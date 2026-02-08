Telegram, Android'de şeffaf tasarıma geçti: İşte yeni arayüz

Tam Boyutta Gör Telegram'ın en son Android güncellemesi, Liquid Glass stilini tamamen benimseyerek yıllardır en dikkat çekici görsel revizyonlarından birini getiriyor. Yeni dört sekmeli düzen, şeffaf kullanıcı arayüzü öğeleri ve fazlasını getiren 12.4.0 sürümü, iOS tasarım dilinden ilham alıyor.

Liquid Glass'dan ilham alan tasarım

Tam Boyutta Gör Yeni tasarım, Telegram'ın yarı saydam kullanıcı arayüzü öğelerini test etmeye başladığı geçen yılın sonlarında yapılan değişikliklere dayanıyor. Bu güncelleme, bu yönü çok daha ileriye taşıyarak görünümü uygulama genelinde uyguluyor ve kullanıcıların uygulamada gezinme şeklini de değiştiriyor.

En belirgin değişiklik, iPhone kullanan herkes için tanıdık gelecek olan dört sekmeli alt gezinme çubuğunun getirilmesi. Sekmeler, sohbetler, kişiler, ayarlar ve profili kapsıyor ve kullanıcılar kaydırırken bile ekranda sabit kalıyor. Bu, Telegram'ın önceki Android öncelikli gezinme yaklaşımından farklı ve uygulamayı iOS’te zaten görülen yapıya daha da yaklaştırıyor.

Yeni gezinmenin yanı sıra, özellikle açık modda fark edilen şeffaf ve buzlu görsel öğeler dikkat çekiyor. Paneller, menüler ve arka plan yüzeyleri artık alttaki ince katmanların görünmesine imkan veriyor. Apple'ın Liquid Glass estetiğini tam olarak kopyalamasa da, etkisi açıkça görülüyor. Telegram, katı platform kurallarıyla daha az ilgileniyor ve cihazlar arasında görsel tutarlılığa daha çok odaklanıyor gibi görünüyor.

Bu süreçte uzun süredir var olan bir özellik de sessizce kaldırıldı. Telegram’ın Android uygulamasının yıllardır temel özelliği olan yan menü artık yok. Yeni gruplar oluşturma ve ikincil seçeneklere erişme gibi işlevler, Sohbetler ekranının sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye taşındı. Bu sade düzen, uygulamayı uzun süredir kullananlar için biraz alışma gerektirebilir.

