Telefonun arkasına takılan e-ink ekranlı yapay zekalı not cihazı: Flowtica Verso

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Yapay zeka destekli ses kayıt cihazlarına yeni bir alternatif geldi. Flowtica, telefonun arkasına manyetik olarak tutturulan ve e-mürekkep (e-ink) ekranıyla toplantı özetlerini doğrudan cihaz üzerinden gösteren yeni ürünü Verso'yu tanıttı. 15 farklı konuşmacıyı ayırt edebilen cihaz, 64 GB depolama alanı ve 72 saate kadar pil ömrüyle geliyor.

Flowtica Verso neler sunuyor?

Yapay zeka destekli not alma cihazları genellikle ses kayıtlarını işlemek ve sonuçları görüntülemek için akıllı telefon uygulamalarına ihtiyaç duyuyor. Flowtica Verso ise bu süreci cihazın kendi ekranına taşıyor. Telefonun arkasına mıknatısla tutturulan ürün, sürekli açık kalan e-ink ekranı sayesinde toplantı özetlerini, takvimi ve yapay zeka tarafından oluşturulan bilgileri uygulamayı açmadan gösterebiliyor.

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Alüminyum-magnezyum alaşımlı gövdeye sahip olan Flowtica Verso, 98 gram ağırlığında. Cihazın ekranı 259 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. E-mürekkep teknolojisi, düşük güç tüketimiyle bilgilerin sürekli ekranda görüntülenmesini sağlarken toplantı sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı hedefliyor.

Verso, telefona takılarak kullanılabildiği gibi masa standına yerleştirilebiliyor veya boyun askısıyla taşınabiliyor. Böylece toplantılarda, görüşmelerde ve günlük çalışma sırasında farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

15 kişiye kadar konuşmacıyı ayırt edebiliyor

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Flowtica Verso'nun ses kayıt sistemi dört MEMS mikrofon ve bir kemik iletimli mikrofondan oluşuyor. Şirket, sistemin 5 metreye kadar mesafeden ses kaydı yapabildiğini belirtiyor. Kayıt işlemi cihaz üzerindeki tek bir fiziksel tuşa basılarak başlatılabiliyor.

Kaydedilen konuşmalar, bulut tabanlı yapay zeka tarafından işleniyor. Sistem, 15 farklı konuşmacıyı birbirinden ayırabiliyor ve birden fazla dilde konuşmaları otomatik olarak yazıya dökebiliyor. Toplantı tamamlandığında görüşmenin özeti, alınan kararlar ve yapılacak işler otomatik olarak hazırlanıyor.

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Cihazda ayrıca yapay zeka destekli arama ve not alma işlevleri için iki fiziksel tuş bulunuyor. Ask AI tuşu üzerinden önceki toplantılarda konuşulanlar sesli olarak aranabiliyor, takip e-postaları hazırlanabiliyor ve kişiselleştirilmiş yapay zeka panoları oluşturulabiliyor.

FlowMark tuşu ise devam eden kayıt sırasında önemli bir kararın veya fikrin manuel olarak işaretlenmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, toplantının akışını kesmeden daha sonra dönmek istedikleri bölümleri belirleyebiliyor.

72 saate kadar pil ömrü

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Flowtica Verso, 64 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth ve Wi-Fi desteği sunan cihazda şarj için USB-C bağlantısı bulunuyor. Ayrıca NFC üzerinden dijital kartvizit paylaşımı yapılabiliyor.

Şirket, cihazın tek şarjla 72 saate kadar pil ömrü sunduğunu açıklıyor. Ancak bu sürenin bekleme, normal kullanım veya aktif ses kaydı koşullarından hangisini ifade ettiği henüz netleşmiş değil.

Gizlilik tarafında ise cihazda kamera bulunmuyor. Ses kaydı devam ederken kapatılamayan fiziksel bir LED göstergesi yanıyor. Böylece çevredeki kişiler, cihazın ses kaydettiğini görebiliyor.

Flowtica Verso fiyatı ve çıkış tarihi

Flowtica Verso, Android ve iOS uygulamalarıyla uyumlu. Ancak cihazın telefona tutturulabilmesi için MagSafe uyumlu mıknatıslar gerekiyor. Bu nedenle iPhone modelleriyle veya arkasında MagSafe uyumlu mıknatıslar bulunan Android telefon kılıflarıyla kullanılabiliyor. Google'ın Pixelsnap mıknatıslarına sahip Pixel modellerinin de kılıfsız uyumlu olabileceği belirtiliyor.

Şirketin daha önce tanıttığı Flowtica Scribe kaleminde olduğu gibi Verso için de toplantı kayıt süresine bağlı abonelik paketleri sunulması bekleniyor. Bununla birlikte seyrek kullanım için ücretsiz bir seçenek de bulunacak.

Flowtica Verso'nun 2026'nın dördüncü çeyreğinde 299 dolar fiyatla satışa çıkması planlanıyor.

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Telefonun arkasına takılan e-ink ekranlı yapay zekalı not cihazı

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