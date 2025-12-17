Telegram, yeni özelliğiyle hızlı ve güvenli giriş sağlıyor

Telegram passkey desteğiyle güncellendi
Geçiş anahtarları, kullanıcının cihazında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Apple iCloud Keychain veya Google Password Manager gibi parola yöneticileri aracılığıyla platformlar arasında senkronize edilebiliyor. Telegram, bu yöntemin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Geçiş Anahtarları, hesap güvenliğini büyük ölçüde artırırken, Telegram kullanıcıların hesaplarına bağlı aktif bir telefon numarasına sahip olmaları gerektiğini de belirtiyor. Bunun nedeni, hesap kimliğinin bir telefon numarasına bağlı olması.
Passkey, Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Geçiş Anahtarı bölümüne gidilerek uygulama üzerinden etkinleştirilebiliyor. Özellik, desteklenen tüm cihazlarda mevcut ve birkaç adımda ayarlanabiliyor. Passkey etkinleştirildikten sonra, SMS'e bağlı kalmadan sorunsuz giriş yapılabiliyor.