Ucuz telefonları etkileyebilir: Akıllı telefon ithalatında gözetim hamlesi

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile cep telefonu ithalatında uygulanan gözetim sistemini güncelledi. Buna göre GTİP 8517.13.00.00.19 kapsamında yer alan cep telefonları için birim gümrük kıymeti 250 ABD doları olarak belirlendi. Tebliğ, yayım tarihini takip eden 30'uncu gün yürürlüğe girecek.

Uygulamanın amacı ne?

Ancak düzenleme kamuoyunda ilk etapta oluşan algının aksine, yurt dışından bireysel olarak getirilen cep telefonlarını değil, ticari ithalat yapan firmaları ilgilendiriyor. Uygulamanın temel amacı ise düşük faturalandırma yoluyla vergi kaybının önüne geçmek.

Gözetim uygulaması, ithalat sırasında ürün bedelinin gerçekte olduğundan daha düşük gösterilerek vergi avantajı sağlanmasını önlemek için kullanılıyor. Yeni düzenlemeyle devlet, 250 doların altında beyan edilen cep telefonu ithalatlarını daha yakından inceleyebilecek ve gerekli gördüğünde ek belge talep edebilecek.

Bu nedenle düzenleme, "Türkiye'ye giren her telefon artık en az 250 dolar kabul edilecek" anlamına gelmiyor. Esas hedef, gerçek değerinin altında faturalandırılan ürünlerin tespit edilerek vergi kaybının önlenmesi.

Daha önce 2023 yılında bu gözetim miktarı 350 dolara çıkarılmış ancak uygulamaya girmeden iptal edilmişti.

250 dolar sınırı nasıl uygulanacak?

Gözetim uygulaması kapsamında, ithalatçı bir firmanın yurt dışından örneğin 150 dolar maliyetli bir telefon ithal ettiğini beyan etmesi durumunda, gözetim belgesi sunulmuyorsa gümrük işlemlerinde KDV, ÖTV ve TRT bandrolü gibi vergilerin hesaplanmasında 250 dolarlık referans kıymet esas alınabilecek.

Buna karşılık 250 doların üzerinde maliyetle ithal edilen orta ve üst segment akıllı telefonlar düzenlemeden etkilenmeyecek.

İthal ürünlere ek gümrük vergisi 1 gün önce eklendi

Düzenleme, gözetim belgesi alan firmalar açısından farklı işliyor. İthalatçı, Ticaret Bakanlığı'na başvurarak ürünü gerçekten beyan ettiği fiyat üzerinden satın aldığını belgeleyebilirse, 250 dolarlık referans kıymet uygulanmıyor.

Yeni referans kıymetin en belirgin etkisinin, 250 doların altında yurt dışı maliyetine sahip giriş seviyesi akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Bu segmentte ithalatçının vergi yükünün artması halinde oluşan ek maliyetin perakende satış fiyatlarına yansıması mümkün.

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Telefon ithalatında yeni dönem: Gözetim bedeli 250 dolar oldu

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