Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
00:34 - 55" Televizyon Önerileri
02:45 - 65" Televizyon Önerileri
05:11 - Mini Led Televizyon Önerileri
07:24 - OLED Televizyon Önerileri
09:19 - Kpanış
55"
TCL 55P8K 39.200TL
- 55" UHD CSOT VA 144Hz DLED panel
- Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık
- FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü
- HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced
- HFR, VRR, ALLM, eARC desteği
- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer hoparlör
- Onkyo partner, Dolby Atmos, Virtual:X
- WiFi5, BT5, 1xUSB 3.0, 1xEthernet, 4xHDMI
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
65"
Toshiba 65UA3E63DT 26.000TL
- 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel
- BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H
- HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H
- BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3
- HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
TCL 75T8B 51.000TL
- 75" UHD CSOT VA 144Hz panel
- Full-Array 220 LDZ DLED
- Sürekli 550nit, tepe 1000nit parlaklık
- FRC 10bit, Dolby Vision IQ ışık sensörü
- HDR10+, Dolby Vision, HLG, IMAX Enhanced
- HFR, VRR, ALLM, eARC desteği
- 2x15W hoparlör, Dolby Atmos, Virtual:X
- WiFi5, BT5, 1xUSB 2.0, 1xEthernet, 4xHDMI
- MT9615 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
Mini Led
Samsung 55QN70F 44.500TL
- 55" UHD VA 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
- Yedi yıl yazılım güncellemesi
LG 65QNED86A6A 55.000TL
- 65" UHD 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
- Dolby Vision, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
OLED
LG OLED55B56LA 59.000TL
- 55" UHD LG OLED 120Hz panel
- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
LG OLED65B56LA 68.000TL
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25