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    Teknolojik Karne Fırsatları

    020-2021 eğitim yılının ilk yarısını tamamladık. Pandeminin de etksiyle alışıldık düzenin dışında bir dönem geçiren öğrenciler, bu özverili çalışmalarının sonucunu gördükleri karnelerine kavuştular...
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    2020-2021 eğitim yılının ilk yarısını tamamladık. Pandeminin de etksiyle alışıldık düzenin dışında bir dönem geçiren öğrenciler, bu özverili çalışmalarının sonucunu gördükleri karnelerine kavuştular ve heyecanla bekleyip hak ettikleri 3 haftalık sömestr tatiline başladılar. Çocukların bu başarılarını ödüllendirmek ve onların çalışmalarını morallendirmek için de birçok firmada ‘Karne Fırsatları’ başlığında indirim ve kampanyalar başladı.

     

    Nasıl Bir Hediye Seçmeliyim?

    Çocukların başarılarını ödüllendirmek hem onların mutlu olmasını hem de gelecek çalışma motivasyonlarının artmasını sağlayan önemli bir etken. Bu noktada hediye seçiminin de onları mutlu etmesinin yanında gelişimine katkı sağlayan ve işlevsel bir hediye seçmek pek çok noktada yararlı olacaktır.

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    Nereden Hediye Alabilirim?

    Çocukları mutlu etmek ve işlevsellik yan yana gelince akıllara gelen ilk ürün teknolojik cihazlar oluyor haliyle. Özellikle günümüzde pandeminin etkisiyle şekillenen eğitim döneminde teknolojik cihazların önemi hiç olmadığı kadar arttı. Artık eğitimde notebook, masa üstü bilgisayarlar ve tabletler normalleşmeye başladı. Bu noktada hediye seçiminin en önemli adresi, bu yazının da sponsoru olan ITOPYA gibi teknolojik cihazların hepsini bir arada bulunduran IT firmaları oluyor.

    Itopya'da EFFFSANE Karne Fırsatları’nda farklı kategorilerden birçok ürüne indirimlerden faydalanarak ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitimin en önemli enstrümanlarından olan masa üstü bilgisayarlar, notebook’lar ve tabletlerin yanında, artık yüz yüze eğitimin konuşulduğu şu günlerde belki de çocuklar için son doyasıya oyun fırsatı olan sömestr tatilinde gaming ekipmanlar ve bilgisayar donanımlarında da fırsatlar mevcut.

    VOK Serisi Hazır Sistemlerde Fırsatlar

    Tek tek parça toplamak yerine en uygun fiyatla bir hazır bilgisayar satın almaya ne dersiniz? Itopya'nın EFFFSANE Karne Fırsatları için düzenlediği kampanyanın ikinci bölümü tamamen VOK hazır sistemler için yaptıkları özel sayfada! 8 farklı hazır sistemden bütçenize en uygun olanını satın alabilir, sadece bir kaç gün içerisinde montajlanan ve hemen ardından kargoya verilen yeni bilgisayarınız ile çocuklarınızı oyun dünyasına uçurabilirsiniz.

    Tüm fırsatlar ve çok daha fazlası için aşağıdaki linkten kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    https://www.itopya.com/itopya-da-efffsane-karne-firsatlari/



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