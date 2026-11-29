Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Telegram, eski iOS sürümlerini kullanan iPhone kullanıcılarına kritik bir güvenlik uyarısı gönderdi. CEO Pavel Durov, kullanıcıların bir web sitesini ziyaret ederek bile siber saldırılara maruz kalabileceğini belirtti. Yapay zeka destekli tehditlerin arttığı bu dönemde Apple güvenlik güncellemelerini hızlandırırken, kullanıcıların acilen cihazlarını desteklenen en son sürüme yükseltmeleri isteniyor. Güncellemeler Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünden yapılabiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Telegram, eski iOS sürümlerini kullanan iPhone sahiplerine yönelik güvenlik uyarıları göndermeye başladı. Platform, kullanıcıların potansiyel siber saldırılara karşı korunabilmesi için cihazlarını desteklenen en güncel işletim sistemi sürümüne yükseltmelerini istiyor.

Yapay zeka destekli siber tehditler iOS güvenliğini etkiliyor

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iPhone kullanıcılarının geniş çaplı siber saldırılara maruz kaldığını iddia etti. Durov, bazı saldırı senaryolarında kullanıcıların yalnızca bir internet sitesini ziyaret etmelerinin bile cihazlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Ancak saldırıların kapsamı, hedef alınan kullanıcı sayısı ve saldırılarda kullanılan güvenlik açıkları hakkında herhangi bir teknik ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle Telegram'ın açıklamasında bahsedilen saldırıların boyutu henüz netlik kazanmış değil.

Apple'ın güvenlik duyurularında yer alan veriler ise iOS işletim sistemine yönelik güvenlik düzeltmelerinde dikkat çekici bir artış yaşandığını gösteriyor. Şirket, 2026 yılında şimdiye kadar 13 farklı tarihte güvenlik düzeltmeleri içeren iOS güncellemeleri yayımladı. Bu sayı 2025'in aynı döneminde 12, 2024'te ise 9 olarak kaydedilmişti. Güncelleme sıklığındaki artışın yanı sıra her yıl giderilen güvenlik açıklarının sayısında da önemli bir değişim görülüyor.

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Yapay zeka araçlarının yazılım açıklarını tespit etmek ve bu açıklardan yararlanabilecek yöntemler geliştirmek amacıyla kullanılması da mobil güvenlik alanındaki dengeleri değiştiriyor. Apple, Haziran ayında yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli siber saldırı araçlarının gelişen yeteneklerine karşı güvenlik düzeltmelerinin dağıtımını hızlandırdığını doğrulamıştı. Geleneksel yöntemlerle daha uzun sürebilen güvenlik açığı araştırmalarının yapay zeka yardımıyla hızlandırılabilmesi, yazılım geliştiricilerinin tehditlere müdahale sürelerini daha önemli hale getiriyor. Bu durum, güvenlik güncellemelerinin düzenli olarak yüklenmesinin önemini de artırıyor.

Apple'ın son aylarda yayımladığı güvenlik bildirimleri arasında ticari casus yazılım tehditlerine yönelik uyarılar da bulunuyor. Şirket, Ağustos ayında 110 ülkedeki, Ekim ayının sonlarında ise 99 ülkedeki hedef alınan kullanıcılara casus yazılım tehdidi bildirimleri gönderdi. Bu bildirimler, belirli kişileri hedef alan gelişmiş siber saldırı girişimlerine ilişkin uyarılar içeriyor. Ancak söz konusu tehdit bildirimleri ile Telegram tarafından gündeme getirilen saldırı iddiaları arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

Aktif olarak güvenlik desteği alan iPhone modelleri için mevcut en güncel işletim sistemi sürümleri, cihaz uyumluluğuna bağlı olarak iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 ve iOS 18.7.12 olarak sıralanıyor. Kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar uygulamasındaki Genel ve Yazılım Güncelleme bölümleri üzerinden mevcut güncellemeleri kontrol edebiliyor. Telegram'ın işletim sistemi kaynaklı güvenlik risklerine yönelik doğrudan kullanıcı uyarıları göndermesi, mesajlaşma platformlarının mobil güvenlik konusundaki sorumluluk alanının genişlediğini gösteriyor.

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Telegram'dan iPhone kullanıcılarına kritik bir güvenlik uyarısı

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