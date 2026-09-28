Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefon boyutunda e-kitap okuyucu tanıtıldı: PocketBook Q

    PocketBook Q, akıllı telefon boyutlarına yaklaşan tasarımıyla taşınabilir e-kitap okuyucularına yeni bir alternatif sunuyor. 5,84 inç ekrana sahip cihazın pil ömrü haftalarca gidiyor.

    Telefon boyutunda e-kitap okuyucu tanıtıldı: PocketBook Q Tam Boyutta Gör

    PocketBook, akıllı telefon boyutlarına yaklaşan yeni e-kitap okuyucusu Q modelini tanıttı. Kitap okumak için büyük ekranlı cihazları taşımak istemeyen kullanıcılara hitap eden model, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

    PocketBook Q özellikleri neler?

    PocketBook Q, 15,4 × 7,6 santimetre boyutları ve 130 gram ağırlığıyla kolay taşınabilir bir e-kitap okuyucusu olarak tasarlanıyor. Cihazda 1.576 × 788 piksel çözünürlük ve 300 PPI piksel yoğunluğu sunan 5,84 inç E Ink Carta 1300 ekran bulunuyor.

    16 farklı gri tonunu gösterebilen ekran, doğrudan güneş ışığı altında okunabilirlik sunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda ise parlaklığı ve renk sıcaklığı ayarlanabilen SmartLight aydınlatma sistemi devreye giriyor.

    Telefon boyutunda e-kitap okuyucu tanıtıldı: PocketBook Q Tam Boyutta Gör

    Gövde üzerinde bulunan fiziksel tuşlar, sayfa geçişlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca IPX4 sertifikasına sahip olan PocketBook Q, su sıçramalarına ve yağmura karşı koruma sunuyor.

    PocketBook Q, 1.550 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Üretici, cihazın tek şarjla birkaç haftaya kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Şarj işlemi USB-C bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

    E-kitaplar ve sesli kitaplar için 32 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, Linux tabanlı işletim sistemi kullanıyor. Yaygın e-kitap dosya formatlarını destekleyen okuyucu, kitapları isteğe bağlı olarak sesli biçimde de okuyabiliyor.

    Kulaklık bağlantısı için Bluetooth ve USB-C seçenekleri sunuluyor. Donanım tarafında ise Rockchip RK3566 ARM işlemcisi ve 1 GB RAM bulunuyor. Cihazda internet tarayıcısı gibi birkaç önceden yüklenmiş uygulama bulunuyor ancak bu cihaz Android işletim sistemiyle çalışmıyor. Bunun yerine Linux tabanlı bir işletim sistemi olan PocketBook OS'u kullanıyor. Bu nedenle Android'de bulacağınız zengin uygulama yelpazesine erişiminiz yok.

    PocketBook Q fiyatı ve çıkış tarihi

    PocketBook Q'nun 2026'nın dördüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Cihazın açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı 235 dolar, 199 euro veya 175 sterlin seviyesinde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros dijital alışveriş kodu byd alınır mı kayıt olunca para veren uygulamalar btsm nedir uber ilk yolculuk indirimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A6X
    OPPO A6X
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum