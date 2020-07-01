Teknoloji Sokak Stilini Ele Geçirdi: Nike Sneaker

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İnsanlığın günlük konforu sağlamak için ayakkabı geliştirme arayışında, dönem standartlarının sunduğu teknolojiler de sürekli kullanılıyor. 1970’lerden bu yana gündemde olan ayakkabı teknolojisi- sneaker teknolojisi, ilk zamanlarda sadece rahat ayakkabı kullanımı arayışıyken, günümüzde aynı zamanda insan performansının kapasitesini artırmayı da amaçlıyor.

Spor bilim adamlarının, inovasyon tasarımcılarının ve sneaker markalarının bir araya gelerek ve günümüz teknolojisini de işin içine katarak tasarladığı ezber bozan sneaker modellerini ve tarihte game changer olarak nitelendirilen Nike sneaker teknolojilerini yazdık.

Nike Waffle (1973)

Sneakerı yalnızca sporcuların giydiği bir ayakkabı modeli olmaktan çıkaran ve Amerika’nın dört bir yanına sevdiren Waffle, Nike’ın tarihini şekillendiren ayakkabıdır.

Marka kurucuları Bill Bowerman ve Phil Knight’ın herkes için birçok zeminde giyilebilir sneaker arayışının sonucu olan Waffle Nike’ın çıkış yapmasını sağlarken sneakerı da insanlığa tanıttı. Yani Nike Waffle döneminin tasarım harikası olmasıyla birlikte sneakerın ve markanın tarihine de yön veren ayakkabı olmasıyla bilinir. İsmini taban şeklinden alan bu sneaker atletizm parkurlarında da, sokakta da, tarlalarda da giyildi ve herkes tarafından sevildi.

Nike Air (1979)

Frank Rudy tarafından geliştirilen ve Nike’a ikinci çıkışını yaptıran Air, ayakkabı teknolojisinin bir sonraki seviyeye çıktığının izlenimini de veriyor. Taban topuk bölgesine hava yastığı yerleştirerek uzun süreli giyilebilirliğini sağlayan ve ayak sağlığını destekleyen Nike Air, Nike Waffle gibi dönemine damga vurdu.

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Fakat o yıllara ait bir teknoloji olarak kalmadı. Nike Air içeren tasarımlar her yıl gelişerek, Nike tarafından koşu, basketbol ve günlük kullanıma uygun sneakerlarda yer almaya devam ediyor.

Nike Flyknit (2012)

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Nike’ın en iyi yastıklamalarından birine sahip Flyknit sneaker dünyasının en rahat modellerinden biridir. Minimalist tasarımında hafifliği de hedefleyen Flyknit’in üst ve dil ağırlığı yalnızca 34 gr, sneakerın toplam ağırlığı ise 160 gr’dır. Hafif bir sneakerın sunduğu konforun yanı sıra ayakla bütünleşen ve ikinci ten hissi yaratan Flyknit serisi kendini yenileyerek ve iyileştirerek devam eden serilerden.

Nike EARL HyperAdapt (2015)

Ayağın şeklini elektronik olarak kavrayarak kendi bütünlüğünü kişiye özel bir tasarım haline getiren Hyperadapt 2015 yılında inovasyon sneaker camiasının gözde tasarımı oldu.

Elektronik tabanında ayak ısısını tanıyarak ayağın şeklini kavrayan ve onun bir parçası haline gelen Hyperadapt ayak üstünde de 2. ten hissi yaratıyor.

Hyperadapt serisinin devamında ise bağcık bağlama problemi tamamıyla ortadan kaldırılıyor.

Bu işi Hyperadabt sneakerın kendisi hallediyor…

Nike React (2017)

Kelimenin tam anlamıyla bir istisna olan Nike React 2017, bir koşucunun ve basketbolcunun sneakerından istediği tüm özellikleri sağlamaktadır. Birbirine zıt özelliklerin bir araya getirildiği bu sneaker eş zamanlı olarak yastıklama, enerji geri dönüşü ve hafiflik sunuyor. Bunların bir araya gelmesini zorlaştıran şey ise yastıklama için yumuşak tabanın gerekli olması ve bunun enerji emilimine sebep olması, oysa enerji geri dönüşü için sert bir zemine ihtiyaç duyulur. Ve ne sert bir zemin ne de iyi emilim sağlayan yastıklama pek de hafif değildir. İnovasyon teknolojisi ile ürettiği köpük tabanlarla bu özellikleri bir araya getiren Nike React sneakerları çağın en verimli basketbol ayakkabılarını üretmeyi başardı. Yumuşacık, dirayetli ve yaylı bir his sağlayan köpükle oyuncuların kesintisiz, hızlı ve atik hareket kabiliyetini destekleyerek eşsiz bir denge sağlıyor.

Nike Joyride

2019 inovasyon teknolojisinin önde gelen ve rakiplerini geride bırakan sneakerı Nike Joyride, görünür teknolojiyi canlı bir şekilde sunuyor. Kişiselleştirilmiş yastıklama ve enerji dönüşü için ayağın etrafına şeker benzeri boncuklar koyan bu sneaker tasarımı da daha eğlenceli hale getiriyor.

Nike ZoomX Vaporfly Next

Koşuculardan ilham alan ZoomX Vaporfly Next tempoyu arttırma, enerji dönüşü ve yastıklama teknolojisini dengeleyerek hız kapasitenizin üstüne çıkmanızı sağlıyor. Tabanındaki karbon plaka ile enerji dönüşü sağlayan ve temponuzu arttıran sneaker aynı zamanda VaporWeave malzeme ile su geçirmezlik sağlıyor.

Yumuşacık zemininde ve hafif gövdesinde ayağın tamamını kavrayarak onunla bütün haline gelen ZoomX Vaporfly Next dünyaca ünlü birçok atlet tarafından en iyi koşu sneakerlarından biri olarak kabul ediliyor.

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