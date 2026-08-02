Teknoloji devleri tüm güçlerini yapay zekaya harcıyor: İşten çıkarmalar en yüksek seviyede!

Meta, işten çıkarmalarda lider
Yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım
İşten çıkarmaların büyük bir kısmı, yapay zekaya yapılan devasa yatırımdan kaynaklanıyor. Şirketlerin veri merkezlerine, çiplere ve yapay zeka süreçlerinin mevcut iş akışlarına entegrasyonuna büyük miktarda para yatırdığı biliniyor. Örneğin; Oracle, borç yükü nedeniyle kredi notunun düşürülmesine rağmen, önümüzdeki mali yılda yapay zeka harcamalarına 90 milyar dolar ayırdı. Meta ve Amazon ise 2026 sermaye harcaması tahminlerini yüz milyarlarca dolara yükseltti. Ancak yapay zeka tek faktör değil; şirketler, pandemi sonrası aşırı işe alımları ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasını da işten çıkarmaların başka nedenleri olarak gösteriyor.
Yapay zeka hem işsiz bırakıyor hem de iş gücü yaratıyor
Yapay zekanın istihdam üzerindeki uzun vadeli etkisi -hem yaratacağı işler hem de ortadan kaldıracağı işler- büyük ölçüde varsayıma dayalı kalmaya devam ediyor. Altı kıtayı kapsayan PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yapılan analize göre, yapay zeka iş öldürücü değil, iş yaratıcı bir unsur. Yapay zekaya daha fazla yatırım yapan firmalar, yapay zekayı işçi verimliliğini artırmak ve yeni değerler üretmek için kullandıklarından, AI’a daha az yatırım yapan firmalara göre daha hızlı bir şekilde işe alım gerçekleştiriyor. Bunun örneği olarak; Silikon Vadisi’nin kalbinin attığı San Francisco gösteriliyor. Burada bu yıl işten çıkarmalara rağmen işsizlik oranının %3,7 düştüğü söyleniyor. Çünkü, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketleri işe alımlara devam ediyor.Kaynakça https://layoffs.fyi https://www.notebookcheck.net/Tech-layoffs-in-2026-have-already-surpassed-last-year-s-total.1357929.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii