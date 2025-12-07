Telefon Tavsiyeleri - Aralık 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin bu yıl son videosu olan Aralık ayı içeriğiyle karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:13 - Nothing CMF Phone 1
01:36 - Samsung Galaxy A17 5G
02:15 - Honor 400
02:51 - Poco F7
03:15 - Samsung Galaxy S25 FE
03:52 - Honor 400 Pro
04:36 - Apple iPhone 16e
05:19 - Honor Magic 7 Pro
06:18 - Poco F8 Ultra
06:59 - Samsung Galaxy S25 Ultra
07:55 - Apple iPhone 17
08:44 - Samsung Galaxy Z Fold 7
09:44 - Apple iPhone 17 Pro
10:23 - Notlar Köşesi
12:01 - Kapanış
Nothing CMF Phone 1 - 9800TL
- 6.67" FHD+ 120Hz Amoled ekran
- MediaTek Dimensity 7300 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (microSD)
- 50MP IMX882 ana + 2MP sc202pcs derinlik
- 16MP GC16B3C ön kamera
- 5000mAh batarya / 33W kablolu
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, Mono
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi
- İki sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 197g
Samsung Galaxy A17 5G - 11.900TL
- 6.7" FHD+ 90Hz Amoled ekran
- Samsung Exynos 1330 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (microSD)
- 50MP OIS ana + 5MP geniş
- 2MP derinlik arka / 13MP ön kamera
- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Mono
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.5mm, ağırlık 192g
Honor 400 - 18.300TL
- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi* (Bölgesel)
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP65/66 suya toza dayanıklılık*
- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g
Poco F7 - 25.400TL
- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera
- 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi
- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g
Samsung Galaxy S25 FE - 32.800TL
- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran
- Samsung Exynos 2400 işlemci
- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş
- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo
- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi
- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g
Honor 400 Pro - 33.500TL
- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g
Apple iPhone 16e - 40.300TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Honor Magic 7 Pro - 51.200TL
- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
Poco F8 Ultra - 60.000TL
- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP OV950 ana + 50MP OV50M geniş
- 50MP S5KJN5 telefoto / 32MP OV32D ön kamera
- 6500mAh batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR
- Bose stereo hoparlör, USB Type-C 3.2 DP port
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 218g
Samsung Galaxy S25 Ultra - 74.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 17 - 75.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
- 18MP IMX914 ön kamera
- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm
Samsung Galaxy Z Fold 7 - 92.500TL
- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran
- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş
- 10MP S5K3K1 telefoto +
- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış
- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Güç tuşu parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP48 suya toza dayanıklılık
- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm
Apple iPhone 17 Pro - 95.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 Pro işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş
- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera
- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm