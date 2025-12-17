Giriş
    Telegram, yeni özelliğiyle hızlı ve güvenli giriş sağlıyor

    Telegram, en son güncellemesinde passkey desteğini getirerek, SMS tabanlı giriş sistemlerinden modern ve güvenli kimlik doğrulama yöntemine doğru önemli bir geçiş yaptı.

    telegram passkey geçiş anahtarları özelliğiyle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Telegram, son güncellemeyle passkey desteği ekledi. Bu, kullanıcıların artık ele geçirilebilen veya gecikmeli gelen SMS kodları yerine Face ID, parmak izi ya da cihaz PIN kodunu kullanarak hesaplarına güvenli ve hızlı giriş yapabileceği anlamına geliyor.

    Telegram passkey desteğiyle güncellendi

    Geçiş anahtarları, kullanıcının cihazında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Apple iCloud Keychain veya Google Password Manager gibi parola yöneticileri aracılığıyla platformlar arasında senkronize edilebiliyor. Telegram, bu yöntemin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Geçiş Anahtarları, hesap güvenliğini büyük ölçüde artırırken, Telegram kullanıcıların hesaplarına bağlı aktif bir telefon numarasına sahip olmaları gerektiğini de belirtiyor. Bunun nedeni, hesap kimliğinin bir telefon numarasına bağlı olması.

    Passkey, Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Geçiş Anahtarı bölümüne gidilerek uygulama üzerinden etkinleştirilebiliyor. Özellik, desteklenen tüm cihazlarda mevcut ve birkaç adımda ayarlanabiliyor. Passkey etkinleştirildikten sonra, SMS'e bağlı kalmadan sorunsuz giriş yapılabiliyor.

