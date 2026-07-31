En iyi gimbal markaları ve modelleri (2026)

Akıllı telefonlar, özellikle Instagram, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarında içerik üretenler için mükemmel araçlar. Cebe kolayca sığıyorlar, inanılmaz görüntü ve video kalitesine sahipler ve doğrudan telefondan tüm platformlara içerik yüklenebiliyor. Çoğu telefonda videoların çok titrek görünmesini bir dereceye kadar önlemeye yardımcı olan dahili görüntü sabitleme özelliği bulunuyor ancak telefon kameraları hızlı hareketlenmelere kolay ayak uyduramıyor. iPhone ve diğer birçok akıllı telefonda aksiyon modları var olsa da bunlar bol ışık gerektiriyor ve sabitlemeye yardımcı olmak için çerçeve kırpılıyor. Tüm bu sorunların çözümü ise gimbal. Kaliteli bir gimbal, elde çekim sırasında titremeleri ortadan kaldırır, takip çekimleri ve geniş kaydırmalar gibi gelişmiş kamera hareketlerini mümkün kılar ve akıllı telefonla çekilen videoları gerçekten iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki, profesyonel kamera ve telefon için en iyi gimbal hangisi? Gimbal tavsiye listemizde Dünyanın en iyi gimbal markaları ve modellerini bulabilirsiniz.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|DJI Osmo Mobile 8P
|16.129 TL
|DJI Osmo Mobile 7
|3.949 TL
|DJI RS 4 Mini
|16.959 TL
|Insta360 Flow 2 Pro
|11.999 TL
|Zhiyun Weebill 3E
|13.598 TL
|Zhiyun Smooth-5S AI Pro
|6.999 TL
|Hohem iSteady M6
|7.199 TL
|Hohem iSteady V3
|5.499 TL
|DJI Osmo Mobile 8
|6.999 TL
Gimbal yorumları dikkate alındığında; en iyi gimbal markaları sıralamasında DJI, Insta360, Zhiyun ve Hohem öne çıkıyor. Kamera ve telefon gimbal tavsiyesi olarak ise; DJI Osmo Mobile 8, Insta360 Flow 2 Pro ve ZHIYUN Weebill 3E modelleri tavsiye ediliyor.
1️⃣ DJI Osmo Mobile 8P Telefon Gimbal
- Uzaktan kumanda ile selfie çekimi, hassas kadrajlama
- Genişletilmiş ve geliştirilmiş nesne takibi
- Doğal takip için doğrudan telefon bağlantısı
- Sağlam 3 eksenli gimbal stabilizasyonu
- 10 saat pil ömrü ve telefon şarj etme
- Düşük açılı çekimler ve 360º yatay döndürme
DJI Osmo Mobile 8P Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bir süredir DJI ürünlerini kullanıyorum; dronlardan mikrofonlara, gimbal'lara ve Osmo Pocket serisine kadar. Dürüst olmak gerekirse, DJI'ın tereddüt etmeden güvendiğim markalardan biri haline geldiğini söyleyebilirim. DJI Osmo Mobile 7 ile başladım, Osmo Mobile 8'e geçtim ve şimdi Osmo Mobile 8P kullanıyorum. Her modelde DJI'ın zaten iyi olan bir şeyi daha da geliştirdiğini gördüm ancak 8P bambaşka bir seviye. Stabilizasyon sorunsuz, kullanım sağlam ve mobil çekimlere kurulumu karmaşıklaştırmadan çok daha profesyonel bir görünüm kazandırıyor. DJI ekipmanlarında en çok sevdiğim şey şu; çok rahat içerik üretmenize yardımcı oluyor. Açıyorsunuz, hareket etmeye başlıyorsunuz ve akıyor. Osmo Mobile 7'den 8'e ve şimdi de 8P'ye geçişte, iyileşme fark edilir derecede hissediliyor. 8P, daha şık, daha güvenilir ve telefonla düzgün çekim yapmak isteyenler için daha uygun bir model hissi veriyor. Sosyal medya için çekim yaparken, kamera arkası içeriklerde, yürüyüş çekimlerinde, ürün videolarında ya da genel video çalışmalarında her şeyin daha temiz ve kontrollü görünmesini sağlıyor. Ayrıca DJI ekosistemiyle uyumunu da beğendim. Zaten DJI dronları, DJI mikrofonları, gimbal'ları ve Osmo Pocket 3 kullanıyorum. 8P, sürekli yenilediğim kurulumun güçlü bir parçası gibi geliyor bana. DJI, içerik üreticilerini çok iyi anlıyor, Osmo Mobile 8P de bunun kanıtı. Bu ürün benim için yalnızca bir telefon aksesuarı değil, ciddi bir içerik aracı. Kompakt, akıcı, güvenilir ve kullanımı kolay. DJI Osmo Mobile 8P, harika bir yükseltme ve dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar kullandığım en iyi telefon gimbal modellerinden biri.
