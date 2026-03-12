Giriş
    Amiral gemisi telefonlarda yeni dönem! Bellek ve depolama işlemciden pahalı

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro test edilmeye başladı. Ancak yüksek maliyet nedeniyle LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama kombinasyonu en üst seviye amiral gemisi telefonlarda yer alabilir.

    Telefonlar için uyarı: Bellek ve depolama işlemciden pahalı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil amiral gemisi telefonlar için yepyeni sızıntılar gelmeye başladı. Ortaya çıkan son bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacak. Ancak bu donanım kombinasyonu, yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca sınırlı sayıda üst seviye modelde yer alabilir.

    Bellek ve depolama işlemciden pahalı

    Sızdırılan bilgilere göre LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama konfigürasyonu halihazırda test edilmeye başladı. Ancak iddialara göre bu bellek ve depolama ikilisinin maliyeti, tek başına bir Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yongasından bile daha yüksek. Daha önce paylaşılan tahminlere bakıldığında, mevcut nesilde yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin üretim maliyetinin yaklaşık 280 dolar seviyesinde olduğu belirtilmişti.

    Yeni nesil modelin ise TSMC tarafından geliştirilen 2 nm N2P üretim sürecini kullanması bekleniyor. Bu nedenle çipin üretim maliyetinin 300 doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak asıl maliyet artışı bellek ve depolama tarafında olacak. Sektörde paylaşılan tahminlere göre LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama kullanan bir amiral gemisi telefonun BOM (Bill of Materials) maliyeti, standart yapılandırmalara kıyasla yaklaşık 300 dolar daha yüksek.

    Bu durum, söz konusu donanım kombinasyonunun yalnızca en üst segment telefonlarda kullanılacağı anlamına geliyor. Zaten daha önce ortaya çıkan bilgilere göre üreticilerin büyük bölümü standart model olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini tercih etmeye hazırlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise Pro model ile standart model arasındaki maliyet farkı.

    Öte yandan Qualcomm, üreticilere bu konuda esneklik tanıyor. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro kullanan bir telefonun mutlaka LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama ile gelmesi gerekmiyor. Üreticiler maliyetleri düşürmek için daha eski bellek standartlarını da tercih edebilecek.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

