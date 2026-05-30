Telegram, yıllar sonra Android akıllı saatlere geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Telegram, 2021’de Wear OS platformuna desteği bırakmıştı. Platformda her zaman en çok eksikliği hissedilen mesajlaşma uygulamalarından biriydi ama şimdi nihayet geri dönüyor. Şu anda uygulama yalnızca Google Play Store üzerinden kayıtlı Telegram Beta kullanıcıları için indirilebilir.

Telegram Wear OS uygulaması neler sunuyor?

Uygulamanın akıllı saatler için olan sürümü, işlevsellik açısından telefondakine oldukça yakın. Arayüz her iki platformda da oldukça benzer; hatta bağlı telefondaki aynı sohbet arka planları saate de aktarılıyor. En üstte sohbetin veya grubun profil resmi, sohbet veya kullanıcı adını ve canlı saat gösteriliyor. Uygulamanın Wear OS cihazların dairesel ekranıyla uyumlu çalışmasını sağlamak için bazı görsel ayarlamalar yapılmış.

Gruplar ve topluluklar için destek mevcut olup, katmanlı mesaj kartları mesajları okumayı kolaylaştırıyor. Sohbetlerin altı kısmına yakın bir yerde, uygulama büyük, yarı saydam “Telefonda Aç” kısayolu gösteriyor. Bu, kullanıcıların sohbeti anında akıllı telefondan devam ettirmelerini sağlıyor.

