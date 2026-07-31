En iyi gimbal markaları ve modelleri (2026)

Akıllı telefonlar, özellikle Instagram, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarında içerik üretenler için mükemmel araçlar. Cebe kolayca sığıyorlar, inanılmaz görüntü ve video kalitesine sahipler ve doğrudan telefondan tüm platformlara içerik yüklenebiliyor. Çoğu telefonda videoların çok titrek görünmesini bir dereceye kadar önlemeye yardımcı olan dahili görüntü sabitleme özelliği bulunuyor ancak telefon kameraları hızlı hareketlenmelere kolay ayak uyduramıyor. iPhone ve diğer birçok akıllı telefonda aksiyon modları var olsa da bunlar bol ışık gerektiriyor ve sabitlemeye yardımcı olmak için çerçeve kırpılıyor. Tüm bu sorunların çözümü ise gimbal. Kaliteli bir gimbal, elde çekim sırasında titremeleri ortadan kaldırır, takip çekimleri ve geniş kaydırmalar gibi gelişmiş kamera hareketlerini mümkün kılar ve akıllı telefonla çekilen videoları gerçekten iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki, profesyonel kamera ve telefon için en iyi gimbal hangisi? Gimbal tavsiye listemizde Dünyanın en iyi gimbal markaları ve modellerini bulabilirsiniz.

Gimbal yorumları dikkate alındığında; en iyi gimbal markaları sıralamasında DJI, Insta360, Zhiyun ve Hohem öne çıkıyor. Kamera ve telefon gimbal tavsiyesi olarak ise; DJI Osmo Mobile 8, Insta360 Flow 2 Pro ve ZHIYUN Weebill 3E modelleri tavsiye ediliyor.

1️⃣ DJI Osmo Mobile 8P Telefon Gimbal Tam Boyutta Gör DJI Osmo Mobile 8P, telefon için en iyi gimbal modelini arayanlara tavsiyemizdir. Çıkarılabilir Osmo FrameTap kumandası, görüntü aktarımı sunarak canlı kadraj takibine imkan veriyor. Kumanda üzerindeki joystick ile gimbal hareketlerini, zoom ve takip fonksiyonlarını kolayca yönetebiliyorsunuz. DJI’a göre takip performansı etkileyici seviyede. ActiveTrack 8.0, kalabalık, karmaşık ve hareketli ortamlarda nesne veya kişileri hassasiyetle kadrajın merkezinde tutan gelişmiş takip teknolojisi sunuyor. iPhone kullanıcıları için NFC dokundurarak hızlı Bluetooth eşleştirmesi ve doğrudan takip entegrasyonu sunuyor. Yatay dönüş (Pan) ekseninde sınırsız 360 derece dönüş desteğiyle akıcı panoramik ve takip odaklı çekilmeler yapabiliyorsunuz. Selfie ve farklı açı kombinasyonları için dahili uzatma çubuğuna sahip. Gövdeye yerleşik açılır tripod sayesinde ekstra ekipman taşımadan sabit çekimler yapabiliyorsunuz. Güçlendirilmiş motor sayesinde dinamik hareketlerde, düşük açılı çekimlerde ve hızlı yön değişimlerinde dahi akıcı görüntüler sağlıyor. Gimbal, tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunuyor. USB-C portu üzerinden bağlı telefonu şarj edebilmesi de oldukça güzel. DJI Mimo uygulaması, el hareketleriyle kontrol, kompozisyon asistanı (altın oran rehberleri), hazır renk filtreleri ve yapay zeka destekli tek tuşla video düzenleme araçları sunuyor. Uzaktan kumanda ile selfie çekimi, hassas kadrajlama

Genişletilmiş ve geliştirilmiş nesne takibi

Doğal takip için doğrudan telefon bağlantısı

Sağlam 3 eksenli gimbal stabilizasyonu

10 saat pil ömrü ve telefon şarj etme

Düşük açılı çekimler ve 360º yatay döndürme DJI Osmo Mobile 8P Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bir süredir DJI ürünlerini kullanıyorum; dronlardan mikrofonlara, gimbal'lara ve Osmo Pocket serisine kadar. Dürüst olmak gerekirse, DJI'ın tereddüt etmeden güvendiğim markalardan biri haline geldiğini söyleyebilirim. DJI Osmo Mobile 7 ile başladım, Osmo Mobile 8'e geçtim ve şimdi Osmo Mobile 8P kullanıyorum. Her modelde DJI'ın zaten iyi olan bir şeyi daha da geliştirdiğini gördüm ancak 8P bambaşka bir seviye. Stabilizasyon sorunsuz, kullanım sağlam ve mobil çekimlere kurulumu karmaşıklaştırmadan çok daha profesyonel bir görünüm kazandırıyor. DJI ekipmanlarında en çok sevdiğim şey şu; çok rahat içerik üretmenize yardımcı oluyor. Açıyorsunuz, hareket etmeye başlıyorsunuz ve akıyor. Osmo Mobile 7'den 8'e ve şimdi de 8P'ye geçişte, iyileşme fark edilir derecede hissediliyor. 8P, daha şık, daha güvenilir ve telefonla düzgün çekim yapmak isteyenler için daha uygun bir model hissi veriyor. Sosyal medya için çekim yaparken, kamera arkası içeriklerde, yürüyüş çekimlerinde, ürün videolarında ya da genel video çalışmalarında her şeyin daha temiz ve kontrollü görünmesini sağlıyor. Ayrıca DJI ekosistemiyle uyumunu da beğendim. Zaten DJI dronları, DJI mikrofonları, gimbal'ları ve Osmo Pocket 3 kullanıyorum. 8P, sürekli yenilediğim kurulumun güçlü bir parçası gibi geliyor bana. DJI, içerik üreticilerini çok iyi anlıyor, Osmo Mobile 8P de bunun kanıtı. Bu ürün benim için yalnızca bir telefon aksesuarı değil, ciddi bir içerik aracı. Kompakt, akıcı, güvenilir ve kullanımı kolay. DJI Osmo Mobile 8P, harika bir yükseltme ve dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar kullandığım en iyi telefon gimbal modellerinden biri. ✍🏻 Biraz pratik ve azimle harika sonuçlar veren gerçekten muhteşem bir gimbal. Son tatilimizde çektiğim videoların hepsi sabit ve kaliteliydi. Elbette, kullanılan telefon burada büyük rol oynuyor. Başka bir deyişle, günlük kullanımda bile harika görüntü kalitesine sahip olmayan, çok iyi olmayan bir telefon kullanıyorsanız, Osmo Mobile 8P'den mucizeler beklememelisiniz. Bu cihazı şiddetle tavsiye ediyorum.

2️⃣ DJI Osmo Mobile 7 Telefon Gimbal Tam Boyutta Gör DJI, en iyi telefon gimbal markaları arasında yer alıyor. 3 eksenli gimbal modellerinden DJI Osmo Mobile 7, taşınabilir, hafif ve pratik yapısı sayesinde saniyeler içinde açılıp çekime hazır hale geliyor. DJI’ın 7. nesil stabilizasyon teknolojisi ile sarsıntısız, akıcı ve sinematik çekimler sunuyor. Gelişmiş ActiveTrack teknolojisi sayesinde hareketli nesne ve kişileri kadrajın merkezinde tutarak hassas takip sağlıyor. Farklı perspektiflerden çekim yapmayı kolaylaştıran yerleşik uzatma çubuğu ve harici bir ayaklık gerektirmeyen entegre tripod tasarımı sunuyor. Çekim sırasında harici aksesuar desteğiyle gelişmiş ses ve ışık entegrasyonu sunuyor. Telefon gimbal, uzun süreli çekimleri destekleyen 10 saate kadar pil ömrünün yanı sıra, ihtiyaç halinde telefonunuzu şarj etmenize imkan veriyor. DJI Mimo uygulaması üzerinden sunduğu rehberler, çekim şablonları ve tek tıkla video düzenleme araçlarıyla içerik üretmeyi pratikleştiriyor. Yerleşik ses ve aydınlatma özelliğiyle doğal takip

