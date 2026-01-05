Telegram, 2026'nın ilk büyük güncellemesini aldı: İşte yenilikler

Yapay zeka özetleri
Güncellemedeki en dikkat çekici eklemelerden biri; kullanıcıların uzun içerikleri hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli özetler. Yeni özellik, kanallarda ve Anlık Görüntüleme sayfalarında paylaşılan uzun gönderileri otomatik olarak kısaltarak, içeriğin en üstünde özetini sunuyor.
Bu geliştirme, kullanıcıların makalelerin ve gönderilerin önemli noktalarını bir bakışta kavramalarını sağlayarak, kapsamlı metinler arasında gezinmeden bilgi sahibi olmayı kolaylaştıracak. Telegram'a göre, özetler, şirketin kullanıcı veri korumasına ve yapay zeka istekleri sırasında şifrelenmiş işlemeye öncelik verdiğini söylediği, merkezi olmayan Cocoon ağında çalışan açık kaynaklı yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturuluyor.
Yeni tasarım
Telegram, yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, Liquid Glass stilini tamamen benimseyen, yeniden tasarlanmış iOS arayüzünü tanıttı. Güncellenmiş tasarım, şeffaflığı, ışık kırılma efektlerini ve daha pürüzsüz görsel katmanları içererek uygulamaya daha modern bir estetik kazandırıyor.
Telegram, yeni tasarımın kullanılabilirliği korurken görsel netliği artırdığını belirtiyor. Ayarlar - Güç Tasarrufu seçenekleri ekranından bu görsel efekti sınırlamak mümkün.
Yapay zeka destekli içerik özetleri ve geliştirilmiş iOS deneyimiyle Telegram'ın 2026 güncellemesi, daha akıllı içerik keşfi, gizlilik odaklı yapay zeka kullanımı ve makyajlı tasarım yönünde güçlü bir atılımı işaret ediyor.