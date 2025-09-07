Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

00:00 - Giriş

00:34 - 55" Televizyon Önerileri

02:45 - 65" Televizyon Önerileri

05:11 - Mini Led Televizyon Önerileri

07:24 - OLED Televizyon Önerileri

09:19 - Kpanış

55"

TCL 55P8K 39.200TL

- 55" UHD CSOT VA 144Hz DLED panel

- Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık

- FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü

- HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced

- HFR, VRR, ALLM, eARC desteği

- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer hoparlör

- Onkyo partner, Dolby Atmos, Virtual:X

- WiFi5, BT5, 1xUSB 3.0, 1xEthernet, 4xHDMI

- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama

- Arayüz Google TV, Lisanslı Android

65"

Toshiba 65UA3E63DT 26.000TL

- 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel

- BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H

- HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H

- BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3

- HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3

- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

- 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer

- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

- MB185G31, Lisanslı Android 11

TCL 75T8B 51.000TL

- 75" UHD CSOT VA 144Hz panel

- Full-Array 220 LDZ DLED

- Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık

- FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü

- HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced

- HFR, VRR, ALLM, eARC desteği

- 2x15W hoparlör, Dolby Atmos, Virtual:X

- WiFi5, BT5, 1xUSB 2.0, 1xEthernet, 4xHDMI

- MT9615 platform, 3GB RAM, 32GB depolama

- Arayüz Google TV, Lisanslı Android

Mini Led

Samsung 55QN70F 44.500TL

- 55" UHD VA 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG

- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen

- Yedi yıl yazılım güncellemesi

LG 65QNED86A6A 55.000TL

- 65" UHD 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100

- Dolby Vision, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

OLED

LG OLED55B56LA 59.000TL

- 55" UHD LG OLED 120Hz panel

- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

- Dolby Vision, HDR10+, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

LG OLED65B56LA 68.000TL

- 65" UHD LG OLED 120Hz panel

- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

- Dolby Vision, HDR10+, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25