Sağlam 3 eksenli gimbal stabilizasyonu

Kolay rehberler ve tek dokunuşla düzenleme

Hızlı katlama ve hızlı başlatma

Dahili uzatma çubuğu ve tripod

10 saat pil ömrü ve telefonu şarj etme DJI Osmo Mobile 7 Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mükemmel bir gimbal. Deneyimsiz biri için bile kurulumu ve kullanımı çok kolay, Sabitlemesi çok iyi, hareketler akıcı ve profesyonel görünüyor ve pil ömrü uzun. iPhone'umla kullandım ve mükemmel çalışıyor. Video kaydı ve seyahat için şiddetle tavsiye edilir. ✍🏻 Benim ilk gimbal deneyimim ve inanılmaz derecede etkilendiğimi söylemeliyim. Yeni başlayan biri olarak bile DJI Osmo Mobile 7'nin kurulumu ve kullanımı son derece kolaydı. Kontroller sezgisel, ağır değil ve çok kaliteli. Henüz tüm özelliklerini keşfetmedim ama temel özellikler bile videolarımda büyük bir fark yarattı. Video sabitleme olağanüstü. Elde çektiğim fotoğraflar profesyonelce çekilmiş gibi görünüyor. Son gezimizde arkadaşlarım her şeyin ne kadar sabit ve net göründüğüne hayran kaldı. Hatta dahili tripod kullanarak grup selfie'leri bile çektik. Gimbal, ActiveTrack ile nesneleri sorunsuz bir şekilde takip ediyor ve DJI Mimo uygulamasında birçok yaratıcı araç mevcut. Henüz her şeyi keşfetmedim ancak şimdiye kadar vlog çekmeyi ve kısa videolar çekmeyi çok daha eğlenceli ve kusursuz hale getirdi. Ayrıca kompakt, hafif ve taşıması kolay olmasını da sevdim. Pil ömrü de mükemmel ve gimbal kullanırken telefonunuzu şarj edebilme özelliği son derece kullanışlı. Genel olarak, gimbal dünyasına daha iyi bir giriş yapamazdım. İster benim gibi bir acemi olun ister bir içerik üreticisi olun, bu harika bir yatırım.

3️⃣ DJI RS 4 Mini Gimbal Telefon Tutucu Tam Boyutta Gör DJI RS 4 Mini, telefon ve kamera için gimbal tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz üst modellerden. Hem aynasız/kompakt fotoğraf makineleri hem de akıllı telefonları taşıyabilen esnek ve çok yönlü taşıma kapasitesine sahip. 3. nesil yerleşik dikey çekim özelliği, ekstra aksesuara ihtiyaç duymadan yatay çekimden dikey çekime (sosyal medya içerikleri için) çok daha hızlı ve kolay geçiş imkanı sunuyor. Gimbal kollarındaki özel kaplama sayesinde milimetrik dengeleme ve ayarlama yapabiliyorsunuz. Otomatik eksen kilidi özelliği, gimbal açıldığında üç eksen kilidinin de otomatik olarak açılmasını, kapatıldığında ya da uyku moduna alındığında kilitlenmesini sağlıyor. Bu, çekim, geçiş ve depolama sürecini oldukça hızlandırıyor. Gelişmiş odaklanma ve takip özelliği sayesinde gimbal, objeleri veya kişileri hassas bir şekilde kadrajda tutuyor. Duyarlı takip modu, hızlı ve akıcı hareket takibi sunarak dinamik sahne çekimlerinde yüksek stabilizasyon muhafazasını koruyor. Kompakt ve hafif tasarımıyla içerik üreticileri için en iyi kamera gimbal modellerinden. 2. nesil otomatik eksen kilitleme

Akıllı takip ve kompozisyon

Geliştirilmiş dengeleme

3. nesil doğal dikey çekim

Duyarlı takip modu

Fotoğraf makineleri ve telefonlarla uyumlu DJI RS 4 Mini Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk kez gimbal kullanmama rağmen kurulumu ve kullanımı düşündüğümden daha kolay oldu. Birkaç denemeden sonra hemen alıştım. Çekim yaparken eldeki sallantıyı oldukça azaltıyor ve videolar çok daha akıcı görünüyor. Özellikle yürürken yaptığım çekimlerde farkı net şekilde gördüm. Ürün hafif olduğu için taşımak ve uzun süre elde kullanmak da zorlamıyor. Combo paketinin içeriği de yeterli ve kullanışlı. Malzeme kalitesi güzel, elde sağlam bir ürün hissi veriyor. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Video çeken ve daha düzgün görüntüler elde etmek isteyenler için gayet başarılı bir ürün. Memnun kaldım, tavsiye ederim. ✍🏻 Şüphesiz, şu anda piyasadaki en iyi gimbal. RS4 Pro modeli de var ancak ikisini de test ettim ve mini neredeyse her ihtiyaca fazlasıyla yeterli. Ağır lensler kullanmıyorsanız, ufak sosyal etkinlikler, emlak çekimleri vb. çekmek için ideal bir seçenek. Profesyonel iş akışıma entegre ettim ve kameramın sabitleme özelliğini devre dışı bıraksam bile inanılmaz sonuçlar elde ettim. Gimbalın ağırlığı her şeyi değiştiriyor. Pro modeli önemli ölçüde daha ağır ve yarım saatten fazla çalıştıktan sonra farkı hemen hissediyorsunuz.

4️⃣ Insta360 Flow 2 Pro Gimbal Tam Boyutta Gör Insta360 Flow 2 Pro, tripod, dahili özçekim çubuğu, arka kamerayla yüksek çözünürlüklü çekimler için selfie aynası ve metin okumayı kolaylaştıran yerleşik prompter özelliğiyle dikkat çeken, içerik üreticileri, vlogger’lar, canlı yayın yapanlar için en iyi telefon gimbal modellerinden biri. 3 eksenli stabilizasyon sağlıyor. Telefonu takıp gimbal kat yerini açtığınızda sistem saniyeler içinde çekime hazır hale geliyor. Apple DockKit entegrasyonuyla iPhone’un kamera uygulaması ve yüzlerce iOS uygulamasında doğrudan yerleşik takip sunuyor. Apple Watch desteğiyle canlı önizleme, açı ayarlama ve çekimi uzaktan başlatma gibi işlemleri akıllı saatten yapabiliyorsunuz. Sınırsız 360º yatay dönüş sayesinde hareket halindeki nesneyi sürekli kadrajda tutuyor. Deep Track 4.0 teknolojisiyle, spor, dans, evcil hayvanla oynama gibi dinamik aktivitelerde etkileyici takip sağlıyor. Ayrıca grup çekimlerinde çoklu kişi takibini (Multi-Person Tracking) ve el hareketleriyle kontrolü (Hands-Free) destekliyor. Gimbal, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor ve USB- portundan akıllı telefonu şarj etme imkanı da sunuyor. 360 Panorama, Barrel Roll (FPV tarzı dönme), Dolly Zoom, Free Tilt Mode, Motion Timelapse ve Dolby Vision/Apple ProRes formatlarında yüksek kaliteli kayıt desteği mevcut. Apple DockKit ile doğal takip

iOS ve Android cihazda yapay zeka takip

Hepsi bir arada içerik üretme aracı

360º yatay eksende takip

360 panorama çekim

3 eksenli stabilizasyon

10 saat pil ömrü

Deep Track 4.0 Insta360 Flow 2 Pro Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Insta360 Flow 2 Pro, mobil içerik üretme deneyimimi tamamen değiştirdi. Gimbal hafif ve taşınabilir ancak elde sağlam bir his veriyor. Dahili tripod ve selfie çubuğu, hem sabit hem de hareketli çekimler için çok yönlü olmasını sağlıyor. Benim için öne çıkan özellik, yapay zeka destekli Deep Track 4.0. İnsanları ve nesneleri zahmetsizce takip ediyor ve nesne hızlı hareket ettiğinde bile videolarımın düzgün ve profesyonel görünmesini sağlıyor. Apple DockKit entegrasyonu, iPhone'umdaki uygulamalarla kusursuz bir şekilde çalışıyor ve daha yüksek kaliteli çekimler için dahili kamera uygulamasını kullanmama olanak tanıyor. Pil ömrü mükemmel; tam şarjla yaklaşık 10 saat rahatlıkla kullanabiliyorum. Ayrıca düşük ışıklı çekimler için takip halkası ışığı gibi küçük detayları da çok sevdim. Kurulum hızlı ve katlanabilir tasarımı sayesinde her yere götürmek kolay. Eğer bir vlogger, içerik üreticisi ya da yalnızca düz, profesyonel görünümlü videolar çekmek isteyen biriyseniz, bu gimbal tam size göre. Şiddetle tavsiye ediyorum. ✍🏻 Bu gimbal harika. Çok sayıda inanılmaz fonksiyona sahip ve benim gibi tek başına vlog çeken ya da kısa filmler yapan herkes için muhteşem. Çok hafif ancak gimbalın ne kadar hızlı hareket ettiğine alışmanız gerekecek. Uygulaması çok kolay. Gimbal zaten telefonunuza bağlayabileceğiniz dahili bir takip sistemine sahip olduğundan, yapay zeka takip cihazını satın almanıza gerek yok. Insta 360 uygulaması da harika, kesinlikle kullanmalısınız.

