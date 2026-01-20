Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED ekranlarda yeni dönem: Parlaklık kaybı olmadan esneyen OLED geliştirildi

    Ekran teknolojilerinde esneklik ile parlaklığı bir arada sunmak uzun süredir zorlu bir hedef olarak biliniyor. Yeni geliştirilen OLED yapı ise, bu dengeyi ilk kez ciddi biçimde değiştirmiş durumda.

    Telefonlarda yeni dönem: Parlaklık kaybetmeden esneyen OLED Tam Boyutta Gör
    Drexel Üniversitesi ile Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, kendi boyutundan iki katına kadar esneyebilen ve bu süreçte parlaklık kaybı yaşamayan yeni bir OLED ekran teknolojisi geliştirdi. Çalışma, akıllı telefonlar, giyilebilir ve entegre ekranlar için kilometre taşı niteliğinde olabilir.

    Parlaklık kaybetmeden esneyen OLED

    Yeni çalışmanın merkezinde, MXene adı verilen ultra ince iletken malzemeler yer alıyor. Metal benzeri elektrik iletkenliğini polimer esnekliğiyle birleştiren MXene katmanları, OLED'lerde uzun yıllardır kullanılan indiyum kalay oksit (ITO) elektrotlara kıyasla çok daha dayanıklı bir yapı sunuyor. ITO, düz yüzeylerde etkili olsa da gerilme altında çatlayarak esnek kullanım senaryolarını sınırlıyordu.

    Araştırmacılar, yalnızca yaklaşık 10 nanometre kalınlığındaki MXene filmleri şeffaf elektrot olarak kullanarak bu sorunu aşmayı başardı. Ekran, mekanik gerilme altında iletkenliğini korurken aynı zamanda yüksek parlaklık seviyelerini sürdürebiliyor. Ölçümlere göre sistem, yüzde 17 dış kuantum verimliliğine ulaştı. Bu değer, doğal olarak esneyebilen OLED'ler için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri konumunda.

    Ekip, yalnızca elektrot tarafında değil, OLED'in organik katman yapısında da yenilikler yaptı. Pozitif yüklerin daha verimli yönlendirilmesini sağlayan yeni bir katman ve ısıya dönüşmesi muhtemel enerjiyi yeniden kullanan ikinci bir katman, ekranın hem parlaklığını hem de kararlılığını artırıyor. Ortaya çıkan yapı ise, akıllı ürünler, tekstiller, yumuşak robotik sistemler, endüstriyel göstergeler ve doğrudan cilde uygulanabilen sağlık monitörleri gibi alanlarda kullanılabilir.

    Araştırmacılar, bu tür ekranların gelecekte klasik akıllı saatlerin ötesine geçebileceğini düşünüyor. Buna karşın ticarileşme öncesinde çözülmesi gereken başlıca sorun, OLED'lerin nem ve oksijene karşı korunması. Mevcut kapsülleme çözümleri çoğunlukla sert malzemelere dayanıyor. Dolayısıyla uzun ömürlü ve esnek bir koruma katmanı geliştirilmeden seri üretime geçilmesi zor görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apple satın alma geçmişi silme antifiriz ölçümü nerede yapılır en iyi oto paspas markası alaturka tuvalet koku giderici hepsijet çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum