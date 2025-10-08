Kim Nerede? 393 Xiaomi 17 Pro Max pil testinde rakipleriyle kıyaslandı: İşte sonuçlar 337 Duster temelli yeni kompakt SUV: Nissan Tekton 146 iPhone 17 satıyor, Samsung kazanıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Televizyon Tavsiyeleri - Ekim 2025

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ekim ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ekim ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    01:41 - 55" Televizyon Önerileri
    05:53 - 65" Televizyon Önerileri
    08:17 - Mini Led Televizyon Önerileri
    09:41 - Oled Televizyon Önerileri
    11:56 - Küçük ve Ucuz Televizyon Arayanlara
    13:19 - Kapanış

    55"

    TCL 55P755 21.100TL

    Amazon

    Hepsiburada

    n11

    - 55" UHD CSOT VA 60Hz panel
    - DLED arka aydınlatma
    - 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast
    - FRC 10bit, P3 %93, WCG
    - HDR10+, HLG, Dolby Vision
    - MEMC, ALLM, eARC, CEC
    - 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
    - Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth
    - 3xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0
    - AiPQ with Ai işlemci 
    - Android 12 tabanlı Google TV

    TCL 55T8C 31.500TL

    Amazon

    Hepsiburada

    n11

    - 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
    - DLED arka aydınlatma
    - 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
    - FRC 10bit, P3 %93, WCG
    - HDR10+, HLG, Dolby Vision
    - MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
    - 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
    - Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
    - 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
    - AiPQ Pro (MT9653) işlemci 
    - 3GB RAM / 32GB depolama
    - Android 12 tabanlı Google TV

    65"

    TCL 65P755 33.000TL

    Hepsiburada

    n11

    - 65" UHD CSOT VA 60Hz panel
    - DLED arka aydınlatma
    - 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast
    - FRC 10bit, P3 %93, WCG
    - HDR10+, HLG, Dolby Vision
    - MEMC, ALLM, eARC, CEC
    - 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
    - Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth
    - 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
    - AiPQ with Ai işlemci 
    - Android 12 tabanlı Google TV

    Thomson 65QG7C14 51.000TL

    Amazon

    - 65" UHD 144Hz QLED panel
    - DLED arka aydınlatma
    - FRC 10bit, HDR10, Dolby Vision
    - 2x12W hoparlör, Dolby Atmos
    - 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0
    - 1xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0
    - ARM Cortex-A75 çekirdekleri
    - Android 11 tabanlı Google TV

    Mini Led

    Samsung 55QN70F 46.500TL

    Amazon

    Hepsiburada

    n11

    - 55" UHD VA 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
    - VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi

    Samsung 65QN70F 56.000TL

    Hepsiburada

    n11

    - 55" UHD VA 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
    - VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi

    OLED

    LG OLED55B56LA 58.000TL

    Hepsiburada

    n11

    - 55" UHD LG OLED 120Hz panel
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    - Dolby Vision, HDR10+, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    LG OLED65B56LA 70.000TL

    Hepsiburada

    n11

    - 65" UHD LG OLED 120Hz panel
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    - Dolby Vision, HDR10+, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    Ekstra

    JVC LT-43VA7405T 11.500TL

    Hepsiburada

    - 43" UHD 60Hz panel
    - DLED arka aydınlatma
    - MEMC, HDR10, Dolby Vision
    - Wi-Fi5, Bluetooth
    - 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0
    - 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
    - MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
    - MB185G31, Lisanslı Android TV 11


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum