OLED ekranlarda yeni dönem: Parlaklık kaybı olmadan esneyen OLED geliştirildi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Drexel Üniversitesi ile Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, kendi boyutundan iki katına kadar esneyebilen ve bu süreçte parlaklık kaybı yaşamayan yeni bir OLED ekran teknolojisi geliştirdi. Çalışma, akıllı telefonlar, giyilebilir ve entegre ekranlar için kilometre taşı niteliğinde olabilir.

Parlaklık kaybetmeden esneyen OLED

Yeni çalışmanın merkezinde, MXene adı verilen ultra ince iletken malzemeler yer alıyor. Metal benzeri elektrik iletkenliğini polimer esnekliğiyle birleştiren MXene katmanları, OLED'lerde uzun yıllardır kullanılan indiyum kalay oksit (ITO) elektrotlara kıyasla çok daha dayanıklı bir yapı sunuyor. ITO, düz yüzeylerde etkili olsa da gerilme altında çatlayarak esnek kullanım senaryolarını sınırlıyordu.

Araştırmacılar, yalnızca yaklaşık 10 nanometre kalınlığındaki MXene filmleri şeffaf elektrot olarak kullanarak bu sorunu aşmayı başardı. Ekran, mekanik gerilme altında iletkenliğini korurken aynı zamanda yüksek parlaklık seviyelerini sürdürebiliyor. Ölçümlere göre sistem, yüzde 17 dış kuantum verimliliğine ulaştı. Bu değer, doğal olarak esneyebilen OLED'ler için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri konumunda.

Ekip, yalnızca elektrot tarafında değil, OLED'in organik katman yapısında da yenilikler yaptı. Pozitif yüklerin daha verimli yönlendirilmesini sağlayan yeni bir katman ve ısıya dönüşmesi muhtemel enerjiyi yeniden kullanan ikinci bir katman, ekranın hem parlaklığını hem de kararlılığını artırıyor. Ortaya çıkan yapı ise, akıllı ürünler, tekstiller, yumuşak robotik sistemler, endüstriyel göstergeler ve doğrudan cilde uygulanabilen sağlık monitörleri gibi alanlarda kullanılabilir.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition satışta: İşte özellikleri 6 gün önce eklendi

Araştırmacılar, bu tür ekranların gelecekte klasik akıllı saatlerin ötesine geçebileceğini düşünüyor. Buna karşın ticarileşme öncesinde çözülmesi gereken başlıca sorun, OLED'lerin nem ve oksijene karşı korunması. Mevcut kapsülleme çözümleri çoğunlukla sert malzemelere dayanıyor. Dolayısıyla uzun ömürlü ve esnek bir koruma katmanı geliştirilmeden seri üretime geçilmesi zor görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: