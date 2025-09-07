Kim Nerede? 477 BİM marketler uygun fiyata Razer ürünleri satacak 145 2025’te alınacak en iyi orta segment telefonlar 122 One UI 8 güncelleme takvimi belli oldu: Android 16 hangi cihazlara ne zaman gelecek?
    Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2025

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    00:34 - 55" Televizyon Önerileri
    02:45 - 65" Televizyon Önerileri
    05:11 - Mini Led Televizyon Önerileri
    07:24 - OLED Televizyon Önerileri
    09:19 - Kpanış

    55"

    TCL 55P8K 39.200TL
    - 55" UHD CSOT VA 144Hz DLED panel
    - Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık
    - FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü
    - HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced
    - HFR, VRR, ALLM, eARC desteği
    - 2x10W hoparlör, 15W subwoofer hoparlör
    - Onkyo partner, Dolby Atmos, Virtual:X
    - WiFi5, BT5, 1xUSB 3.0, 1xEthernet, 4xHDMI 
    - MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    - Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    65"

    Toshiba 65UA3E63DT 26.000TL
    - 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel
    - BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H
    - HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H
    - BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3
    - HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3
    - Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
    - 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer
    - 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    - MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
    - MB185G31, Lisanslı Android 11

    TCL 75T8B 51.000TL
    - 75" UHD CSOT VA 144Hz panel
    - Full-Array 220 LDZ DLED 
    - Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık
    - FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü
    - HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced
    - HFR, VRR, ALLM, eARC desteği
    - 2x15W hoparlör, Dolby Atmos, Virtual:X
    - WiFi5, BT5, 1xUSB 2.0, 1xEthernet, 4xHDMI 
    - MT9615 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    - Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    Mini Led

    Samsung 55QN70F 44.500TL
    - 55" UHD VA 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
    - VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi

    LG 65QNED86A6A 55.000TL
    - 65" UHD 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
    - Dolby Vision, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    OLED

    LG OLED55B56LA 59.000TL
    - 55" UHD LG OLED 120Hz panel
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    - Dolby Vision, HDR10+, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    LG OLED65B56LA 68.000TL
    - 65" UHD LG OLED 120Hz panel
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    - Dolby Vision, HDR10+, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

