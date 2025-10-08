Televizyon Tavsiyeleri - Ekim 2025

- 55"
- 65"
- Mini Led
- OLED
- Ekstra
Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ekim ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
01:41 - 55" Televizyon Önerileri
05:53 - 65" Televizyon Önerileri
08:17 - Mini Led Televizyon Önerileri
09:41 - Oled Televizyon Önerileri
11:56 - Küçük ve Ucuz Televizyon Arayanlara
13:19 - Kapanış
55"
TCL 55P755 21.100TL
- 55" UHD CSOT VA 60Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast
- FRC 10bit, P3 %93, WCG
- HDR10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC, ALLM, eARC, CEC
- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth
- 3xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0
- AiPQ with Ai işlemci
- Android 12 tabanlı Google TV
TCL 55T8C 31.500TL
- 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
- FRC 10bit, P3 %93, WCG
- HDR10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
- AiPQ Pro (MT9653) işlemci
- 3GB RAM / 32GB depolama
- Android 12 tabanlı Google TV
65"
TCL 65P755 33.000TL
- 65" UHD CSOT VA 60Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- 350nit parlaklık, 6000:1 kontrast
- FRC 10bit, P3 %93, WCG
- HDR10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC, ALLM, eARC, CEC
- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth
- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
- AiPQ with Ai işlemci
- Android 12 tabanlı Google TV
Thomson 65QG7C14 51.000TL
- 65" UHD 144Hz QLED panel
- DLED arka aydınlatma
- FRC 10bit, HDR10, Dolby Vision
- 2x12W hoparlör, Dolby Atmos
- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0
- 1xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0
- ARM Cortex-A75 çekirdekleri
- Android 11 tabanlı Google TV
Mini Led
Samsung 55QN70F 46.500TL
- 55" UHD VA 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
- Yedi yıl yazılım güncellemesi
Samsung 65QN70F 56.000TL
- 55" UHD VA 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
- Yedi yıl yazılım güncellemesi
OLED
LG OLED55B56LA 58.000TL
- 55" UHD LG OLED 120Hz panel
- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
LG OLED65B56LA 70.000TL
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB 2.0
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
Ekstra
JVC LT-43VA7405T 11.500TL
- 43" UHD 60Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- MEMC, HDR10, Dolby Vision
- Wi-Fi5, Bluetooth
- 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0
- 2x10W hoparlör, Atmos/DTS
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android TV 11
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.