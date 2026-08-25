Televizyon Kanallarını İzlemek İçin Alınacak Ürünler

Televizyon yayınlarında yeni bir dönem başladı. Bu sebeple pek çok eski uydu alıcısı ve televizyon bu yayınları gösteremez hale geldi.

Televizyon yayınlarında yeni bir dönem başladı. Bu sebeple pek çok eski uydu alıcısı ve televizyon bu yayınları gösteremez hale geldi. Bu videomuzda bu yayınları sorunsuz bir şekilde izleyebileceğiniz ürünlerden bahsettik.

HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı

- Next Kanky Gold - 1400TL

Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı

- Next 2023 HD - 1500TL

Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box

- Hiremco Smile Pro Max 4K 64GB Android 12 Uydu Alıcısı 4400TL

Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör

- Next Kanky Link USB Bridge 900TL

- Hiremco Magic USB-A DVB-S2 4K Uydu Tuner 1600TL

Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri

- Next Start Pro - 3600TL

- Xiaomi Mi Box S 4K Gen3 - 3700TL

- Dreamstar Nova 2 - 4000TL

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:50 - HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı

02:20 - Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı

03:27 - Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box

04:39 - Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör

05:54 - Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri

07:16 - İçerik İçerisinde Yer Alan Ürünler Değerlendirmesi

07:39 - Kapanış

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