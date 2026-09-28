Telefon boyutunda e-kitap okuyucu tanıtıldı: PocketBook Q

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PocketBook, akıllı telefon boyutlarına yaklaşan yeni e-kitap okuyucusu Q modelini tanıttı. Kitap okumak için büyük ekranlı cihazları taşımak istemeyen kullanıcılara hitap eden model, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

PocketBook Q özellikleri neler?

PocketBook Q, 15,4 × 7,6 santimetre boyutları ve 130 gram ağırlığıyla kolay taşınabilir bir e-kitap okuyucusu olarak tasarlanıyor. Cihazda 1.576 × 788 piksel çözünürlük ve 300 PPI piksel yoğunluğu sunan 5,84 inç E Ink Carta 1300 ekran bulunuyor.

16 farklı gri tonunu gösterebilen ekran, doğrudan güneş ışığı altında okunabilirlik sunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda ise parlaklığı ve renk sıcaklığı ayarlanabilen SmartLight aydınlatma sistemi devreye giriyor.

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Gövde üzerinde bulunan fiziksel tuşlar, sayfa geçişlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca IPX4 sertifikasına sahip olan PocketBook Q, su sıçramalarına ve yağmura karşı koruma sunuyor.

PocketBook Q, 1.550 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Üretici, cihazın tek şarjla birkaç haftaya kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Şarj işlemi USB-C bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

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E-kitaplar ve sesli kitaplar için 32 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, Linux tabanlı işletim sistemi kullanıyor. Yaygın e-kitap dosya formatlarını destekleyen okuyucu, kitapları isteğe bağlı olarak sesli biçimde de okuyabiliyor.

Kulaklık bağlantısı için Bluetooth ve USB-C seçenekleri sunuluyor. Donanım tarafında ise Rockchip RK3566 ARM işlemcisi ve 1 GB RAM bulunuyor. Cihazda internet tarayıcısı gibi birkaç önceden yüklenmiş uygulama bulunuyor ancak bu cihaz Android işletim sistemiyle çalışmıyor. Bunun yerine Linux tabanlı bir işletim sistemi olan PocketBook OS'u kullanıyor. Bu nedenle Android'de bulacağınız zengin uygulama yelpazesine erişiminiz yok.

PocketBook Q fiyatı ve çıkış tarihi

PocketBook Q'nun 2026'nın dördüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Cihazın açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı 235 dolar, 199 euro veya 175 sterlin seviyesinde.

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