Televizyon Kanallarını İzlemek İçin Alınacak Ürünler

Televizyon yayınlarında yeni bir dönem başladı. Bu sebeple pek çok eski uydu alıcısı ve televizyon bu yayınları gösteremez hale geldi. Bu videomuzda bu yayınları sorunsuz bir şekilde izleyebileceğiniz ürünlerden bahsettik.
HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı
- Next Kanky Gold - 1400TL
Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı
- Next 2023 HD - 1500TL
Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box
- Hiremco Smile Pro Max 4K 64GB Android 12 Uydu Alıcısı 4400TL
Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör
- Next Kanky Link USB Bridge 900TL
- Hiremco Magic USB-A DVB-S2 4K Uydu Tuner 1600TL
Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri
- Next Start Pro - 3600TL
- Xiaomi Mi Box S 4K Gen3 - 3700TL
- Dreamstar Nova 2 - 4000TL
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:50 - HD televizyonları olanlar için TKGS özellikli en uygun uydu alıcısı
02:20 - Eski ve Tüplü Televizyonlar için Scart girişli HD destekli uydu alıcısı
03:27 - Uydu Alıcısı Bulunan Android TV Box
04:39 - Android TV Box'ı uydu alıcısına çevirmek için adaptör
05:54 - Alınabilecek Mantıklı TV Box Modelleri
07:16 - İçerik İçerisinde Yer Alan Ürünler Değerlendirmesi
07:39 - Kapanış