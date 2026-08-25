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    Televizyon Kanallarını İzlemek İçin Alınacak Ürünler

    Televizyon yayınlarında yeni bir dönem başladı. Bu sebeple pek çok eski uydu alıcısı ve televizyon bu yayınları gösteremez hale geldi.                          

    Televizyon yayınlarında yeni bir dönem başladı. Bu sebeple pek çok eski uydu alıcısı ve televizyon bu yayınları gösteremez hale geldi. Bu videomuzda bu yayınları sorunsuz bir şekilde izleyebileceğiniz ürünlerden bahsettik.

    HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı
    - Next Kanky Gold - 1400TL

    Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı
    - Next 2023 HD - 1500TL

    Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box
    - Hiremco Smile Pro Max 4K 64GB Android 12 Uydu Alıcısı 4400TL

    Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör
    - Next Kanky Link USB Bridge 900TL
    - Hiremco Magic USB-A DVB-S2 4K Uydu Tuner 1600TL

    Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri
    - Next Start Pro - 3600TL
    - Xiaomi Mi Box S 4K Gen3 - 3700TL
    - Dreamstar Nova 2 - 4000TL

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:50 - HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı
    02:20 - Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı
    03:27 - Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box
    04:39 - Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör
    05:54 - Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri
    07:16 - İçerik İçerisinde Yer Alan Ürünler Değerlendirmesi
    07:39 - Kapanış

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