Telefon Tavsiyeleri - Ağustos 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu seride telefon piyasasını takip etmekle birlikte ürünlerin fiyat değişimlerini takip ediyoruz.

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Değişkenlerin sonucunda her ay yeni bölümle karşınızda oluyoruz.

00:00 - Giriş

00:15 - Samsung Galaxy A26

03:01 - Poco X8 Pro

04:45 - Honor 600

06:03 - Samsung Galaxy S25 FE

06:51 - Apple iPhone 17e

08:10 - Poco F8 Ultra

08:43 - Honor Magic 8 Pro

09:16 - Apple iPhone 17

10:01 - Samsung Galaxy S26 Ultra

10:44 - Apple iPhone 17 Pro

12:05 - Notlar Köşesi

13:33 - Kapanış

Ürün Linkleri (Amazon):

Samasung Galaxy A26: https://www.amazon.com.tr/Samsung-Android-Telefon-Depolama-Garantili/dp/B0F1FQG96?tag=web-desktop-anasayfa-21

Poco X8 Pro: https://www.amazon.com.tr/dp/B0GR9HXPCF?tag=web-desktop-anasayfa-21

Samsung Galaxy S25 FE: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FPRHQ8CH?tag=web-desktop-anasayfa-21

Apple iPhone 17e: https://www.amazon.com.tr/dp/B0GQVNQLHY?tag=web-desktop-anasayfa-21

Apple iPhone 17: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQFPJ86G?tag=web-desktop-anasayfa-21

Samsung Galaxy S26 Ultra: https://www.amazon.com.tr/dp/B0GP1KBKTH?tag=web-desktop-anasayfa-21

Apple iPhone 17 Pro: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQFTYPTQ?tag=web-desktop-anasayfa-21

Samsung Galaxy A26 - 15.600TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 1380 işlemci

- 6GB LPDDR4X RAM / 128GB depolama (microSD)

- 50MP OIS JN1 ana + 5MP S5K4HA geniş

- 2MP GC02M1 makro / 13MP Hi-1339 ön kamera

- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Stereo

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 200g

Poco X8 Pro - 26.900TL

- 6.59" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci

- 8GB LPDDR5x RAM / 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP geniş arka

- 20MP delik içi ön kamera

- 6500mAh Si-Carbon, 100W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi6, BT6, NFC, Çift GPS, IR, Stereo

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi

- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik, Dört Android güncellemesi

- Şarj adaptörü ve kılıf kutu içeriğine dahil

- Ürün kalınlığı 8.4mm, ağırlık 201g

Honor 600 - 31.000TL

- 6.57" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 6400mAh Si-Carbon batarya, 80W kablolu

- 200MP HP3 OIS ana + 12MP geniş

- 50MP Samsung delik içi ön kamera

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm

Samsung Galaxy S25 FE - 38.000TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 2400 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş

- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g

Apple iPhone 17e - 54.000TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX904 OIS ana / 12MP ön kamera

- 4005mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 169g

Poco F8 Ultra - 57.000TL

- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP OV950 ana + 50MP OV50M geniş

- 50MP S5KJN5 telefoto / 32MP OV32D ön kamera

- 6500mAh batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR

- Bose stereo hoparlör, USB Type-C 3.2 DP port

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 218g

Honor Magic 8 Pro - 72.000TL

- 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş

- 200MP HP9 telefoto + 50MP + TOF 3D ön kamera

- 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Yedi yazılım güncellemesi sözü

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g

Apple iPhone 17 - 77.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g

Samsung Galaxy S26 Ultra 86.000TL

- 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto

- 12MP delik içi ön kamera

- 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g

Apple iPhone 17 Pro - 108.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 204g

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.