5️⃣ Zhiyun Weebill 3E Gimbal Tam Boyutta Gör Zhiyun Weebill 3E, başlangıç ​​seviyesinden orta seviyeye kadar içerik üreticileri için tasarlanmış, kompakt kamera gimbal modeli. Kullanıcı dostu tasarımı ve kararlı performansı, günlük vlog çekimleri, seyahat çekimleri ve gündelik içerik üretme için mükemmel bir gimbal. Yerleşik dikey çekim özelliğiyle ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymadan yatay ve dikey (sosyal medya formatında) çekim açıları arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth Shutter, fotoğraf makinesi kablosunu bağlamaya gerek kalmadan deklanşör işlevini kablosuz olarak kontrol etmenizi sağlıyor. 0.96 inç OLED ekran, çekim modlarını, pil durumunu ve temel parametreleri net bir şekilde takip etme imkanı veriyor. Quick-Release sistemi, makinenin gimbal üzerine hızlı ve güvenli bir şekilde yerleştirilip çıkarılmasını sağlıyor. 3 eksenli stabilizasyon, günlük vlog'lar, seyahat ve çekimlerde sarsıntısız, profesyonel kalitede görüntüler sunuyor. 3 kg taşıma kapasitesi, aynasız ve hafif DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu

Kolay taşıma ve dış mekan hareketliliği için A4 boyutunda kompakt gövde

Uzun süreli çekimlerde bilek yorgunluğunu azaltmak için ergonomik tutma kolu tasarımı

Sosyal medya içerikleri için dikey çekim özelliği

Net mod ve parametre görünürlüğü için 0.96 inç OLED ekran Zhiyun Weebill 3E Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu gimbalı şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle harika! Kullanımı son derece sezgisel, hemen alışıyorsunuz. Kamerayı kurmak inanılmaz hızlı, sabitleme kolay ve hızlı. Yataydan dikey konuma 30 saniyeden kısa sürede geçmesini çok sevdim. Kısacası, bu gimbal telefon tutucu mükemmel. ✍🏻 Zhiyun Cinepeer Weebill 3E, yeni işim için aldığım ilk gimbal. Seçim yaparken kalite ve fiyat arasında mükemmel denge sunan bir ürün arıyordum. DSLR fotoğraf makineleriyle kullanım için mükemmel. Şu anda Sony A7SIII kullanıyorum ve aşırı ağırlıktan kaynaklanan herhangi bir dengesizlik sorunu yaşamadım. Kompakt, manevra yapması ve taşınmasını kolay buldum. Kameramla birlikte yaklaşık 3 kg ağırlığında, bir operatör için oldukça yönetilebilir bir ağırlık. Stabilizasyon konusunda, kalibrasyonu oldukça kolay. Her bir ekseni kalibre ederken eksenleri tutan kilitler özellikle takdire şayan. Daha test etmem gereken çok şey var ancak çok memnun kaldım.

6️⃣ Zhiyun Smooth-5S AI Pro Telefon Gimbalı Tam Boyutta Gör Hangi gimbal daha iyi? diye sorarlar için tavsiye edeceğimiz bir başka model; Zhiyun Smooth-5S AI Pro. Ön veya arkaya manyetik olarak takılabilen yapay zeka takip sensörü sayesinde hem Zhiyun uygulamasında hem de telefonun kendi kamera uygulamasında hassas nesne/kişi takibi ve sezgisel el hareketleriyle kontrol imkanı sunuyor. Telefon açılarının engellenmesini önleyen ortogonal 3 eksenli tasarımı ve güçlü motoru sayesinde büyük telefonlarla tam stabilizasyon ve pürüzsüz hareket sağlıyor. Eksen kısıtlaması olmadan tam 360 derece dönebilme özelliğiyle sinematik Vortex Modu efektlerini kolayca oluşturmaya olanak tanıyor. Eğim aksı üzerinde dahili 680 lux tepe parlaklığa sahip güçlü bir dolgu ışığı mevcut. Ekstra manyetik dolgu ışığı takılarak düşük ışıklı ortamlarda daha canlı portreler elde etmek mümkün. Gimbal, 2600 mAh pile sahip. AI takip ve dahili dolgu ışığı açıkken 7 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj desteğiyle 2 saate yakın bir sürede tamamen şarj oluyor. ZY Cami ve profesyonel düzeyde odak/filtre ayarları içeren StaCam uygulaması ile gelişmiş şablonlar, çekim modları ve düzenleme araçları sunuyor. 3 eksenli yapay zeka destekli akıllı telefon gimbal sabitleyici

Dahili yapay zeka destekli akıllı takip sistemi

Entegre uzatılabilir çubuk ve ayarlanabilir dolgu ışığı

Çoklu dinamik çekim modları ve hareket kontrolü

15 saat pil ömrü

Hafif katlanabilir tasarım Zhiyun Smooth-5S AI Pro Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Samsung S25 Ultra telefonumla harika çalışıyor. Gimbal ve telefonla içerik üretiyorum, muhteşem bir iş çıkarıyor. Yapay zeka takip modülü iyi çalışıyor ancak kurulumun nasıl yapılacağını tam olarak anlamak biraz zaman alıyor. Dolgu ışıkları ise oyunun kurallarını değiştiriyor. Bunu kullandıktan sonra en yeni DJI mobil modeline bile geri dönebileceğimi sanmıyorum. ✍🏻 Podcast yayını için gerçekten çok beğendim. Yüz takibi için yapay zeka entegrasyonu sorunsuz çalışıyor, bağlantı hızlı, pil çok uzun süre dayanıyor ve malzeme kalitesi mükemmel. Biraz ağır ama her kuruşuna değer.

7️⃣ Hohem iSteady M6 Gimbal Telefon Görüntü Sabitleyici Tam Boyutta Gör Hohem iSteady M6, düzgün ve sabit içerikler üretmek isteyen vlogcular, canlı yayıncılar, tatilciler ve film yapımcıları için ideal, profesyonel 3 eksenli gimbal telefon sabitleyici. Gündüz veya gece yüz ve nesne takibi sunan, yapay zeka görüş sensörüyle entegre edilmiş manyetik dolgu ışığına sahip. Geliştirilmiş 3 eksenli yapısı, her açıdan serbest hareket imkanı sunuyor. 360º yatay dönme, iSteady 7.0 titreme önleme sistemi ve daha birçok özelliğiyle harika bir gimbal. Yapay zeka görüntü sensörü ile entegre manyetik dolgu ışığı

iSteady 7.0 titreme önleyici algoritma

Serbest açı hareketi

0.91” OLED ekran

360° sonsuz döndürme çekimi

18 saate kadar pil ömrü Hohem iSteady M6 Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Hohem iSteady M6 Kit beni gerçekten şaşırttı. Sabitleme inanılmaz derecede akıcı ve hareketler profesyonel ve temiz görünüyor. Dahili ışık ve akıllı takip fonksiyonu kullanışlı; harika çalışıyorlar ve çekim kalitesini önemli ölçüde artırıyorlar. OLED ekran üzerinden kullanım net ve sezgisel. Pil ömrü etkileyici derecede uzun. Cihaz kaliteli bir his veriyor. Özellikle çok yönlülük ve fiyat performans açısından önceki DJI cihazımdan bile daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle tavsiye ederim, 5 yıldızı hak ediyor. ✍🏻 Piyasadaki en iyi telefon gimbal. Ben görsel-işitsel profesyoneliyim ve telefonumla video kaydetmem gereken bazı projeler için bu gimbalı satın aldım. Gimbal anında kuruluyor ve inanılmaz derecede iyi denge sağlıyor (çekimler sanki tripodla çekilmiş gibi görünüyor). Profesyonel bir gimbalın tüm özelliklerine sahip ve yüksek kaliteli malzemelerden yapıldığı belli oluyor. Tutuşu mükemmel ve pil ömrü çok iyi (neredeyse tüm gün kayıt yapmaya yetiyor).

8️⃣ DJI Osmo Mobile 8 Gimbal Tam Boyutta Gör DJI gimbal modellerine bakıyorsanız, Osmo Mobile 8 en iyi seçeneklerden biri. Osmo Mobile serisinde bir ilk olarak, yatay eksende 360 derece kesintisiz dönüş desteği sunarak panoramik çekimleri ve hareketli nesne takibini kusursuz hale getiriyor. Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle insan takibinin yanı sıra kedi ve köpek gibi evcil hayvan takibini de destekliyor. DJI Mimo uygulamasının yanında iPhone kullanıcıları için Apple DockKit entegrasyonu ve telefonun kendi kamera uygulamasından doğrudan akıllı takip olanağı sunuyor. Gimbalın çok fonksiyonlu modülü, insanlar ve evcil hayvanlar için nesne takibi, ses alımı ve dolgu ışığını birleştirerek kolaylıkla içerik üretmenize yardımcı oluyor. Özçekim ve geniş açı çekimleri için dahili 215 mm uzatma çubuğu ile gövdeye entegre açılır ayaklık (tripod) ile geliyor. 7. nesil gelişmiş DJI stabilizasyon algoritması ve güçlü motor sayesinde dinamik sahnelerde dahi sarsıntısız çekim sunuyor. Gimbal, tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. USB-C portu üzerinden telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Entegre ses ve aydınlatma özelliğiyle doğal takip

Kusursuz 360º yatay eksende dönme

Zahmetsiz takip için doğrudan telefon bağlantısı

Düşük açılı çekimler için ultra rahat tutuş

Dahili uzatma çubuğu ve tripod

10 saat pil ömrü ve telefon şarj etme DJI Osmo Mobile 8 Telefon Gimbal Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir gimbal. Çok fonksiyonlu. Kullanımını öğrenmesi kılavuzu olsun videoları olsun çok kolay. Düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeyin derim. Ayrıca Apple Watch ile kumanda ediliyor diye biliyorum. Benim telefonum Xiaomi 14T Pro, hiç uyumsuzluk yaşamadım. ✍🏻 Piyasanın en iyisi. Profesyonel ya da amatör yapacağınız bütün işleri karşılayabilen bir ürün. Ekstra özellik eklemek istemeyeceksiniz, çünkü hepsi var.

En iyi vlog kamerası önerileri 1 yıl önce eklendi

Gimbal nedir, ne işe yarar 🧐 Tam Boyutta Gör Gimbal, kamerayı veya akıllı telefonu sabit bir seviyede tutarken titremeyi azaltmak için tasarlanmış bir cihazdır. Dahili sensörleri ve motorları, fotoğrafçı yürürken veya ellerini hareket ettirirken bile hareketleri algılar ve anında düzeltir; bu da kameranın düzgün görüntüler üretmesini sağlar. Özellikle video çekerken, en ufak bir sarsıntı ya da titreme bile görüntü üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Gimbal kullanmanın en büyük avantajı, elde çekim yaparken bile sinematik bir kararlılık elde etmenizi sağlamasıdır. Gimbal basit görünse de, gelişmiş bir kontrol mekanizması içerir. Üç ana unsur vardır: Dönme ekseni (2. eksen/3. eksen): Bu, kameranın eğimini ve dönüşünü düzelten kısımdır. İki eksenli gimballar yalnızca yukarı/aşağı ve sola/sağa düzeltme yaparken, üç eksenli gimbal modelleri dönmeyi de düzeltebilir. Üç eksenli gimballar daha çok video prodüksiyonunda tercih edilir.

Motor: Algılanan titreşimleri anında giderme gücüdür. Hassas motor kontrolü, pürüzsüz düzeltme sağlar.

Jiroskop sensörü: En ufak sarsıntıları ve eğimleri bile yüksek hassasiyetle algılar, insan eliyle algılanamayan küçük titreşimleri bile yakalar ve motora düzeltme komutları gönderir. Gimballar iki ana tipte gelir: 2 eksenli ve 3 eksenli. İlk kez gimbal alacaklar için, yaygın sorunlardan kaçınmak için genellikle 3 eksenli gimbal önerilir. 2 eksenli gimbal, dikey ve yatay titremeyi azaltmak için temel stabilizasyon işlevlerine sahiptir. Ucuzdur ancak yürürken veya karmaşık hareketler yaparken çekim için uygun olmayabilir.

3 eksenli gimbal, üç ​​eksenin (pan, tilt ve roll) tamamındaki tüm titremeleri düzeltebilir ve düz görüntüler elde edilmesini sağlar. Film ve vlog çekimlerinde yaygın olarak kullanılır. Şu anda en yaygın olanı 3 eksenli tiptir.

Gimbal türleri nelerdir ❓ Gimballar, kullanım amaçlarına göre genel olarak üç türe ayrılır: akıllı telefonlar için, kameralar için ve dronelar için gimbal. Her türün farklı tasarımları ve işlevleri vardır. Telefon için gimbal 📱 Tam Boyutta Gör Telefon için gimbal modelleri, akıllı telefonunuzu kolayca yerleştirmenizi sağlar. Birçok model hafif ve katlanabilir olduğundan taşıması kolaydır ve hemen çekime başlamanıza olanak tanır. Seyahat vlogları, sosyal medya paylaşımları, canlı yayın için kullanılabilir. Vlog'a yeni başlayanlar, akıllı telefonlarında kolayca yüksek kaliteli videolar kaydetmek isteyenler için idealdir. Kamera için gimbal 📷 Tam Boyutta Gör Fotoğraf makinesi için gimbal, SLR ve aynasız kameraları tutmak için tasarlanmıştır. Akıllı telefon gimballarından daha büyük olmasına rağmen, daha fazla özgürlük sunar ve profesyonel fotoğrafçılık için uygundur. YouTube videoları, ürün incelemeleri, röportaj çekimleri, kısa film ve müzik video prodüksiyonu için kullanılabilir. Aynasız veya SLR fotoğraf makinelerine sahip ve kaliteye odaklanmak isteyen kişiler için idealdir. Sadece profesyoneller ve yarı profesyoneller için değil, akıllı telefon fotoğrafçılığından bir üst seviyeye geçmek isteyen orta seviye fotoğrafçılar için de iyi bir seçenektir. Drone için gimbal 📹 Tam Boyutta Gör Drone üzerine monte edilen gimbal, uçuş sırasında titremeleri ve rüzgar etkisini en aza indirerek, gökyüzünde yüksekten bile düzgün ve kararlı hava fotoğrafçılığı sağlar. Seyahat noktalarında dinamik manzara fotoğrafçılığı, emlak ve mimari için tanıtım videoları ve etkinlik ve festivallerin hava fotoğrafçılığı için kullanılabilir. Hava fotoğrafçılığını denemek isteyenler için idealdir.

Gimbal satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ✅ Taşıma kapasitesi (payload) : Kullanacağınız kamera/telefon ağırlığına uygun olmalı, ideal olarak biraz payı olsun.

: Kullanacağınız kamera/telefon ağırlığına uygun olmalı, ideal olarak biraz payı olsun. Motor gücü ve stabilizasyon kalitesi : Özellikle hareket halinde çekim yapacaksanız önemli.

: Özellikle hareket halinde çekim yapacaksanız önemli. Batarya ömrü : Uzun çekimler için yeterli süre sunmalı, şarj süresi de makul olmalı.

: Uzun çekimler için yeterli süre sunmalı, şarj süresi de makul olmalı. Uyumluluk : Telefon veya kamera modelinizle tam uyumlu olduğundan emin olun.

: Telefon veya kamera modelinizle tam uyumlu olduğundan emin olun. Kontrol modları : Takip, panorama, zaman atlamalı (timelapse) gibi özelliklerin bulunması.

: Takip, panorama, zaman atlamalı (timelapse) gibi özelliklerin bulunması. Uygulama desteği : Mobil uygulamanın kullanışlı ve güncel olması.

: Mobil uygulamanın kullanışlı ve güncel olması. Katlanabilirlik ve taşınabilirlik : Seyahat ederken pratik olması.

: Seyahat ederken pratik olması. Dayanıklılık ve yapı kalitesi : Malzeme kalitesi ve eklem/motor sağlamlığı.

: Malzeme kalitesi ve eklem/motor sağlamlığı. Fiyat/performans dengesi : Bütçenize uygun, gereksiz özellik için fazla ödememek.

: Bütçenize uygun, gereksiz özellik için fazla ödememek. Garanti ve satış sonrası destek : Marka güvenilirliği ve servis imkanları.

: Marka güvenilirliği ve servis imkanları. Ek aksesuar uyumluluğu: Işık, mikrofon gibi ek ekipmanların takılabilmesi.

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