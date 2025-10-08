Televizyon Tavsiyeleri - Ekim 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ekim ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

00:00 - Giriş

01:41 - 55" Televizyon Önerileri

05:53 - 65" Televizyon Önerileri

08:17 - Mini Led Televizyon Önerileri

09:41 - Oled Televizyon Önerileri

11:56 - Küçük ve Ucuz Televizyon Arayanlara

13:19 - Kapanış

55"

TCL 55P755 21.100TL

- 55" UHD CSOT VA 60Hz panel

- DLED arka aydınlatma

- 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast

- FRC 10bit, P3 %93, WCG

- HDR10+, HLG, Dolby Vision

- MEMC, ALLM, eARC, CEC

- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS

- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth

- 3xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0

- AiPQ with Ai işlemci

- Android 12 tabanlı Google TV

TCL 55T8C 31.500TL

- 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel

- DLED arka aydınlatma

- 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast

- FRC 10bit, P3 %93, WCG

- HDR10+, HLG, Dolby Vision

- MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC

- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo

- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS

- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0

- AiPQ Pro (MT9653) işlemci

- 3GB RAM / 32GB depolama

- Android 12 tabanlı Google TV

65"

TCL 65P755 33.000TL

- 65" UHD CSOT VA 60Hz panel

- DLED arka aydınlatma

- 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast

- FRC 10bit, P3 %93, WCG

- HDR10+, HLG, Dolby Vision

- MEMC, ALLM, eARC, CEC

- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS

- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth

- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0

- AiPQ with Ai işlemci

- Android 12 tabanlı Google TV

Thomson 65QG7C14 51.000TL

- 65" UHD 144Hz QLED panel

- DLED arka aydınlatma

- FRC 10bit, HDR10, Dolby Vision

- 2x12W hoparlör, Dolby Atmos

- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0

- 1xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0

- ARM Cortex-A75 çekirdekleri

- Android 11 tabanlı Google TV

Mini Led

Samsung 55QN70F 46.500TL

- 55" UHD VA 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG

- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen

- Yedi yıl yazılım güncellemesi

Samsung 65QN70F 56.000TL

- 55" UHD VA 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG

- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen

- Yedi yıl yazılım güncellemesi

OLED

LG OLED55B56LA 58.000TL

- 55" UHD LG OLED 120Hz panel

- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

- Dolby Vision, HDR10+, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

LG OLED65B56LA 70.000TL

- 65" UHD LG OLED 120Hz panel

- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

- Dolby Vision, HDR10+, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

Ekstra

JVC LT-43VA7405T 11.500TL

- 43" UHD 60Hz panel

- DLED arka aydınlatma

- MEMC, HDR10, Dolby Vision

- Wi-Fi5, Bluetooth

- 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0

- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS

- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

- MB185G31, Lisanslı Android TV 11

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.