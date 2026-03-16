Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka emisyonları artırdı: Teknoloji devleri karbon telafisi satın alıyor

    Teknoloji evleri, yapay zeka yatırımlarının karbon etkisini dengelemek için karbon kredisi alımlarını rekor seviyeye taşıdı. Aktarılanlara göre Microsoft bu alanda lider konumda.

    Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, teknoloji devlerinin karbon kredisi alımlarını da rekor seviyelere taşıdı. Amazon, Google, Meta ve Microsoft, 2022’de ChatGPT’nin piyasaya çıkmasının ardından başlattıkları AI yarışını desteklemek için kalıcı karbon kredisi satın alımlarını önemli ölçüde artırdı.

    Karbon kredileri, şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla atmosfere salınan karbondioksiti dengelemek için kullanılıyor. Her bir karbon kredisi, atmosferden bir metrik ton karbondioksitin azaltıldığını veya çıkarıldığını temsil ediyor.

    Ceezer platformu tarafından derlenen verilere göre dört teknoloji devinin AI yatırımları için planladığı harcama yaklaşık 700 milyar dolara yaklaşıyor. Bu yatırımların büyük kısmı, enerji ve su tüketimi yüksek veri merkezlerinin inşasına ayrılıyor ve bu durum emisyonları artırıyor. 2022’de yalnızca 14.200 adet kalıcı karbon kredisi alan şirketler, 2023’te bu sayıyı 11,92 milyona çıkardı. 2024 yılında artış %104 ile 24,4 milyon krediye ulaşırken 2025’te bu rakam %181 artışla 68,4 milyon olarak kaydedildi.

    Karbon gideriminde kullanılan teknolojiler arasında doğrudan hava yakalama ve doğal karbon tutma süreçlerini hızlandıran yöntemler bulunuyor.

    Big Tech arasında Microsoft, karbon piyasasında lider konumunda bulunuyor. Şirketin sürdürülebilirlik sorumlusu Melanie Nakagawa, 2030’a kadar karbon negatif olmayı hedeflediklerini belirterek, karbon giderimi pazarında erken hareket etmenin arzı artırabileceğini vurguladı. Microsoft’un verileri, yalnızca kalıcı değil, tüm karbon kredilerini kapsıyor. 2022’den 2023’e alımlar %247, 2023’ten 2024’e %337 artarken, sonraki mali yılda yaklaşık %100 artış yaşandı. Amazon da geçen yıl, ortaklarının karbon kredisi alabileceği bir platform başlattı ve malzeme kullanımı, enerji-su verimliliği ile yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapıyor.

    Her ne kadar teknoloji devlerinin karbon kredileri satın alması önemli olsa da bunun net etkisinin ölçümü zor. Zira çoğu karbon yakalama teknolojisinin halen verimli olmadığı, hatta bu şirketlerin kendi saldıkları emisyonu bile dengeleyemediği biliniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kayıp araç trafikten nasıl düşürülür evde hızla geçen karartı 1 yarı 2 yarı kg evet evet ne demek ekomax yakıt tasarruf cihazı şikayet arora max pro 250 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum