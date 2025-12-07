Telefon Tavsiyeleri - Aralık 2025

Diğer Haberleri

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin bu yıl son videosu olan Aralık ayı içeriğiyle karşınızdayız.

00:00 - Giriş

00:13 - Nothing CMF Phone 1

01:36 - Samsung Galaxy A17 5G

02:15 - Honor 400

02:51 - Poco F7

03:15 - Samsung Galaxy S25 FE

03:52 - Honor 400 Pro

04:36 - Apple iPhone 16e

05:19 - Honor Magic 7 Pro

06:18 - Poco F8 Ultra

06:59 - Samsung Galaxy S25 Ultra

07:55 - Apple iPhone 17

08:44 - Samsung Galaxy Z Fold 7

09:44 - Apple iPhone 17 Pro

10:23 - Notlar Köşesi

12:01 - Kapanış

Nothing CMF Phone 1 - 9800TL

- 6.67" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- MediaTek Dimensity 7300 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (microSD)

- 50MP IMX882 ana + 2MP sc202pcs derinlik

- 16MP GC16B3C ön kamera

- 5000mAh batarya / 33W kablolu

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, Mono

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi

- İki sürüm Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 197g

Samsung Galaxy A17 5G - 11.900TL

- 6.7" FHD+ 90Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 1330 işlemci

- 6GB RAM / 128GB depolama (microSD)

- 50MP OIS ana + 5MP geniş

- 2MP derinlik arka / 13MP ön kamera

- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Mono

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 7.5mm, ağırlık 192g

Honor 400 - 18.300TL

- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama

- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera

- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi* (Bölgesel)

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP65/66 suya toza dayanıklılık*

- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g

Poco F7 - 25.400TL

- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera

- 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi

- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g

Samsung Galaxy S25 FE - 32.800TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 2400 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş

- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g

Honor 400 Pro - 33.500TL

- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama

- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto

- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera

- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi*

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g

Apple iPhone 16e - 40.300TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera

- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g

Honor Magic 7 Pro - 51.200TL

- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +

- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera

- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g

Poco F8 Ultra - 60.000TL

- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP OV950 ana + 50MP OV50M geniş

- 50MP S5KJN5 telefoto / 32MP OV32D ön kamera

- 6500mAh batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR

- Bose stereo hoparlör, USB Type-C 3.2 DP port

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 218g

Samsung Galaxy S25 Ultra - 74.000TL

- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto

- 12MP S5K3LU ön kamera

- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm

Apple iPhone 17 - 75.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 92.500TL

- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran

- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş

- 10MP S5K3K1 telefoto +

- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış

- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP48 suya toza dayanıklılık

- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm

Apple iPhone 17 Pro - 95.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm