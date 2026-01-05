Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram, 2026'nın ilk büyük güncellemesini aldı: İşte yenilikler

    Telegram, 2026 yılının ilk büyük ölçekli güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, özellikle iOS cihaz kullanıcıları için önemli yenilikler getiriyor.               

    telegram 2026 güncellemesi yayınlandı indir Tam Boyutta Gör
    Telegram Messenger genellikle her ay büyük bir güncelleme alarak kullanıcılarına yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının 2026 yılının ilk güncellemesi artık indirilebilir durumda. Ocak 2026 güncellemesinde iki değişiklik var; görseller ve yapay zeka.

    Yapay zeka özetleri

    Güncellemedeki en dikkat çekici eklemelerden biri; kullanıcıların uzun içerikleri hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli özetler. Yeni özellik, kanallarda ve Anlık Görüntüleme sayfalarında paylaşılan uzun gönderileri otomatik olarak kısaltarak, içeriğin en üstünde özetini sunuyor.

    Bu geliştirme, kullanıcıların makalelerin ve gönderilerin önemli noktalarını bir bakışta kavramalarını sağlayarak, kapsamlı metinler arasında gezinmeden bilgi sahibi olmayı kolaylaştıracak. Telegram'a göre, özetler, şirketin kullanıcı veri korumasına ve yapay zeka istekleri sırasında şifrelenmiş işlemeye öncelik verdiğini söylediği, merkezi olmayan Cocoon ağında çalışan açık kaynaklı yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturuluyor.

    Yeni tasarım

    Telegram, yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, Liquid Glass stilini tamamen benimseyen, yeniden tasarlanmış iOS arayüzünü tanıttı. Güncellenmiş tasarım, şeffaflığı, ışık kırılma efektlerini ve daha pürüzsüz görsel katmanları içererek uygulamaya daha modern bir estetik kazandırıyor.

    Telegram, yeni tasarımın kullanılabilirliği korurken görsel netliği artırdığını belirtiyor. Ayarlar - Güç Tasarrufu seçenekleri ekranından bu görsel efekti sınırlamak mümkün.

    Yapay zeka destekli içerik özetleri ve geliştirilmiş iOS deneyimiyle Telegram'ın 2026 güncellemesi, daha akıllı içerik keşfi, gizlilik odaklı yapay zeka kullanımı ve makyajlı tasarım yönünde güçlü bir atılımı işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askercell iptal etme silindir kapak contası değişimi fiyatı gdi motor nasıl peteğin yarısı ısınmıyor captur 1.2 icon otomatik yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum