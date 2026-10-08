Telefon Tavsiyeleri - Ekim 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin fiyat değişimlerini takip ediyoruz.
Ürün Linkleri:
Samsung Galaxy A27
Nothing Phone 3A
Motorola Edge 70 Fusion: Hepsiburada
Honor 600: Hepsiburada
Honor Magic 8 Pro: Hepsiburada
Samsung Galaxy S26 Ultra
Apple iPhone 17
Apple iPhone 18 Pro
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:25 - Samsung Galaxy A27
02:15 - Nothing Phone 3A
03:56 - Motorola Edge 70 Fusion
05:29 - Honor 600
06:13 - Makas Mevzusu
06:52 - Honor Magic 8 Pro
07:18 - S26 Ultra
08:09 - Apple iPhone 17
09:20 - Apple iPhone 18 Pro
10:22 - Notlar Köşesi
12:10 - Kapanış ve Kartlar
Samsung Galaxy A27 - 20.000TL
- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 2.2 depolama (microSD)
- 50MP OIS IMX882 ana + 5MP geniş
- 2MP makro / 12MP ön kamera
- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, Mono
- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi
- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi
- Yan tarafta parmak izi okuyucu
- IP64 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 200g
Nothing Phone (3A) - 20.000TL
- 6.77" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP GN9 OIS ana + 8MP IMX355 geniş
- 50MP JN5 telefoto arka + 32MP KD1 ön kamera
- 5000mAh batarya, 50W kablolu şarj
- 5G, NFC, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo
- Android 15 tabanlı işletim sistemi
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Üç sürüm Android güncellemesi sözü
- IP64 suya toza dayanıklılık derecesi
- Arka yüzeyde üç adet LED ışık şeridi
- Ürün ağırlığı 201g, kalınlık 8.4mm
Motorola Edge 70 Fusion - 30.000TL
- 6.78" FHD+ Amoled 144Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 256GB uMCP depolama
- 50MP LYT710 OIS ana + 13MP geniş
- 32MP delik içi ön kamera
- 7000mAh Si-Carbon batarya, 68W kablolu
- 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6e, BT 6.0, Stereo
- Android 16 tabanlı işletim sistemi
- Üç sürüm Android güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık derecesi
- MIL-STD-810H askeri dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 193g, kalınlık 7.21mm
Honor 600 - 33.500TL
- 6.57" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci
- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP3 OIS ana + 12MP geniş
- 50MP Samsung delik içi ön kamera
- 6400mAh Si-Carbon batarya, 80W kablolu
- 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo
- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm
Honor Magic 8 Pro - 73.000TL
- 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş
- 200MP HP9 telefoto + 50MP + TOF 3D ön kamera
- 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo
- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Yedi yazılım güncellemesi sözü
- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g
Samsung Galaxy S26 Ultra - 83.600TL
- 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto
- 12MP delik içi ön kamera
- 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, Stereo
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g
Apple iPhone 17 - 89.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 işlemci
- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama
- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
- 18MP IMX914 ön kamera
- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g
Apple iPhone 18 Pro - 136.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A20 Pro işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 48MP ana + 48MP IMX972 geniş
- 48MP telefoto / 18MP ön kamera
- 4056mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, UWB, Stereo
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
- iOS 27 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 211g
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.