Teknoloji dünyasında kan kaybı sürüyor: AI yüzünden üç ayda 45 bin iş kayboldu

Tam Boyutta Gör Yapay zekânın binlerce kişiyi işsiz bırakacağı yönündeki kaygılar, bugün artık geleceğe dair bir uyarı olmaktan çıkıp yeni gerçekliğimize dönüşmüş durumda. Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte, neredeyse her sektörde iş imkânları azalıyor. Önümüzdeki dönemde daha büyümesi ve farklı sektörlere de yayılması beklenen bu AI kaynaklı kan kaybı, şu anda en çok da teknoloji dünyasını etkiliyor. Toplu işten çıkarma haberleri, bugün artık teknoloji dünyasının olağanı hâline gelmiş durumda.

Nitekim 2026'da bu konuda epey hızlı başladı. 2026’nın başından bu yana dünya genelinde 45.000’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Bu kesintilerin belki tamamı yapay zekâ kaynaklı değil, günün sonunda büyük bölümünün ucu buna dokunuyor. Bu işten çıkarmaların önemli bir bölümünden sorumlu olan Amazon, Microsoft, Meta gibi teknoloji devleri, şirketlerinin organizasyon yapılarını yapay zekâ etrafında yeniden şekillendiriyor. Şu anda teknoloji dünyasında yaşananlar, yıllardır konuşulan “daha az insanla daha fazla iş yapabilme” fikrinin uygulamaya konulduğunu gösteriyor.

Amazon, Altı Ayda 30 Bin İşe Son Verdi

2026'daki işten çıkarmalarda en büyük pay Amazon’a ait. Yalnızca Ocak ayında 16.000 çalışanını işten çıkaran şirket, Ekim 2025’ten bu yana toplamda 30 bine yakın pozisyonu kapattı. Bu, şirket tarihindeki en büyük küçülme olarak kayıtlara geçti. Amazon yönetimi bu adımı, organizasyonu sadeleştirme, bürokrasiyi azaltma ve çalışanlara daha fazla sorumluluk verme hedefiyle açıklıyor. Ancak yapay zekânın operasyonel süreçlerde daha fazla rol üstlenmeye başlamasıyla birlikte değerlendirildiğinde bu açıklama biraz eksik duruyor.

Bu konuda en dikkat çekici adımlardan biri Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den geldi. Dorsey'nin yeni şirketi Block, 4000 kişiyi bir anda işten çıkardı ki bu da şirketin toplam iş gücünün yüzde 40'ına denk geliyor. Dahası Dorsey, bu küçülmenin doğrudan AI kaynaklı olduğunu da kabul etti ve “yapay zekâ araçları bir şirket kurmanın ve yönetmenin ne anlama geldiğini değiştirdi” diyerek Silikon Vadisi'ndeki mevcut anlayışı paylaşmış oldu. Yine benzer bir senaryoda Dell CEO'su Mike Cannon-Brookes da yapay zekânın ihtiyaç duyulan yetkinlikleri ve bazı pozisyonların gerekliliğini doğrudan değiştirdiğini açıkça dile getirdi.

16 Mart 2026

Mevcut eğilim bu şekilde devam ederse, yıl sonuna kadar teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmaların 250.000’i aşabileceği öngörülüyor. Üstelik bu durum sadece teknoloji sektörüyle de sınırlı kalmıyor. Bu da bu işten çıkarmaların ekonomik sonuçları hakkında endişe yaratıyor. ABD’de yalnızca Ocak ayında planlanan işten çıkarmaların bir önceki aya göre %200’den fazla artarak 100.000’in üzerine çıkması, bu dönüşümün daha geniş bir kırılmaya işaret edebileceğini gösteriyor.

Artık soru, yapay zekânın işleri etkileyip etkilemeyeceği değil; bu dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleşeceği ve hangi meslekleri nasıl değiştireceği. 2026, bu soruların teoriden pratiğe taşındığı yıl olarak kayda geçecek gibi duruyor.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: