Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka yarışı büyüyor: Teknoloji devlerinin varlıkları 1,46 trilyon dolara çıktı

    Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın sahip olduğu toplam mülk, fabrika ve ekipman varlıklarının değeri haziran sonu itibarıyla 1,46 trilyon dolara ulaştı.   

    Teknoloji devlerinin varlıkları 1,46 trilyon dolara çıktı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin iş modelini önemli ölçüde değiştiriyor. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta; yazılım ve dijital hizmetlerin yanı sıra veri merkezleri, sunucular ve ağ altyapısına milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak dünyanın en büyük fiziksel varlık sahipleri arasına giriyor.

    Nikkei Asia'nın analizine göre, Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın sahip olduğu toplam mülk, fabrika ve ekipman varlıklarının (PP&E) değeri haziran sonu itibarıyla 1,46 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, son üç yılda yüzde 140'lık artış anlamına geliyor. Dört şirketin toplam PP&E varlıkları yalnızca son bir yılda ise yüzde 48 yükseldi.

    Teknoloji devleri fiziksel varlıklarda petrol devlerini geride bıraktı

    Dört şirket arasında en yüksek fiziksel varlığa sahip şirket Amazon oldu. Şirketin PP&E varlıklarının toplam değeri 538,7 milyar dolara yükseldi. Amazon'un fiziksel varlıkları son üç yılda yaklaşık iki katına çıkarken, şirket geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük finans dışı şirketi konumunda bulunan Saudi Aramco'yu da geride bıraktı.

    Alphabet ve Microsoft'un PP&E varlıkları da 330 milyar doların üzerine çıktı. Böylece iki teknoloji devi Exxon Mobil ve PetroChina gibi büyük petrol şirketlerini fiziksel varlık büyüklüğü açısından geride bıraktı.

    Grubun fiziksel varlık açısından en küçük şirketi Meta olsa da şirketin yatırımları hızlı biçimde büyüyor. Meta'nın sahip olduğu fiziksel varlıkların toplam değerinin Toyota'nın varlıklarının iki katından fazla olduğu belirtiliyor.

    AI veri merkezleri yatırımları hızlandırıyor

    Teknoloji devlerinin fiziksel varlıklarındaki büyük artışın arkasındaki temel neden ise yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar. Özellikle veri merkezleri, gelişmiş sunucular ve ağ ekipmanları şirketlerin sermaye harcamalarında önemli bir paya sahip.

    Alphabet'in PP&E varlıklarının yüzde 70'inden fazlasını sunucular, ağ ekipmanları, arazi ve veri merkezi binaları gibi teknik altyapı oluşturuyor. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın toplam sermaye harcamalarının 2026'da 760 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 85'lik artışa işaret ediyor.

    Bu gelişme, yapay zekanın teknoloji şirketlerinin iş modelini ne kadar değiştirdiğini de ortaya koyuyor. Geçmişte büyük ölçüde yazılım, reklam ve dijital hizmetlere dayanan şirketler artık yapay zeka hizmetlerini destekleyebilmek için enerji, veri merkezi, sunucu ve ağ altyapısına devasa yatırımlar yapmak zorunda kalıyor.

    Yapay zekanın görünmeyen borç yükü de büyüyor

    AI altyapısındaki hızlı büyümenin bir diğer sonucu ise şirketlerin bilanço dışı finansal yükümlülüklerinin ciddi şekilde artması oldu. Haziran sonu itibarıyla Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın uzun vadeli ekipman satın alma anlaşmaları ve kira taahhütleri de dahil olmak üzere yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık bilanço dışı yükümlülüğü bulunuyor. Bu rakamın bir yıl öncesine göre dört kattan fazla arttığı belirtiliyor.

    Söz konusu yükümlülükler zaman içerisinde fiziksel varlıklara dönüşebileceği için "gizli borç" olarak da nitelendiriliyor. Alphabet'in bilanço dışı yükümlülükleri son bir yılda dokuz katına çıkarken, Meta'nın yükümlülükleri sekiz kat arttı.

    Nikkei Asia'nın Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta ve Oracle'ı kapsayan ayrı bir analizine göre ise beş şirketin toplam bilanço dışı yükümlülükleri son dört yılda yaklaşık sekiz kat artarak 1,65 trilyon dolara yaklaştı. Bu rakam, şirketlerin bilançolarında raporladığı yaklaşık 1,35 trilyon dolarlık borcun da üzerine çıktı.

    Yüksek altyapı maliyetleri kârları baskılayabilir

    Yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar gelecekte bulut bilişim ve AI hizmetlerinden önemli gelirler yaratabilir. Ancak devasa veri merkezi yatırımları şirketlerin işletme maliyetlerini de artırıyor. Yeni sunucular ve veri merkezleri devreye girdikçe şirketlerin amortisman giderleri yükseliyor. AI donanımlarının kullanım ömrünün genellikle yaklaşık beş yıl olması, şirketlerin yatırımlarını kısa sürede gider olarak muhasebeleştirmesine neden oluyor.

    Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın nisan-haziran dönemindeki toplam amortisman giderleri 44,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, dört şirketin toplam faaliyet kârının yaklaşık üçte birine karşılık geldi. Meta, artan amortisman giderlerini faaliyet kârının üç yıl aradan sonra ilk kez düşmesinin nedenleri arasında gösterdi. Piyasa tahminlerine göre dört şirketin yıllık amortisman giderleri 2028 yılına kadar yaklaşık 360 milyar dolara ulaşabilir. Bu rakam, 2026 yılı için beklenen seviyenin neredeyse iki katı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayt biyoloji kaç günde biter volta vsm çocuk kilidi kaldırma 506 hangi operatör buscopan ishale iyi gelir mi inegöl'e nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air 15.3 in&#231;
    Apple M5 15 inç MacBook Air 15.3 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum