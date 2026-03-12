Amiral gemisi telefonlarda yeni dönem! Bellek ve depolama işlemciden pahalı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil amiral gemisi telefonlar için yepyeni sızıntılar gelmeye başladı. Ortaya çıkan son bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacak. Ancak bu donanım kombinasyonu, yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca sınırlı sayıda üst seviye modelde yer alabilir.

Bellek ve depolama işlemciden pahalı

Sızdırılan bilgilere göre LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama konfigürasyonu halihazırda test edilmeye başladı. Ancak iddialara göre bu bellek ve depolama ikilisinin maliyeti, tek başına bir Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yongasından bile daha yüksek. Daha önce paylaşılan tahminlere bakıldığında, mevcut nesilde yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin üretim maliyetinin yaklaşık 280 dolar seviyesinde olduğu belirtilmişti.

Yeni nesil modelin ise TSMC tarafından geliştirilen 2 nm N2P üretim sürecini kullanması bekleniyor. Bu nedenle çipin üretim maliyetinin 300 doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak asıl maliyet artışı bellek ve depolama tarafında olacak. Sektörde paylaşılan tahminlere göre LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama kullanan bir amiral gemisi telefonun BOM (Bill of Materials) maliyeti, standart yapılandırmalara kıyasla yaklaşık 300 dolar daha yüksek.

Bu durum, söz konusu donanım kombinasyonunun yalnızca en üst segment telefonlarda kullanılacağı anlamına geliyor. Zaten daha önce ortaya çıkan bilgilere göre üreticilerin büyük bölümü standart model olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini tercih etmeye hazırlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise Pro model ile standart model arasındaki maliyet farkı.

Ucuz telefonlara veda 11 sa. önce eklendi

Öte yandan Qualcomm, üreticilere bu konuda esneklik tanıyor. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro kullanan bir telefonun mutlaka LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama ile gelmesi gerekmiyor. Üreticiler maliyetleri düşürmek için daha eski bellek standartlarını da tercih edebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Telefonlar için uyarı: Bellek ve depolama işlemciden pahalı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: