Telefon, bilgisayar ve tabletlerde cayma hakkı devam edecek!

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Tam Boyutta Gör Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde internet alışverişlerinde cayma hakkını kısıtlayan düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılında yayımlanan yönetmelikle, telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılması planlanmıştı. Tüketicilerin tepkisini çeken düzenlemenin yürürlük tarihi her yıl birer yıl ertelendi. Son olarak Danıştay'ın iptal kararıyla söz konusu hükümler yürürlüğe girmeden kaldırılmış oldu.

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Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine itiraz eden Tüketiciler Birliği, konuyu yargıya taşımıştı. Danıştay'ın kararıyla birlikte cayma hakkını kısıtlayan hükümler iptal edildi. Böylece tüketiciler, internet üzerinden satın aldıkları bu ürünlerde kanunda belirtilen şartlar kapsamında cayma hakkını kullanabilecek. Fiziksel mağazalardan satın alınan ürünlerde ise cayma hakkı olmayacak.

Bu ürünlerde cayma hakkı yeniden geçerli

Ticaret Bakanlığı'nın daha önce kısıtlama getirmeyi planladığı ve Danıştay'ın iptal kararıyla birlikte cayma hakkının uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı ürün grupları şöyle:

Cep telefonları

Tablet bilgisayarlar

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar

Akıllı saatler

Motosikletler

Cayma hakkı yönetmelikle kaldırılamayacak

Yapılan açıklamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicilere tanınan cayma hakkının bir yönetmelik aracılığıyla ortadan kaldırılamayacağı vurgulandı.

Avukat Kerim Bahadır Ertaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İnternet üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde 6502 sayılı kanunun 48. maddesi, bağlı atfen tevil yoluyla 172. maddesi ve Anayasa'nın 124. maddesi gereğince bizim elimizde bulunan birtakım haklar, bir yönetmelikle keyfi bir şekilde elimizden alınmıştı. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de almış olduğumuz kararla birlikte yönetmelikten tamamıyla kaldırıldı.”

İade kargoların ücreti tüketiciye yansıtılamayacak

Söz konusu beş ürün grubunda cayma hakkını kaldırması için hazırlanan yönetmelikte, tüketicilerin iade gönderilerinde kargo ücretini üstlenmesine karar verilmişti. Yoğun tepki gören bu hüküm de yargıya taşınmış ve sonrasında yürütmeye durdurma kararı verilmişti. Tüketiciler, internetten satın aldıkları ürünlerde kargo ücreti ödemeden iade işlemi gerçekleştirecek.

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Telefon, bilgisayar ve tabletlerde cayma hakkı devam edecek!

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