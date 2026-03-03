Teknoloji tutkunlarının kaçırmaması gereken 1.000 TL altı indirimli ürünler

Teknoloji tutkunları için hayatı kolaylaştıran çeşitli ürünlerde indirimli fiyatlar mevcut. 1.000 TL’nin altında fiyatlara düşen aksesuarlar, şarj çözümleri, oyuncu ekipmanları ve akıllı ev ürünleri; hem günlük kullanımda konfor sağlıyor hem de cihazlarınızın performansını artırıyor.
Bu listede, masaüstü düzeninden mobil şarj ihtiyaçlarına, araç içi aksesuarlardan akıllı ampullere kadar geniş bir yelpazede öne çıkan indirimli ürünleri bir araya getirdik. Fiyat/performans odaklı seçimler yapmak isteyen teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar burada.
Teknoloji tutkunları için 1.000 TL altındaki ürünler
- Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti: 138 TL
- Orret Home 60W Destekli 5'i 1 Arada Seyahat Kablo Seti: 168 TL
- OBEV Taşınabilir Laptop Metal Kaymaz Stant: 199 TL
- Minesk 90X40 CM XXL Gaming Mousepad: 269 TL
- Coverzone Kablosuz Araç İçi Telefon Tutucu Vakumlu Manyetik: 281 TL
- VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti: 298 TL
- Claw's Raptor 80X30CM RGB Mousepad: 312 TL
- Juo 20w Gan Usb-c Usb-a Şarj Aleti Pd Qc4.0 Type-c Hızlı Şarj Cihazı: 348 TL
- Coverzone USB-C Hub Ethernet, Hdmi, USB Çoğaltıcı: 378 TL
- Aula N-108 1+1 USB/Aux Stereo 2.0 RGB Masaüstü Gaming Hoparlör: 378 TL
- Coverzone Masaüstü Oyuncu RGB Kulaklık Standı: 388 TL
- KIOXIA EXCERIA 64GB microSDXC Hafıza Kartı: 431 TL
- Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz: 431 TL
- 24'lü Hassas Mıknatıslı Çoklu Tornavida Seti: 436 TL
- Baseus Stable Gravitational Araç İçi Telefon Tutucu: 473 TL
- Juo 10000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Powerbank: 504 TL
- JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu: 587 TL
- Carson MM-300 MicroBrite Plus 60x-120x Led Aydınlatmalı Cep Mikroskobu: 649 TL
- Xenon Smart Taşınabilir Mini Turbo El Vantilatörü Taşınabilir: 662 TL
- Tapo TP-Link L535E Wi-Fi LED Akıllı Ampul: 669 TL
- Bosch 42 Parça Hassas Vidalama Ucu Seti: 673 TL
- UGREEN Nexode Air 30W USB-C GaN Hızlı Şarj Adaptörü: 697 TL
- Apple EarPods (USB-C) Kablolu Kulaklık: 699 TL
- TP-Link RE205, AC750 Wi-Fi Menzil Genişletici: 724 TL
- Mini Taşınabilir Cep Yazıcı Şarjlı, 6 Rulo 3 Kalem Seti Hediye: 729 TL
- Belkin 45 W USB-C şarj cihazı: 748 TL
- Tapo TP-Link T300, Akıllı Su Sızıntı Algılama Sensörü: 791 TL
- Uzaktan Kumandalı RC Kamyonet, Işıklı, Buhar Atan: 800 TL
- KZ EDX Pro X Kulak Monitörü Kulaklık, HiFi: 853 TL
- Claw's Nexus Air Kablosuz 10000 Dpi Pixart PMW3325 Gaming Mouse: 854 TL
- Kablosuz Wifi Alıcı AC1300 Mbps Dual Band USB 3.0 Adaptör: 858 TL
- Trust TM270 Ergonomik Kablosuz Mouse: 899 TL
- Steiner Alman Turbo Profesyonel Çift Akülü Şarjlı Matkap + Set: 939 TL
- Juo 10000mAh MagSafe Standlı PD 20W Powerbank: 948 TL
- Juo 30000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Powerbank: 977 TL
