Telegram, kişiselleştirilmiş haber akışı özelliği geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Telegram, kullanıcıların takip ettikleri kanallardaki gönderileri tek bir yerde görüntülemesini ve ilgi alanlarına göre yeni içerikler keşfetmesini sağlayabilecek kişiselleştirilmiş bir haber akışı üzerinde çalışıyor. Uygulamanın macOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, mevcut kanal deneyimini ayrı bir içerik akışıyla genişletebilir. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu yeniliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve tüm kullanıcılara ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.

Kişiselleştirilmiş öneriler Telegram kanallarını nasıl etkileyebilir?

Yeni özellik, Telegram'ın kanal gönderilerini görüntüleme biçiminde değişiklik yaratabilir. Mevcut kullanımda kullanıcıların belirli bir kanalın paylaşımlarını görmek için o kanala erişmesi veya gelen gönderileri sohbetler üzerinden takip etmesi gerekiyor. Haber akışı ise farklı kanallardan gelen içerikleri bağımsız bir bölümde bir araya getirerek bu süreci kolaylaştırabilir. Böylece kullanıcıların takip ettiği içerikleri görmek için farklı sohbetler arasında geçiş yapma ihtiyacı azalabilir.

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Telegram'ın macOS beta sürümünde gözlemlenen tasarımın iki ayrı içerik kategorisi içerebileceği belirtiliyor. İlk kategorinin, kullanıcının halihazırda abone olduğu kanallardan gelen gönderileri göstermesi bekleniyor. İkinci kategorinin ise kullanıcının ilgi alanlarıyla ilişkili önerilen içeriklere ayrılabileceği aktarılıyor. Bu yapı, takip edilen kaynaklarla henüz keşfedilmemiş kanalları aynı arayüzde buluşturabilir.

Kişiselleştirilmiş önerilerin en önemli etkisi, kullanıcıların yeni kanallarla karşılaşma biçiminde görülebilir. Şu anda bir kanalın daha geniş bir kitleye ulaşması, büyük ölçüde kullanıcıların kanala abone olmasına, gönderileri başka sohbetlerde paylaşmasına ve mevcut tanıtım yöntemlerine bağlı. Öneri tabanlı bir akış, içeriklerin henüz o kanalı takip etmeyen kişilere de gösterilmesini sağlayabilecek alternatif bir keşif yolu oluşturabilir. Böyle bir sistemin hayata geçirilmesi, özellikle belirli konularda düzenli içerik üreten ancak geniş bir abone kitlesine sahip olmayan kanallar açısından önem taşıyabilir.

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Telegram, kişiselleştirilmiş haber akışı özelliği geliştiriyor

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