Android telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın basit yolları

Pil ömrünü uzatan basit yöntemler
Telefonun pil tüketimini azaltmak isteyen kullanıcıların öncelikle ekran ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor. Ekran, akıllı telefonlarda en fazla güç tüketen bileşenlerden biri. Bu nedenle parlaklığı ortam koşullarına göre düşürmek veya otomatik parlaklığı etkinleştirmek önemli bir fark yaratabiliyor. Ekran kapanma süresini 30 saniyeye indirmek de gereksiz güç tüketiminin önüne geçebilir. Bunun yanında 120 Hz yenileme hızına sahip modellerde günlük kullanım sırasında 60 Hz seçeneğine geçmek pil ömrünü büyük ölçüde artıracaktır.
Pil tasarrufu ve uyarlanabilir pil
Android telefonlarda bulunan Pil Tasarrufu ve Uyarlanabilir Pil özellikleri de önemli. Pil Tasarrufu, belirli bir şarj seviyesinin altına inildiğinde arka plan etkinliklerini sınırlandırıyor. Uyarlanabilir Pil ise kullanım alışkanlıklarını öğrenerek nadiren kullanılan uygulamaların güç tüketimini azaltıyor. Bu özelliklerin isimleri üreticiye göre değişebilse de genellikle Ayarlar > Pil bölümünden erişilebiliyor.
Pil ömrünü uzun vadede korumak için şarj alışkanlıkları da önemli. Lityum iyon bataryalar sürekli olarak yüzde 100 seviyesine çıkarıldığında ve uzun süre şarjda bırakıldığında daha hızlı yıpranabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunda yüzde 20-80 aralığında kalmak bataryanın kullanım ömrüne katkı sağlayabilir.
Pili tüketen uygulamaları bulun
Tüm ayarlara rağmen pil hızlı tükeniyorsa hangi uygulamanın fazla güç tükettiğini kontrol etmek gerekiyor. Bunun için çoğu Android telefonda Ayarlar > Pil > Pil kullanımı bölümüne gidilebilir. Burada son 24 saat veya daha uzun sürede en fazla güç tüketen uygulamalar görülebiliyor. Arka planda uzun süre çalışan navigasyon uygulamaları, sürekli yenilenen sosyal medya uygulamaları veya düzgün şekilde kapanmayan oyunlar özellikle kontrol edilmeli.
Pil tüketimindeki olağan dışı artışın nedeni zararlı yazılımlar da olabilir. Bu nedenle tanınmayan uygulamaların kaldırılması ve güvenlik taraması yapılması öneriliyor.
Son olarak pilin fiziksel durumunu kontrol etmek gerekiyor. Samsung telefonlarda Samsung Members uygulamasındaki Destek > Telefon tanılama bölümünden pil testi yapılabiliyor. Pil durumu normal görünmüyorsa bataryanın değiştirilmesi gerekebilir. Diğer Android cihazlarda da benzer şekilde Pil Sağlığı veya Pil Durumu bölümleri üzerinden bataryanın mevcut kapasitesi kontrol edilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: