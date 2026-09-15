Telefonlarda 3.5mm kulaklık yerini USB-C aldı: Peki hangisi daha iyi?

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Tam Boyutta Gör Yıllar boyunca iPhone ve Android telefonlarda standart olarak bulunan 3,5 mm kulaklık girişi, ses sinyalini telefon içerisinde analog hale getirerek kulaklıklara aktarıyor. Bu süreçte telefonun DAC'ı (dijital-analog dönüştürücü) ve kulaklık amplifikatörünün kalitesi büyük önem taşıyor. Apple, 2016 yılında iPhone 7 ile 3,5 mm kulaklık girişini kaldırarak kullanıcıları Lightning bağlantısına yönlendirdi.

Google ise bir yıl sonra Pixel 2 ile benzer bir adım attı. Samsung'un 2019 yılında aynı yolu izlemesiyle 3,5 mm bağlantı üst segment akıllı telefonlarda büyük ölçüde ortadan kalktı. Apple'ın iPhone 15 serisiyle USB-C'ye geçmesi ise bu değişimi daha da hızlandırdı. Buna rağmen Sony gibi bazı üreticiler 3,5 mm bağlantıyı korumaya devam ediyor.

USB-C ile ses aktarımı nasıl çalışıyor?

USB-C bağlantısında ses işleme süreci genel olarak farklı ilerliyor. Telefon, dijital ses sinyalini USB-C portu üzerinden kulaklığa veya adaptöre gönderiyor. Sinyalin analog sese dönüştürülmesi ise kulaklık, USB-C DAC veya USB-C - 3,5 mm adaptör içerisindeki DAC tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle USB-C kulaklık kullanırken kullanılan harici DAC ve amplifikatörün kalitesi ses deneyimini doğrudan etkiliyor.

Bazı telefonlarda ise USB-C portu analog ses aktarımını destekleyen özel bir modla çalışabiliyor. USB-C'nin burada önemli bir avantajı bulunuyor. Kaliteli bir harici DAC kullanıldığında telefonun dahili ses donanımından daha temiz ve güçlü bir ses elde etmek mümkün. Özellikle yüksek empedanslı kulaklıklarda bu fark daha belirgin hale gelebiliyor.

Ancak bu durum her USB-C bağlantısının 3,5 mm'den daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Kalitesiz bir USB-C adaptörü veya kulaklık, iyi bir DAC ve amplifikatöre sahip 3,5 mm çıkıştan daha kötü ses verebilir.

Peki hangisi daha iyi?

Saf ses potansiyeli açısından bakıldığında USB-C daha esnek ve yetenekli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Harici DAC seçme imkanı, ses donanımını telefondan bağımsız hale getiriyor. Buna karşın 3,5 mm bağlantının önemli bir avantajı da kullanım kolaylığı. Bu giriş otomobiller, bilgisayarlar, televizyonlar, hoparlörler ve çeşitli ses sistemlerinde hâlâ yaygın olarak kullanılıyor.

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Sonuç olarak iki bağlantı arasında tek başına kesin bir üstünlükten söz etmek mümkün değil. İyi bir DAC ve kaliteli ekipman kullanıldığında USB-C daha yüksek ses potansiyeli sunarken, 3,5 mm bağlantı uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından avantajını koruyor.

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Telefonlarda 3.5mm kulaklık yerini USB-C aldı: Hangisi daha iyi?

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