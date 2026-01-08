Telefonları 17 dakikada şarj edebilen taşınabilir rüzgar türbini tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerjiye erişimin giderek daha kırılgan hale geldiği günümüzde bireysel ve taşınabilir enerji çözümleri her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Bu alandaki dikkat çekici ürünlerden biri olan Shine 2.0, özellikle kampçılar, doğa sporlarıyla ilgilenenler ve elektrik erişiminin sınırlı olduğu durumlar için geliştirilen kompakt bir rüzgar türbini olarak öne çıkıyor.

Rüzgar varsa enerji var

Shine 2.0, henüz evleri besleyecek kapasitede olmasa da mobil cihazlar için sunduğu performansıyla dikkat çekiyor. Açıklanan bilgilere göre mobil rüzgar türbini, uygun rüzgar koşullarında bir akıllı telefonu yalnızca 17 dakika içinde şarj edebiliyor. Elbette bu süre rüzgarın hızına bağlı. Eğer hafif bir esinti varsa aynı şarj işlemi 11 saate kadar uzayabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Bu değişken güç üretim eğrisi, ürünü güneş panellerinden ayıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Güneş panelleri yalnızca gündüz saatlerinde çalışabilirken Shine 2.0 gece boyunca da rüzgar olduğu sürece enerji üretmeye devam edebiliyor. Elbette tamamen rüzgarsız bir ortamda cihaz pasif kalıyor ancak en ufak bir esinti bile türbinin çalışmaya başlaması için yeterli oluyor.

Cihaz, beraberinde gelen stand üzerine yerleştirildiğinde rüzgar yönünü otomatik olarak algılayarak kendini rüzgara döndürebiliyor. Bu özellik, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan daha verimli enerji üretimini mümkün kılıyor.

Hafif, taşınabilir ve güçlü

Tasarım tarafında Shine 2.0, ince ve aerodinamik yapısıyla Amerikan futbol topunu andırıyor. Vidalı bir kapakla açılan gövdenin iç kısmında stand ve sabitleme ipleri için boş bir alan bulunuyor. Aynı kapak, türbin kanatlarını kilitleyip açmaya yarayan bir anahtar işlevi de görüyor. Tüm sistemin ağırlığı yaklaşık 1,3 kg seviyesinde. Bu kompakt yapının içinde 12.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve sistem 75 watt’a kadar güç çıkışı sunabiliyor.

Üretici firmanın verdiği bilgiye göre Shine 2.0’ın kurulumu yaklaşık iki dakika sürüyor. Shine ekibi, taşınabilir enerjiyle sınırlı kalmayı planlamıyor. Halihazırda üzerinde çalışılan Shine 3.0, 100 ila 300 watt arasında güç üretebilen daha büyük bir sistem olarak geliştiriliyor. Ayrıca firmanın uzun vadeli planları arasında şebekeye bağlı rüzgar türbinleri de yer alıyor. Bununla birlikte Shine 2.0 için ön siparişler Indiegogo üzerinden alınmaya başlandı. Cihazın fiyatı 399 dolar olarak açıklanırken ilk teslimatların ilkbahar aylarında başlaması planlanıyor.

