ChatGPT’nin piyasaya çıkmasının ardından başlattıkları AI yarışını desteklemek için kalıcı karbon kredisi satın alımlarını önemli ölçüde artırdı.

Karbon kredileri, şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla atmosfere salınan karbondioksiti dengelemek için kullanılıyor. Her bir karbon kredisi, atmosferden bir metrik ton karbondioksitin azaltıldığını veya çıkarıldığını temsil ediyor.

Satın alımlarda rekor artış

Tam Boyutta Gör Ceezer platformu tarafından derlenen verilere göre dört teknoloji devinin AI yatırımları için planladığı harcama yaklaşık 700 milyar dolara yaklaşıyor. Bu yatırımların büyük kısmı, enerji ve su tüketimi yüksek veri merkezlerinin inşasına ayrılıyor ve bu durum emisyonları artırıyor. 2022’de yalnızca 14.200 adet kalıcı karbon kredisi alan şirketler, 2023’te bu sayıyı 11,92 milyona çıkardı. 2024 yılında artış %104 ile 24,4 milyon krediye ulaşırken 2025’te bu rakam %181 artışla 68,4 milyon olarak kaydedildi.

Karbon gideriminde kullanılan teknolojiler arasında doğrudan hava yakalama ve doğal karbon tutma süreçlerini hızlandıran yöntemler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Big Tech arasında Microsoft, karbon piyasasında lider konumunda bulunuyor. Şirketin sürdürülebilirlik sorumlusu Melanie Nakagawa, 2030’a kadar karbon negatif olmayı hedeflediklerini belirterek, karbon giderimi pazarında erken hareket etmenin arzı artırabileceğini vurguladı. Microsoft’un verileri, yalnızca kalıcı değil, tüm karbon kredilerini kapsıyor. 2022’den 2023’e alımlar %247, 2023’ten 2024’e %337 artarken, sonraki mali yılda yaklaşık %100 artış yaşandı. Amazon da geçen yıl, ortaklarının karbon kredisi alabileceği bir platform başlattı ve malzeme kullanımı, enerji-su verimliliği ile yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapıyor.

Meta dev işten çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Her ne kadar teknoloji devlerinin karbon kredileri satın alması önemli olsa da bunun net etkisinin ölçümü zor. Zira çoğu karbon yakalama teknolojisinin halen verimli olmadığı, hatta bu şirketlerin kendi saldıkları emisyonu bile dengeleyemediği biliniyor.

Teknoloji devlerinin karbon kredisi alımlarında rekor artış

