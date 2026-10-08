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    Telefon Tavsiyeleri - Ekim 2026

    Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz.                                                                        

    Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin fiyat değişimlerini takip ediyoruz.

    Ürün Linkleri:
    Samsung Galaxy A27
    Nothing Phone 3A
    Motorola Edge 70 Fusion: Hepsiburada
    Honor 600: Hepsiburada
    Honor Magic 8 Pro: Hepsiburada
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 18 Pro

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:25 - Samsung Galaxy A27
    02:15 - Nothing Phone 3A
    03:56 - Motorola Edge 70 Fusion
    05:29 - Honor 600
    06:13 - Makas Mevzusu
    06:52 - Honor Magic 8 Pro
    07:18 - S26 Ultra
    08:09 - Apple iPhone 17
    09:20 - Apple iPhone 18 Pro
    10:22 - Notlar Köşesi
    12:10 - Kapanış ve Kartlar

    Samsung Galaxy A27 - 20.000TL
    - 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran
    - Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3  işlemci
    - 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 2.2 depolama (microSD)
    - 50MP OIS IMX882 ana + 5MP geniş 
    - 2MP makro / 12MP ön kamera
    - 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj
    - 5G, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, Mono
    - Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi
    - Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi
    - Yan tarafta parmak izi okuyucu
    - IP64 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 200g

    Nothing Phone (3A) - 20.000TL
    - 6.77" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci
    - 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
    - 50MP GN9 OIS ana + 8MP IMX355 geniş
    - 50MP JN5 telefoto arka + 32MP KD1 ön kamera
    - 5000mAh batarya, 50W kablolu şarj
    - 5G, NFC, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo
    - Android 15 tabanlı işletim sistemi
    - Ekran içi optik parmak izi okuyucu
    - Üç sürüm Android güncellemesi sözü
    - IP64 suya toza dayanıklılık derecesi
    - Arka yüzeyde üç adet LED ışık şeridi 
    - Ürün ağırlığı 201g, kalınlık 8.4mm

    Motorola Edge 70 Fusion - 30.000TL
    - 6.78" FHD+ Amoled 144Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 256GB uMCP depolama
    - 50MP LYT710 OIS ana + 13MP geniş
    - 32MP delik içi ön kamera
    - 7000mAh Si-Carbon batarya, 68W kablolu 
    - 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6e, BT 6.0, Stereo
    - Android 16 tabanlı işletim sistemi
    - Üç sürüm Android güncellemesi sözü
    - IP69 suya toza dayanıklılık derecesi
    - MIL-STD-810H askeri dayanıklılık
    - Ürün ağırlığı 193g, kalınlık 7.21mm

    Honor 600 - 33.500TL
    - 6.57" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci
    - 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
    - 200MP HP3 OIS ana + 12MP geniş
    - 50MP Samsung delik içi ön kamera
    - 6400mAh Si-Carbon batarya, 80W kablolu 
    - 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo
    - Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - Altı yıl yazılım güncellemesi sözü
    - IP69K suya toza dayanıklılık derecesi
    - Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm

    Honor Magic 8 Pro - 73.000TL
    - 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
    - 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
    - 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş
    - 200MP HP9 telefoto + 50MP + TOF 3D ön kamera
    - 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz
    - 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0,  L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo
    - USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu
    - Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
    - Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - Yedi yazılım güncellemesi sözü
    - IP68/IP69K  suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g

    Samsung Galaxy S26 Ultra - 83.600TL
    - 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
    - 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama
    - 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş 
    - 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto
    - 12MP delik içi ön kamera
    - 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, Stereo
    - USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
    - Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
    - Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
    - 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g

    Apple iPhone 17  - 89.000TL
    - 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    - Apple A19 işlemci
    - 8GB RAM / 256GB NVMe depolama
    - 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
    - 18MP IMX914 ön kamera
    - 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
    - 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
    - iOS 26 işletim sistemi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g

    Apple iPhone 18 Pro - 136.000TL
    - 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    - Apple A20 Pro işlemci
    - 12GB RAM / 256GB depolama
    - 48MP ana + 48MP IMX972 geniş
    - 48MP telefoto / 18MP ön kamera
    - 4056mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj
    - 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, UWB, Stereo
    - USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
    - iOS 27 işletim sistemi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 211g


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