OLED ekranlarda yeni dönem: Parlaklık kaybı olmadan esneyen OLED geliştirildi

Parlaklık kaybetmeden esneyen OLED
Yeni çalışmanın merkezinde, MXene adı verilen ultra ince iletken malzemeler yer alıyor. Metal benzeri elektrik iletkenliğini polimer esnekliğiyle birleştiren MXene katmanları, OLED'lerde uzun yıllardır kullanılan indiyum kalay oksit (ITO) elektrotlara kıyasla çok daha dayanıklı bir yapı sunuyor. ITO, düz yüzeylerde etkili olsa da gerilme altında çatlayarak esnek kullanım senaryolarını sınırlıyordu.
Araştırmacılar, yalnızca yaklaşık 10 nanometre kalınlığındaki MXene filmleri şeffaf elektrot olarak kullanarak bu sorunu aşmayı başardı. Ekran, mekanik gerilme altında iletkenliğini korurken aynı zamanda yüksek parlaklık seviyelerini sürdürebiliyor. Ölçümlere göre sistem, yüzde 17 dış kuantum verimliliğine ulaştı. Bu değer, doğal olarak esneyebilen OLED'ler için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri konumunda.
Ekip, yalnızca elektrot tarafında değil, OLED'in organik katman yapısında da yenilikler yaptı. Pozitif yüklerin daha verimli yönlendirilmesini sağlayan yeni bir katman ve ısıya dönüşmesi muhtemel enerjiyi yeniden kullanan ikinci bir katman, ekranın hem parlaklığını hem de kararlılığını artırıyor. Ortaya çıkan yapı ise, akıllı ürünler, tekstiller, yumuşak robotik sistemler, endüstriyel göstergeler ve doğrudan cilde uygulanabilen sağlık monitörleri gibi alanlarda kullanılabilir.
Araştırmacılar, bu tür ekranların gelecekte klasik akıllı saatlerin ötesine geçebileceğini düşünüyor. Buna karşın ticarileşme öncesinde çözülmesi gereken başlıca sorun, OLED'lerin nem ve oksijene karşı korunması. Mevcut kapsülleme çözümleri çoğunlukla sert malzemelere dayanıyor. Dolayısıyla uzun ömürlü ve esnek bir koruma katmanı geliştirilmeden seri üretime geçilmesi zor görünüyor.