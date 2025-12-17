Telegram, yeni özelliğiyle hızlı ve güvenli giriş sağlıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Telegram, son güncellemeyle passkey desteği ekledi. Bu, kullanıcıların artık ele geçirilebilen veya gecikmeli gelen SMS kodları yerine Face ID, parmak izi ya da cihaz PIN kodunu kullanarak hesaplarına güvenli ve hızlı giriş yapabileceği anlamına geliyor.

Geçiş anahtarları, kullanıcının cihazında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Apple iCloud Keychain veya Google Password Manager gibi parola yöneticileri aracılığıyla platformlar arasında senkronize edilebiliyor. Telegram, bu yöntemin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Geçiş Anahtarları, hesap güvenliğini büyük ölçüde artırırken, Telegram kullanıcıların hesaplarına bağlı aktif bir telefon numarasına sahip olmaları gerektiğini de belirtiyor. Bunun nedeni, hesap kimliğinin bir telefon numarasına bağlı olması.

Passkey, Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Geçiş Anahtarı bölümüne gidilerek uygulama üzerinden etkinleştirilebiliyor. Özellik, desteklenen tüm cihazlarda mevcut ve birkaç adımda ayarlanabiliyor. Passkey etkinleştirildikten sonra, SMS'e bağlı kalmadan sorunsuz giriş yapılabiliyor.

Telegram, güvenli giriş için passkey desteğiyle güncellendi