✍🏻 Biraz pratik ve azimle harika sonuçlar veren gerçekten muhteşem bir gimbal. Son tatilimizde çektiğim videoların hepsi sabit ve kaliteliydi. Elbette, kullanılan telefon burada büyük rol oynuyor. Başka bir deyişle, günlük kullanımda bile harika görüntü kalitesine sahip olmayan, çok iyi olmayan bir telefon kullanıyorsanız, Osmo Mobile 8P'den mucizeler beklememelisiniz. Bu cihazı şiddetle tavsiye ediyorum.
2️⃣ DJI Osmo Mobile 7 Telefon Gimbal
- Yerleşik ses ve aydınlatma özelliğiyle doğal takip
- Sağlam 3 eksenli gimbal stabilizasyonu
- Kolay rehberler ve tek dokunuşla düzenleme
- Hızlı katlama ve hızlı başlatma
- Dahili uzatma çubuğu ve tripod
- 10 saat pil ömrü ve telefonu şarj etme
DJI Osmo Mobile 7 Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel bir gimbal. Deneyimsiz biri için bile kurulumu ve kullanımı çok kolay, Sabitlemesi çok iyi, hareketler akıcı ve profesyonel görünüyor ve pil ömrü uzun. iPhone'umla kullandım ve mükemmel çalışıyor. Video kaydı ve seyahat için şiddetle tavsiye edilir.
✍🏻 Benim ilk gimbal deneyimim ve inanılmaz derecede etkilendiğimi söylemeliyim. Yeni başlayan biri olarak bile DJI Osmo Mobile 7'nin kurulumu ve kullanımı son derece kolaydı. Kontroller sezgisel, ağır değil ve çok kaliteli. Henüz tüm özelliklerini keşfetmedim ama temel özellikler bile videolarımda büyük bir fark yarattı. Video sabitleme olağanüstü. Elde çektiğim fotoğraflar profesyonelce çekilmiş gibi görünüyor. Son gezimizde arkadaşlarım her şeyin ne kadar sabit ve net göründüğüne hayran kaldı. Hatta dahili tripod kullanarak grup selfie'leri bile çektik. Gimbal, ActiveTrack ile nesneleri sorunsuz bir şekilde takip ediyor ve DJI Mimo uygulamasında birçok yaratıcı araç mevcut. Henüz her şeyi keşfetmedim ancak şimdiye kadar vlog çekmeyi ve kısa videolar çekmeyi çok daha eğlenceli ve kusursuz hale getirdi. Ayrıca kompakt, hafif ve taşıması kolay olmasını da sevdim. Pil ömrü de mükemmel ve gimbal kullanırken telefonunuzu şarj edebilme özelliği son derece kullanışlı. Genel olarak, gimbal dünyasına daha iyi bir giriş yapamazdım. İster benim gibi bir acemi olun ister bir içerik üreticisi olun, bu harika bir yatırım.
3️⃣ DJI RS 4 Mini Gimbal Telefon Tutucu
- 2. nesil otomatik eksen kilitleme
- Akıllı takip ve kompozisyon
- Geliştirilmiş dengeleme
- 3. nesil doğal dikey çekim
- Duyarlı takip modu
- Fotoğraf makineleri ve telefonlarla uyumlu
DJI RS 4 Mini Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk kez gimbal kullanmama rağmen kurulumu ve kullanımı düşündüğümden daha kolay oldu. Birkaç denemeden sonra hemen alıştım. Çekim yaparken eldeki sallantıyı oldukça azaltıyor ve videolar çok daha akıcı görünüyor. Özellikle yürürken yaptığım çekimlerde farkı net şekilde gördüm. Ürün hafif olduğu için taşımak ve uzun süre elde kullanmak da zorlamıyor. Combo paketinin içeriği de yeterli ve kullanışlı. Malzeme kalitesi güzel, elde sağlam bir ürün hissi veriyor. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Video çeken ve daha düzgün görüntüler elde etmek isteyenler için gayet başarılı bir ürün. Memnun kaldım, tavsiye ederim.
✍🏻 Şüphesiz, şu anda piyasadaki en iyi gimbal. RS4 Pro modeli de var ancak ikisini de test ettim ve mini neredeyse her ihtiyaca fazlasıyla yeterli. Ağır lensler kullanmıyorsanız, ufak sosyal etkinlikler, emlak çekimleri vb. çekmek için ideal bir seçenek. Profesyonel iş akışıma entegre ettim ve kameramın sabitleme özelliğini devre dışı bıraksam bile inanılmaz sonuçlar elde ettim. Gimbalın ağırlığı her şeyi değiştiriyor. Pro modeli önemli ölçüde daha ağır ve yarım saatten fazla çalıştıktan sonra farkı hemen hissediyorsunuz.
4️⃣ Insta360 Flow 2 Pro Gimbal
- Apple DockKit ile doğal takip
- iOS ve Android cihazda yapay zeka takip
- Hepsi bir arada içerik üretme aracı
- 360º yatay eksende takip
- 360 panorama çekim
- 3 eksenli stabilizasyon
- 10 saat pil ömrü
- Deep Track 4.0
Insta360 Flow 2 Pro Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Insta360 Flow 2 Pro, mobil içerik üretme deneyimimi tamamen değiştirdi. Gimbal hafif ve taşınabilir ancak elde sağlam bir his veriyor. Dahili tripod ve selfie çubuğu, hem sabit hem de hareketli çekimler için çok yönlü olmasını sağlıyor. Benim için öne çıkan özellik, yapay zeka destekli Deep Track 4.0. İnsanları ve nesneleri zahmetsizce takip ediyor ve nesne hızlı hareket ettiğinde bile videolarımın düzgün ve profesyonel görünmesini sağlıyor. Apple DockKit entegrasyonu, iPhone'umdaki uygulamalarla kusursuz bir şekilde çalışıyor ve daha yüksek kaliteli çekimler için dahili kamera uygulamasını kullanmama olanak tanıyor. Pil ömrü mükemmel; tam şarjla yaklaşık 10 saat rahatlıkla kullanabiliyorum. Ayrıca düşük ışıklı çekimler için takip halkası ışığı gibi küçük detayları da çok sevdim. Kurulum hızlı ve katlanabilir tasarımı sayesinde her yere götürmek kolay. Eğer bir vlogger, içerik üreticisi ya da yalnızca düz, profesyonel görünümlü videolar çekmek isteyen biriyseniz, bu gimbal tam size göre. Şiddetle tavsiye ediyorum.
✍🏻 Bu gimbal harika. Çok sayıda inanılmaz fonksiyona sahip ve benim gibi tek başına vlog çeken ya da kısa filmler yapan herkes için muhteşem. Çok hafif ancak gimbalın ne kadar hızlı hareket ettiğine alışmanız gerekecek. Uygulaması çok kolay. Gimbal zaten telefonunuza bağlayabileceğiniz dahili bir takip sistemine sahip olduğundan, yapay zeka takip cihazını satın almanıza gerek yok. Insta 360 uygulaması da harika, kesinlikle kullanmalısınız.
5️⃣ Zhiyun Weebill 3E Gimbal
- 3 kg taşıma kapasitesi, aynasız ve hafif DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu
- Kolay taşıma ve dış mekan hareketliliği için A4 boyutunda kompakt gövde
- Uzun süreli çekimlerde bilek yorgunluğunu azaltmak için ergonomik tutma kolu tasarımı
- Sosyal medya içerikleri için dikey çekim özelliği
- Net mod ve parametre görünürlüğü için 0.96 inç OLED ekran
Zhiyun Weebill 3E Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu gimbalı şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle harika! Kullanımı son derece sezgisel, hemen alışıyorsunuz. Kamerayı kurmak inanılmaz hızlı, sabitleme kolay ve hızlı. Yataydan dikey konuma 30 saniyeden kısa sürede geçmesini çok sevdim. Kısacası, bu gimbal telefon tutucu mükemmel.
✍🏻 Zhiyun Cinepeer Weebill 3E, yeni işim için aldığım ilk gimbal. Seçim yaparken kalite ve fiyat arasında mükemmel denge sunan bir ürün arıyordum. DSLR fotoğraf makineleriyle kullanım için mükemmel. Şu anda Sony A7SIII kullanıyorum ve aşırı ağırlıktan kaynaklanan herhangi bir dengesizlik sorunu yaşamadım. Kompakt, manevra yapması ve taşınmasını kolay buldum. Kameramla birlikte yaklaşık 3 kg ağırlığında, bir operatör için oldukça yönetilebilir bir ağırlık. Stabilizasyon konusunda, kalibrasyonu oldukça kolay. Her bir ekseni kalibre ederken eksenleri tutan kilitler özellikle takdire şayan. Daha test etmem gereken çok şey var ancak çok memnun kaldım.
6️⃣ Zhiyun Smooth-5S AI Pro Telefon Gimbalı
- 3 eksenli yapay zeka destekli akıllı telefon gimbal sabitleyici
- Dahili yapay zeka destekli akıllı takip sistemi
- Entegre uzatılabilir çubuk ve ayarlanabilir dolgu ışığı
- Çoklu dinamik çekim modları ve hareket kontrolü
- 15 saat pil ömrü
- Hafif katlanabilir tasarım
Zhiyun Smooth-5S AI Pro Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Samsung S25 Ultra telefonumla harika çalışıyor. Gimbal ve telefonla içerik üretiyorum, muhteşem bir iş çıkarıyor. Yapay zeka takip modülü iyi çalışıyor ancak kurulumun nasıl yapılacağını tam olarak anlamak biraz zaman alıyor. Dolgu ışıkları ise oyunun kurallarını değiştiriyor. Bunu kullandıktan sonra en yeni DJI mobil modeline bile geri dönebileceğimi sanmıyorum.
✍🏻 Podcast yayını için gerçekten çok beğendim. Yüz takibi için yapay zeka entegrasyonu sorunsuz çalışıyor, bağlantı hızlı, pil çok uzun süre dayanıyor ve malzeme kalitesi mükemmel. Biraz ağır ama her kuruşuna değer.
7️⃣ Hohem iSteady M6 Gimbal Telefon Görüntü Sabitleyici
- Yapay zeka görüntü sensörü ile entegre manyetik dolgu ışığı
- iSteady 7.0 titreme önleyici algoritma
- Serbest açı hareketi
- 0.91” OLED ekran
- 360° sonsuz döndürme çekimi
- 18 saate kadar pil ömrü
Hohem iSteady M6 Gimbal Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Hohem iSteady M6 Kit beni gerçekten şaşırttı. Sabitleme inanılmaz derecede akıcı ve hareketler profesyonel ve temiz görünüyor. Dahili ışık ve akıllı takip fonksiyonu kullanışlı; harika çalışıyorlar ve çekim kalitesini önemli ölçüde artırıyorlar. OLED ekran üzerinden kullanım net ve sezgisel. Pil ömrü etkileyici derecede uzun. Cihaz kaliteli bir his veriyor. Özellikle çok yönlülük ve fiyat performans açısından önceki DJI cihazımdan bile daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle tavsiye ederim, 5 yıldızı hak ediyor.
✍🏻 Piyasadaki en iyi telefon gimbal. Ben görsel-işitsel profesyoneliyim ve telefonumla video kaydetmem gereken bazı projeler için bu gimbalı satın aldım. Gimbal anında kuruluyor ve inanılmaz derecede iyi denge sağlıyor (çekimler sanki tripodla çekilmiş gibi görünüyor). Profesyonel bir gimbalın tüm özelliklerine sahip ve yüksek kaliteli malzemelerden yapıldığı belli oluyor. Tutuşu mükemmel ve pil ömrü çok iyi (neredeyse tüm gün kayıt yapmaya yetiyor).
8️⃣ DJI Osmo Mobile 8 Gimbal
- Entegre ses ve aydınlatma özelliğiyle doğal takip
- Kusursuz 360º yatay eksende dönme
- Zahmetsiz takip için doğrudan telefon bağlantısı
- Düşük açılı çekimler için ultra rahat tutuş
- Dahili uzatma çubuğu ve tripod
- 10 saat pil ömrü ve telefon şarj etme
DJI Osmo Mobile 8 Telefon Gimbal Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir gimbal. Çok fonksiyonlu. Kullanımını öğrenmesi kılavuzu olsun videoları olsun çok kolay. Düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeyin derim. Ayrıca Apple Watch ile kumanda ediliyor diye biliyorum. Benim telefonum Xiaomi 14T Pro, hiç uyumsuzluk yaşamadım.
✍🏻 Piyasanın en iyisi. Profesyonel ya da amatör yapacağınız bütün işleri karşılayabilen bir ürün. Ekstra özellik eklemek istemeyeceksiniz, çünkü hepsi var.
Gimbal nedir, ne işe yarar 🧐
Özellikle video çekerken, en ufak bir sarsıntı ya da titreme bile görüntü üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Gimbal kullanmanın en büyük avantajı, elde çekim yaparken bile sinematik bir kararlılık elde etmenizi sağlamasıdır.
Gimbal basit görünse de, gelişmiş bir kontrol mekanizması içerir. Üç ana unsur vardır:
- Dönme ekseni (2. eksen/3. eksen): Bu, kameranın eğimini ve dönüşünü düzelten kısımdır. İki eksenli gimballar yalnızca yukarı/aşağı ve sola/sağa düzeltme yaparken, üç eksenli gimbal modelleri dönmeyi de düzeltebilir. Üç eksenli gimballar daha çok video prodüksiyonunda tercih edilir.
- Motor: Algılanan titreşimleri anında giderme gücüdür. Hassas motor kontrolü, pürüzsüz düzeltme sağlar.
- Jiroskop sensörü: En ufak sarsıntıları ve eğimleri bile yüksek hassasiyetle algılar, insan eliyle algılanamayan küçük titreşimleri bile yakalar ve motora düzeltme komutları gönderir.
Gimballar iki ana tipte gelir: 2 eksenli ve 3 eksenli. İlk kez gimbal alacaklar için, yaygın sorunlardan kaçınmak için genellikle 3 eksenli gimbal önerilir.
2 eksenli gimbal, dikey ve yatay titremeyi azaltmak için temel stabilizasyon işlevlerine sahiptir. Ucuzdur ancak yürürken veya karmaşık hareketler yaparken çekim için uygun olmayabilir.
3 eksenli gimbal, üç eksenin (pan, tilt ve roll) tamamındaki tüm titremeleri düzeltebilir ve düz görüntüler elde edilmesini sağlar. Film ve vlog çekimlerinde yaygın olarak kullanılır. Şu anda en yaygın olanı 3 eksenli tiptir.
Gimbal türleri nelerdir ❓
Gimballar, kullanım amaçlarına göre genel olarak üç türe ayrılır: akıllı telefonlar için, kameralar için ve dronelar için gimbal. Her türün farklı tasarımları ve işlevleri vardır.
Telefon için gimbal 📱
Kamera için gimbal 📷
Drone için gimbal 📹
Gimbal satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ✅
- Taşıma kapasitesi (payload): Kullanacağınız kamera/telefon ağırlığına uygun olmalı, ideal olarak biraz payı olsun.
- Motor gücü ve stabilizasyon kalitesi: Özellikle hareket halinde çekim yapacaksanız önemli.
- Batarya ömrü: Uzun çekimler için yeterli süre sunmalı, şarj süresi de makul olmalı.
- Uyumluluk: Telefon veya kamera modelinizle tam uyumlu olduğundan emin olun.
- Kontrol modları: Takip, panorama, zaman atlamalı (timelapse) gibi özelliklerin bulunması.
- Uygulama desteği: Mobil uygulamanın kullanışlı ve güncel olması.
- Katlanabilirlik ve taşınabilirlik: Seyahat ederken pratik olması.
- Dayanıklılık ve yapı kalitesi: Malzeme kalitesi ve eklem/motor sağlamlığı.
- Fiyat/performans dengesi: Bütçenize uygun, gereksiz özellik için fazla ödememek.
- Garanti ve satış sonrası destek: Marka güvenilirliği ve servis imkanları.
- Ek aksesuar uyumluluğu: Işık, mikrofon gibi ek ekipmanların takılabilmesi.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: