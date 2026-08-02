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    Teknoloji devleri tüm güçlerini yapay zekaya harcıyor: İşten çıkarmalar en yüksek seviyede!

    AI, teknoloji sektörünü derinden vurdu! Oracle, Amazon, Dell, Meta ve diğer teknoloji devleri, bu yıl yapay zekaya devasa yatırım yaparken, yüzbinlerce kişinin işine son verdi.

    teknoloji sektörü işten çıkarmalar 2026 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde teknoloji dünyasında işten çıkarmalar arttı. Amazon, Meta, Microsoft, Intel ve diğer sektörün önde gelen firmaları, tek seferde binlerce kişiyi işten çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor. Layoffs.fyi raporuna göre, 2026 yılının ilk yedi ayında işten çıkarmalar geçen yılın toplamını geçti.

    Meta, işten çıkarmalarda lider

    2026 teknoloji işten çıkarma sayısı Tam Boyutta Gör
    Küresel teknoloji şirketleri, 2026 yılının ilk yedi ayında 124.000'den fazla işten çıkarma gerçekleştirdi. 2025 yılının tamamında 122.000 işten çıkarma yapıldığı düşünüldüğünde muazzam bir artış söz konusu. İşten çıkarmaların büyük çoğunluğunun arkasında Oracle, Amazon, Dell ve Meta yer alıyor; her biri on binlerce pozisyonu ortadan kaldırırken, Workday, GitLab ve Robinhood gibi daha küçük şirketler de yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Yalnızca Kaliforniya'da yılın başından bu yana 16.000'den fazla teknoloji işi kaybedildi ve bunun yaklaşık beşte birinden Meta sorumlu.

    Yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım

    İşten çıkarmaların büyük bir kısmı, yapay zekaya yapılan devasa yatırımdan kaynaklanıyor. Şirketlerin veri merkezlerine, çiplere ve yapay zeka süreçlerinin mevcut iş akışlarına entegrasyonuna büyük miktarda para yatırdığı biliniyor. Örneğin; Oracle, borç yükü nedeniyle kredi notunun düşürülmesine rağmen, önümüzdeki mali yılda yapay zeka harcamalarına 90 milyar dolar ayırdı. Meta ve Amazon ise 2026 sermaye harcaması tahminlerini yüz milyarlarca dolara yükseltti. Ancak yapay zeka tek faktör değil; şirketler, pandemi sonrası aşırı işe alımları ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasını da işten çıkarmaların başka nedenleri olarak gösteriyor.

    Yapay zeka hem işsiz bırakıyor hem de iş gücü yaratıyor

    Yapay zekanın istihdam üzerindeki uzun vadeli etkisi -hem yaratacağı işler hem de ortadan kaldıracağı işler- büyük ölçüde varsayıma dayalı kalmaya devam ediyor. Altı kıtayı kapsayan PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yapılan analize göre, yapay zeka iş öldürücü değil, iş yaratıcı bir unsur. Yapay zekaya daha fazla yatırım yapan firmalar, yapay zekayı işçi verimliliğini artırmak ve yeni değerler üretmek için kullandıklarından, AI’a daha az yatırım yapan firmalara göre daha hızlı bir şekilde işe alım gerçekleştiriyor. Bunun örneği olarak; Silikon Vadisi’nin kalbinin attığı San Francisco gösteriliyor. Burada bu yıl işten çıkarmalara rağmen işsizlik oranının %3,7 düştüğü söyleniyor. Çünkü, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketleri işe alımlara devam ediyor.

    Kaynakça https://layoffs.fyi https://www.notebookcheck.net/Tech-layoffs-in-2026-have-already-surpassed-last-year-s-total.1357929.0.html
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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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